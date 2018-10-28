 Турция, Франция, РФ и ФРГ призвали к созданию конституционного комитета для подготовки к выборам в Сирии, - декларация

Согласно документу, передает Цензор.НЕТ, лидеры государств договорились продвигать политический процесс в Сирии и не прекращать борьбу с тергруппировками.

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"Лидеры подчеркнули необходимость усиления координации между всеми международными инициативами, направленными на содействие надежному и устойчивому урегулированию конфликта в Сирии", - говорится в декларации.

Участники саммита в очередной раз подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и целям и принципам Устава ООН, а также решимость бороться с терроризмом в Сирии, включая такие группировки как ИГИЛ, Аль-Нусра и другие, включенные СБ ООН в список террористических.

Страны призвали отказаться от "сепаратистских планов, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на национальную безопасность соседних стран".Также они заявили о своей жесткой оппозиции использованию химического оружия в Сирии и поддержке инклюзивного и независимого политического процесса в Сирии под эгидой ООН.

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При этом - выступили с приглашением к сторонам конфликта принять активное участие в этом процессе, в частности, по возможности, до конца года созвать Конституционный комитет в Женеве, который проложит путь свободным, справедливым и прозрачным выборам, в которых смогут участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры.

Политики подчеркнули важность реализации мер по укреплению доверия и выразили свою поддержку освобождению задержанных/похищенных лиц и идентификации пропавших без вести. Беженцы и вынужденные переселенцы должны иметь право безопасного и добровольного возвращения в родные места, им должна быть гарантирована защита, в том числе, от политических преследований или произвольных задержаний, говорится в документе.

Лидеры отметили необходимость гуманитарной помощи в самой Сирии и вновь подтвердили свою солидарность с принимающими беженцев странами, в частности Турцией, Ливаном и Иорданией. Декларация изобилует общими фразами об "общей озабоченности" по поводу рисков и угроз, создаваемых конфликтом, региональной и глобальной безопасности и стабильности, невозможности военного решения конфликта и т.д.

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