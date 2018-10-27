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Все про:посол (1229) Щерба (31)

 Посол Щерба - активистам: Выступая за рубежом, не стоит показывать Украину как безнадежное болото, в аудитории не всегда друзья

Представители гражданского общества и эксперты в своих выступлениях перед зарубежной аудиторией используют стратегию "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы".

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Приводим пост полностью:

"Не хотел писать, но все же видимо надо ...

Дорогие представители гражданского общества, эксперты, у меня к вам просьба.

Когда выступаете перед зарубежными аудиториями, было бы хорошо, если бы после ваших выступлений не оставалось ощущение, что Украина это безнадежное болото.

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Во-первых, вы сами знаете, что это не так. Так зачем эти подробные рассказы, почему вы "не столь оптимистичны, как предыдущий докладчик"? (Это при том что от выступления предыдущего докладчика уже хотелось прыгнуть в окно).

А во-вторых, ваша стратегия "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы" имеет один существенный недостаток. Она срабатывает только тогда, когда в аудитории сидят друзья Украины. Исходите из того, что это не всегда так. Часть аудиторий относится к тем, кому Украина стоит поперек горла и кто разберет ваши выступления на цитаты, суммируя "ну я же вам говорил, там безнадежное болото".

Know your audience! Помните, в Европе тоже есть противостояние - между теми, кто с Украиной, и теми, кто только и ищет повод, чтобы нас отдать России. Не будьте "полезными идиотами" на службе последних".

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Посол Щерба - активистам: Выступая за рубежом, не стоит показывать Украину как безнадежное болото, в аудитории не всегда друзья 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093742
 
   
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"Если убрать эмоции, мы - классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", - подчерк­нул Андрей Коболев. По его словам, страны-лидеры продолжат развиваться теми же высокими темпами, а значит, все больше качественных кадров уйдут к лидерам, сделав их сильнее. Таким образом, самым важным становится фактор качества человеческого потенциала, а украинские шансы выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии. Все это требует от Украины принятия радикальных шагов, считает он."
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Искал в google - сплошь ссылки на сРу и даже на срувесне...
Он точно это говорил?
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Необходимо ждать опровержения или это не вписывается ни в какие рамки...
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Полезные идиоты ето типа тебя и тебе подобных. Которые на все что вытворяет и беспредельничает власть приветствуете и одобряете. И у власти складывается впечатление что она все делает правильно и можно еще вжарить
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Нет, надо бегать по загранице, как баьа с бородой, и просить чтоб нам оружие не давали...
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Очень по совковому. Судя по Вашему перлу, надо вообще запретить выезд за рубеж. Чтоб не рассказали что в стране происходит
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И много ты понимаешь - что в стране происходит, если не понял - о чём статья?
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Так с какой целью "активисты" просили не давать своей воюющей Родине оружие?
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При чем тут оружие? Как социолог могу сказать, что Вы пытаетесь манипулировать, выдавая свои фантазии в качестве обвинения в сторону собеседника.
Читайте статью, читайте то, что пишет автор. И лично я хочу, чтобы "Европа озаботилась, начала давить на нашу власть, чтобы власть реально проводила реформы". Вы против этого?
И ещё, вспоминаю инструктаж перед своей первой "заграницей" в совковое время в капиталистическую Данию. Весь инструктаж сводился к тому, что нельзя говорить о том, что в совке все плохо, и нельзя хвалить то, что у капиталистов хорошо.
Очень напомнило тот инструктаж.
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Т.к. вы социолог, то я теперь точно уверен, что вы манипулируете.
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Похоже, что всю статью Вы не осилили.

"...ваша стратегия "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы" имеет один существенный недостаток. Она срабатывает только тогда, когда в аудитории сидят друзья Украины. Исходите из того, что это не всегда так. Часть аудиторий относится к тем, кому Украина стоит поперек горла и кто разберет ваши выступления на цитаты, суммируя "ну я же вам говорил, там безнадежное болото".

Источник: https://censor.net.ua/n3093742
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Статью я прочитал полностью. Говорить надо правду, и не важно кто в Вашей аудитории. Тем, кого автор имеет ввиду, абсолютно все равно что Вы скажете, они все равно перекрутят все по своему. А отношение к стране формируется не только словами, но и делами в первую очередь
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Вот и пусть говорят правду, а не выпячивють только все плохое.
Вы как социолог должны знать как можно манипулировать, влиять на аудиторию подачей информации, формулировкой вопросов в опросах.
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Чрезмерная честность граничит с глупостью.
Японская мудрость



