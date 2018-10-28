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 Житель Днепра разрабатывал и продавал компьютерные вирусы, установлено более полусотни жертв, - киберполиция

Киберполиция разоблачила хакера, продававшего вирусы на собственных закрытых ресурсах. Количество их авторизованных пользователей достигало 2,5 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, на закрытом хакерском форуме и собственноручно созданном сайте злоумышленник продавал созданные им вирусы.

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"Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции, совместно с работниками управления информационных технологий и программирования в Южном регионе и следственного управления полиции Днепропетровщины, под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, установили хакера, который на постоянной основе создавал вредные программные средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров", - сообщают в министерстве.

Работники киберполиции установили причастность к таким действиям 35-летнего жителя Днепра.

"После инфицирования компьютера хакер получал доступ к его операционной системе. Он имел возможность копировать всю файловую систему, логины и пароли в браузере, получать удаленный доступ к компьютеру, осуществлять запись работы рабочего стола. Для сокрытия следов своей деятельности, после завершения работы вируса, пораженный компьютер принудительно перезагружался с одновременным запуском форматирования жестких дисков компьютера", - отмечается в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

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Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, изъятую технику направили на экспертизу.

"Досудебное расследование продолжается. Работниками киберполиции уже установлено более полсотни человек, которые стали жертвами преступных действий хакера. Также устанавливаются лица, которые покупали такие вирусы у хакера. Проводится дальнейший сбор доказательств. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Сейчас сотрудники киберполиции устанавливают количество лиц, ставших жертвами преступных действий хакера и лиц, которые покупали у него вредоносное программное обеспечение", - резюмируют в МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3093750
 
   
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Ну и дурак. Мог бы применить знания для пользы как обществу, так и себе. Хотя, писать такие вирусы не признак высокого класса.
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-- чегой-то он дурак? -- установили ж токо... -- не повязали!
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- Бабушка, а я русский или еврей?
- А что такое, внучек?
- К нам в садик игрушки привезли, так я думаю, сломать или домой унести?

((с) Фаина Раневская)
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...то-то, 2 недели тому назад, в Бритише накрылась ситема продажи авиационных билетов по кредитным картам -- Днепр рулит! *)
...а ещё, у нас тут бабушку 89 летнюю развели на 280 000 евриков и на два кило рыжья... -- всё быстро нашли и преступника тоже! ...правда, всё уже в Турции... -- а с Днепра тоже выдачи нет -- ...*)
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Тут уже речь идет о сетевых вирусах, в случае Британии. Это более высокий класс.
К тому же, все причины взломов обычно лежат в области компютерной безграмотности и беспечности самих пользователей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Днепра разрабатывал и продавал компьютерные вирусы, установлено более полусотни жертв, - киберполиция
 
 
 
 
 
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