 Россия готовится к оборонительной войне, - представитель РФ Белоусов в ООН

Такое мнение он выразил пятницу после того, как комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российской резолюции в поддержку ДРСМД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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После голосования слово взял представитель США Роберт Вуд, чтобы вновь обвинить Россию в нарушении договора. "Последние пять лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД, - сказал он. - Недавно они признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов". Дипломат заключил, что в такой ситуации США больше не могли проявлять терпение.

В ответ Белоусов заметил, что Москва не последние пять лет, а с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора. "Недавно на заседании [комитета] Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне, - продолжил он. - Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне".

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"Но у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, - обратил внимание дипломат, - и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове. Российская Федерация готовится "к войне", а Соединенные Штаты готовят "войну". "Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень [опасности для возможного] применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас", - обратился российский дипломат к коллегам в ООН.

Напомним, профильный комитет Генассамблеи ООН отказался предлагать для обсуждения ГА представленный Россией проект резолюции, которая призывает сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).