Если не понял, то собственные или навязанные выводы (тебе ли, социологу, этого не знать) не являются какой-либо правдой...
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Если не понял о чём статья - попроси маму, чтобы объяснила...
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Так те "активисты"и есть полезные идиоты пуйла - это уже давно понятно
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А чего скрывать что у нас в стране Жопа и беспредел власти? Или у нас комунизм?
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В Лугандонии и Крыме тоже так считают...
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И правильно считают. Чего тут скрывать. Так и говорят а чего вы добились своим Майданом? А зачем нам возвращаться в Украину? И что можно им ответить? Ну давай посоветуй чем лугандонцев и крысчан можно заинтересовать?
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нет, курвы рошеновские
и в Европе и в США должны знать какие вы ублюдки и до чего довели украинский народ что миллионы бегут из страны в поисках куска хлеба
и надо не просто говорить, а криком кричать, чтобы ваши ваши поганые воровские рожи знали на весь мир
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Нужно просто работать ,а не ждать халяву. Посол Щерба - активістам: Виступаючи за кордоном, не варто показувати Україну, як безнадійне болото, в аудиторії не завжди друзі - Цензор.НЕТ 2456
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Работать за бесплатно? Ето называется рабство. Халява ето когда кум Вальцмана Косюк получил из бюджета 1,2 миллиарда за просто так. Халява ето кода Петя поднял тарифы в 10 раз и Ахметка за год получил прибыли 5 миллиардов долларов больше чем все украинцы вместе взятые.
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Пятый год промокши стараетесь нас в мокшанию вернуть... но только выходит у вас один пшик, тк те,к кому вам надо достучаться заграницей, вас просто не воспринимают... и так пятый год)))))
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Не стоит раскачивать лодку, кормчего тошнит....
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Например ту, что после взрывов военных складов и уничтожения 90% боеприпасов, хранящихся там - министр обороны получил орден.
После того как одни менты расстреляли других ментов ночью в коттеджном поселке - глава нацполиции получил орден
После повышения цены на газ для населения более чем в 10 раз - глава госпредприятия получил $8 млн премии и орден. Премию, кстати, мгновенно вывел в США, прямым текстом заявив что хранить в Украине больше деньги не хочет.
Та даже взять случай с гибелью 200 овец на Одесской таможне - одно это показывает, в какое гнилое болото превратили шоколадные воры и взяточники Украину.
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На сРувесне опубликуй свои выводы, там они пойдут на ура...
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Еще Петро Бляхэр запретил ввоз европейских б/у автомобилей а сам возит ВАЗы с страны-агрессора.
Пэтро Бляхэр сотрудничает с ФСБ, ворует у украинцев електроенергию и поставляет окупантам, занимается и покрывает контрабанду, отпускает из тюрем коррупционеров, сепаратистов и предателей за вознаграждение.
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Зустріч Тимошенко і Пучдемона (лідера каталонських сепаратистів в екзилі) може мати значно серйозніші наслідки ніж здається на перший погляд.

Ні, не тому, що Пучдемон і взагалі каталонський сепаратизм активно підтримувався росією, зокрема російською пропагандою і можливо там є російські гроші та інтереси, на фоні яких пройшла зустріч. Ні, це не основна причина все ж таки.

Є дві важливіші причини:

1) Український політик, один з ключових кандидатів в президенти влізає у внутрішні справи країни, що є учасником ЄС і НАТО. Влізає в питанні, яке нас взагалі не стосується, абсолютно і ми не маємо в цьому питанні жодних інтересів. Ба, навіть навпаки, маємо протилежні каталонським сепаратистам інтереси.
Якщо цей політик стає президентом України, то "допобачення євроінтеграція". Думаю, саме таку мету переслідують кремлівські ляльководи, що звели цих двох ляльок.

2) Пучдемон зараз під слідством за дії, що загрожують цілісності Іспанії, він ніхто і жоден політик серйозного рівня його не визнає, хоча він, як і Янек вважає себе "живим і легітимним". Відтак, зустріч Тимошенко з ним є визнанням його повноважень, відтак є визнанням того незаконного референдуму, який був проведений в Каталонії.
Згадайте, як ми з вами реагуємо, коли в Крим чи на Донбас приїжджає якась"іноземна делегація". Тому тут вже пряма проекція на нашу проблематику, бо фактично сьогодні Тимошенко визнала законними незаконні референдуми та їх псевдолідерів. І це друга причина чому кремлівські ляльководи звели сьогодні цих двох ляльок.
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Думаю, що з боку жульки це був дешевий піар, розрахований на проросійський електорат в Україні. Зустрівшись з каталонським сепаратистом, вона планує отримати голоси на виборах українських сепаратистів. Але палка має два кінця. Чи додасть їй голосів ця зустріч не відомо, а негатив пішов вже зараз великий.
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не шатайте будку агенты кремля, а то хуйло нападет, не позорьте за рубежом пэтра рошеновского, а то вместе с ахметкой мешаете стричь баранов - аха-ха
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Про ДОР Лолита забыл сказать.

Зрада совсем нюх потеряла? Под статьями о Томосе вы уже зарисовались с вальцманом и соей, так чего лезете под статью в которой тоже ничего не понимаете?
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А до безнадёжного дна Украину конечно же доводят народ и активисты, а вот паханат при власти не при делах.
Правильно, нельзя ведь барыжную братву в негативе показывать, ведь у них всё шоколаде.
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Посол Щерба :Дорогие представители гражданского общества, эксперты, у меня к вам просьба :Посол Щерба - активістам: Виступаючи за кордоном, не варто показувати Україну, як безнадійне болото, в аудиторії не завжди друзі - Цензор.НЕТ 4900Посол Щерба - активістам: Виступаючи за кордоном, не варто показувати Україну, як безнадійне болото, в аудиторії не завжди друзі - Цензор.НЕТ 2892
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол Щерба - активистам: Выступая за рубежом, не стоит показывать Украину как безнадежное болото, в аудитории не всегда друзья
 
 
 
 
 
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