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 Общество
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Все про:время (121) Минздрав (1750) Супрун Ульяна (349)

 Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время

В связи с переходом на "зимнее" время нужно внимательнее отнестись к своему физическому и эмоциональному здоровью, так как изменение режима может создать дополнительный стресс для организма.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые исследования указывают, что после изменения времени увеличивается вероятность наступления сердечного приступа. Хотя с дополнительной часом сна риски все же меньше", - отмечает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время

Также и.о. министра дает несколько советов для периода адаптации: выходить на прогулку, так как дневной свет помогает приспособиться к изменениям; не планировать важные дела и воздержаться от интенсивных физических нагрузок; стараться полноценно питаться; спать не менее 7-8 часов.

В то же время, Супрун подчеркивает, что для большинства людей переход на "зимнее" время не несет серьезной угрозы. "Впрочем, все равно стоит следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки, чтобы дать время спокойно пережить изменения. Наиболее ощутима эта смена как раз в первые дни после перевода времени", - резюмирует глава Минздрава.

Также читайте: Осенью за украинцами "охотятся" не только насморк и простуда, но и ухудшается протекание многих хронических заболеваний, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3093748
 
 
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І головне - не звертатись до сімейних лікарів... Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 578
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А ще треба уважно слухати Супрун і вивчити усі її поради так, щоб відповідати тільки її словами🙄
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Надеюсь, в последний раз этот переход на зимнее время. Европа с очень большой вероятностью откажется от зимнего времени в 2019 году.
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Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время

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Супрун,тебе бы к врачу...
ps-и кто тебя министром назначил?
Тебя лечить нужно, а ты нам вигвамы рисуешь дура...
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Наши политики всё время твердят, что в обществе уже видны сдвиги… Но первыми эти сдвиги заметили всё таки психиатры…🤐
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А какие могут быть проблемы? Добавляется лишний час сна. Красота. В воскресение будет 25 часов в сутках Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 7357
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Когда переводили я неделю себя приучал, что надо ещё час спать плюс вечером спать не хотелось целый час...
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Ну не знаю. Осенью я не испытываю вообще никаких проблем. А вот весной, недельку занимает адаптироваться. Но я не пример, поскольку приходится часто летать и адаптироваться в разных часовых поясах. Вот и сейчас пытаюсь стабилизировать минус 10 часов
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У разных людей по-разному, а в большинстве случаев - трудно быстро придти в норму...
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Весной хуже. Потеря часа чувствуется.
Кстати, если время прекратят переводить, Украине лучше оставаться в зимнем времени. Хотя Европа хочет жить по летнему. Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 3916
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Вредоносные вирусы)... во власти.
Система заражена вирусами агрессивной некомпетентности. И.о. министра Супрун наиболее ярко доказывает, как собственная некомпетентность и апломб запросто гробят важнейшие реформы...
https://goo.gl/FFHtfn🤣
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Некоторые исследования указывают, что после изменения времени увеличивается вероятность... -- искривления пространства...*)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время
 
 
 
 
 
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