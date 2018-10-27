 Посол Щерба - активистам: Выступая за рубежом, не стоит показывать Украину как безнадежное болото, в аудитории не всегда друзья

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Приводим пост полностью:
"Не хотел писать, но все же видимо надо ...
Дорогие представители гражданского общества, эксперты, у меня к вам просьба.
Когда выступаете перед зарубежными аудиториями, было бы хорошо, если бы после ваших выступлений не оставалось ощущение, что Украина это безнадежное болото.
Во-первых, вы сами знаете, что это не так. Так зачем эти подробные рассказы, почему вы "не столь оптимистичны, как предыдущий докладчик"? (Это при том что от выступления предыдущего докладчика уже хотелось прыгнуть в окно).
А во-вторых, ваша стратегия "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы" имеет один существенный недостаток. Она срабатывает только тогда, когда в аудитории сидят друзья Украины. Исходите из того, что это не всегда так. Часть аудиторий относится к тем, кому Украина стоит поперек горла и кто разберет ваши выступления на цитаты, суммируя "ну я же вам говорил, там безнадежное болото".
Know your audience! Помните, в Европе тоже есть противостояние - между теми, кто с Украиной, и теми, кто только и ищет повод, чтобы нас отдать России. Не будьте "полезными идиотами" на службе последних".
Он точно это говорил?
Читайте статью, читайте то, что пишет автор. И лично я хочу, чтобы "Европа озаботилась, начала давить на нашу власть, чтобы власть реально проводила реформы". Вы против этого?
И ещё, вспоминаю инструктаж перед своей первой "заграницей" в совковое время в капиталистическую Данию. Весь инструктаж сводился к тому, что нельзя говорить о том, что в совке все плохо, и нельзя хвалить то, что у капиталистов хорошо.
Очень напомнило тот инструктаж.
"...ваша стратегия "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы" имеет один существенный недостаток. Она срабатывает только тогда, когда в аудитории сидят друзья Украины. Исходите из того, что это не всегда так. Часть аудиторий относится к тем, кому Украина стоит поперек горла и кто разберет ваши выступления на цитаты, суммируя "ну я же вам говорил, там безнадежное болото".
Источник: https://censor.net.ua/n3093742
Вы как социолог должны знать как можно манипулировать, влиять на аудиторию подачей информации, формулировкой вопросов в опросах.
Японская мудрость
Если не понял, то собственные или навязанные выводы (тебе ли, социологу, этого не знать) не являются какой-либо правдой...
и в Европе и в США должны знать какие вы ублюдки и до чего довели украинский народ что миллионы бегут из страны в поисках куска хлеба
и надо не просто говорить, а криком кричать, чтобы ваши ваши поганые воровские рожи знали на весь мир
После того как одни менты расстреляли других ментов ночью в коттеджном поселке - глава нацполиции получил орден
После повышения цены на газ для населения более чем в 10 раз - глава госпредприятия получил $8 млн премии и орден. Премию, кстати, мгновенно вывел в США, прямым текстом заявив что хранить в Украине больше деньги не хочет.
Та даже взять случай с гибелью 200 овец на Одесской таможне - одно это показывает, в какое гнилое болото превратили шоколадные воры и взяточники Украину.
Пэтро Бляхэр сотрудничает с ФСБ, ворует у украинцев електроенергию и поставляет окупантам, занимается и покрывает контрабанду, отпускает из тюрем коррупционеров, сепаратистов и предателей за вознаграждение.
Ні, не тому, що Пучдемон і взагалі каталонський сепаратизм активно підтримувався росією, зокрема російською пропагандою і можливо там є російські гроші та інтереси, на фоні яких пройшла зустріч. Ні, це не основна причина все ж таки.
Є дві важливіші причини:
1) Український політик, один з ключових кандидатів в президенти влізає у внутрішні справи країни, що є учасником ЄС і НАТО. Влізає в питанні, яке нас взагалі не стосується, абсолютно і ми не маємо в цьому питанні жодних інтересів. Ба, навіть навпаки, маємо протилежні каталонським сепаратистам інтереси.
Якщо цей політик стає президентом України, то "допобачення євроінтеграція". Думаю, саме таку мету переслідують кремлівські ляльководи, що звели цих двох ляльок.
2) Пучдемон зараз під слідством за дії, що загрожують цілісності Іспанії, він ніхто і жоден політик серйозного рівня його не визнає, хоча він, як і Янек вважає себе "живим і легітимним". Відтак, зустріч Тимошенко з ним є визнанням його повноважень, відтак є визнанням того незаконного референдуму, який був проведений в Каталонії.
Згадайте, як ми з вами реагуємо, коли в Крим чи на Донбас приїжджає якась"іноземна делегація". Тому тут вже пряма проекція на нашу проблематику, бо фактично сьогодні Тимошенко визнала законними незаконні референдуми та їх псевдолідерів. І це друга причина чому кремлівські ляльководи звели сьогодні цих двох ляльок.
Зрада совсем нюх потеряла? Под статьями о Томосе вы уже зарисовались с вальцманом и соей, так чего лезете под статью в которой тоже ничего не понимаете?
Правильно, нельзя ведь барыжную братву в негативе показывать, ведь у них всё шоколаде.