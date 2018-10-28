 Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или Латвию?", - написал он и добавил к публикации скриншот.