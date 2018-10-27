 Первую национальную премию кинокритиков получил фильм "Донбасс" Лозницы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт премии, лучшим фильмом кинокритики признали драму "Донбасс", Сергей Лозница также отмечен как лучший режиссер года. Награды за лучшие актерские работы получили Ирма Витовская за роль в фильме "Брама" Владимира Тихого и Вячеслав Довженко, исполнитель главной роли в "Киборгах" Ахтема Сеитаблаева.

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Лучшим документальным фильмом стала "Дельта" Александра Течинского. Лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Штангист" удостоена премии за лучший короткометражный игровой фильм. Премия "Открытие года", которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, присуждена Марыся Никитюк за ленту "Когда падают деревья".

Отметим, что премия кинокритиков Украины Киноколо основана в 2018 году и ​​определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.

В комитет "Киноколо" входят кинокритики и киноведы, входящие в ФИПРЕССИ; украинские кинокритики, чьи рецензии и критические материалы выходят в печатной прессе, онлайн-медиа, на радио или телевидении; журналисты, которые выдают аналитические материалы об украинском кино в СМИ. На премию номинировались ленты украинского производства, которые были впервые показаны в Украине в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018-го включительно, имели кинотеатральный прокат на территории Украины или были показаны впервые на украинском кинофестивале.

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"Киевская неделя критики" - это международный кинофестиваль, созданный с целью ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками. В программу фестиваля вошли фильмы из программ главных мировых кинофестивалей этого года, а также ленты, которые оказали значительное влияние на историю кинематографа или посвященные выдающимся деятелям киноискусства. В 2018 году фестиваль проходит во второй раз - с 26 октября по 1 ноября, в кинотеатре "Октябрь".

Организаторами кинопремии выступают Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!", И компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

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