 Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.
"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или Латвию?", - написал он и добавил к публикации скриншот.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.
"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или Латвию?", - написал он и добавил к публикации скриншот.
Стою на прекрёстке и тупо спрашиваю у пешехода: Скажите пожалуйста -- как называется эта страна?
-- тот застыл в шоке и грит заикаясь: Österreich. Опять не понял???
...и токо через часок, я географически определился и успокоился... -- бо стрём был тогда лютый! *)