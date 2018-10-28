 В бою на Донбассе погиб один украинский воин, уничтожены два наемника РФ, за сутки террористы совершили 15 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных Сил на странице в Facebook.
"Российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 5 раз. …В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных Сил погиб," - говорится в сводке.
За прошедшие сутки наемники РФ осуществляли обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
"Позиции Объединенных Сил в районе населенного пункта Луганское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, в течение дня, оккупанты применили это оружие дважды. В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия"- отметили в штабе ООС.
"С начала текущих суток враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь – нет"– подытожили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков НВФ уничтожены и еще двое получили ранения.
Когда же это уже закончится....
співчуття осиротілій родині...
Воїну-Янголу, вічний спокій
48-річного Атамана Романа Дмитровича ліквідували в п'ятницю, 26 жовтня. Сам він родом з Макіївки в Донецькій області. Виконував бойові завдання бойовиків в другому окремому танковому батальйоні ДНР "Дизель", повідомляє в Facebook військовослужбовець ЗСУ і блогер Анатолій "Штефан" Штірліц.
"26.10.2018 року, поповнилася (бригада 200) черговим бійцем, Атаман Роман "Атаман" з Макіївки. Все буде Україна і перемога за нами!", - написав Штірліц.