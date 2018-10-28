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Все про:Австрия (389) Латвия (667) посол (1229) Щерба (31)

 Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба

Миссия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала поздравления с национальным днем ​​Австрии, проиллюстрировав его флагом Латвии.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или Латвию?", - написал он и добавил к публикации скриншот.

Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба 01Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3093751
 
   
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...та, это нормально -- Австрию с Австралией путать ......шо там той Латвии?
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Главное не перепутать с Антарктидой. А зная 'образованность' кацапов, это не может не удивить Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 5487
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У меня такое реально было в 1993... -- перетынал нелегально и срочно границу с Германией на восток -- ...очухался с перепугу токо в Инсбруке....
Стою на прекрёстке и тупо спрашиваю у пешехода: Скажите пожалуйста -- как называется эта страна?
-- тот застыл в шоке и грит заикаясь: Österreich. Опять не понял???
...и токо через часок, я географически определился и успокоился... -- бо стрём был тогда лютый! *)
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Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной. - А. С. Хомяков
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Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии :Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4478
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Видать не всё нашли в Аргентине, не всё...
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Какой вы культурный. У меня другой набор слов вертится на языке
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Леонид Ильич Брежнев принял американского посла ... за австралийского и имел с ним длительную беседу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМиссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, но использовала флаг Латвии, - посол Щерба
 
 
 
 
 
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