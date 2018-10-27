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 Общество
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Все про:беспилотник (590) Луганщина (3923) ОБСЕ (3358) Донбасс (17255)

 Беспилотник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс и движение колонны грузовиков из РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время полета над районом у Калиново на территории ОРДЛО 27 октября обнаружил зенитно-ракетный комплекс, грузовик и колонну из семи автомобилей.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс (9К33 "Оса") и грузовик восточнее поселка Нижнекрынское. После этого его немедленно переправили на север к Сауровке (на территории ОРДЛО).

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В 1:36 27 октября БПЛА зафиксировал движение колонны из семи грузовых автомобилей возле границы с Российской Федерацией, где нет пересечения границы, которая ехала по грунтовой дороге в юго-западном направлении Манича.

В 1:53 СММ ОБСЕ потеряла связь с БПЛА, когда он летел на высоте около двух километров над районом к юго-востоку от Нижнекрынское.

Примерно за 35 минут до исчезновения связи с БПЛА сигнал начал прерываться в районах вблизи Сауровка и Нижнекрынское. БПЛА не вернулся на наземную станцию у Степановки на контролируемой территории Донбасса и считается утерянным.

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В СММ напоминают, что начиная с 7 августа 2018 года, Миссия семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе недалеко от границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3093741
 
 
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Ентот ХУ..г ..йй..сказазанул шо "ихтамнетов" тама не видал, мля..😎
🤑
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Не прошло и пяти лет - увидели. Надо же, глазастые какие...
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патрет перепутал там петя должен быть
тому що путин хуйлло
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При чем тут петя? про ИХТАМНЕТОВ этот пизд..ол трепался....

===тому що путин хуйлло=== Это не мешает ему быть еще и пизд..лом....
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петя пи бол тому що Живемо по новому и АТО за две недели
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Усіх козлів потрібно називати козли-власовці... Не дарма ж власовський прапор на Кремлі... Їх це так шпилить...
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Всё вы все гоните на то нещасное ОБСЕ? -- сами ж говорите: Нет такой национальности, как русские! ...*)
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Они и раньше видели. Только не могут определить чьё это, так как техника без опознавательных знаков. И учитывая, что все это идёт от границы, значит приобретено в duty free
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БПЛА не вернулся на наземную станцию у Степановки на контролируемой территории Донбасса и считается утерянным.

-- Доктор, мы его теряем!
-- Кого?
-- Нашего пациента!
-- А что с ним?
-- На приём записался и не пришёл!
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ну по мнению обсе если итамнетов закидывать порциями по 7 грузовиков, технику ночью по несколько штук, а боеприпасы эшелонами, то это не вторжение. тем более там где основная движуха их глушат или не пускают.
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Беспилотник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс и движение колонны грузовиков из РФ в ОРДЛО

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Хуг заявил, что миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе
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Іхтамнєт. А це просто доставка із ваєнторга
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Шахты закрыты и где эти "шахтёры" такую новую технику вытягивают? Наверное пенсионеры за две пенсии окрепли и помогают тягать технику оккупантов для власовцев Донбасса Безпілотник зафіксував зенітно-ракетний комплекс і рух колони вантажівок із РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5947
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Ты смотри, "шахтеры" глушат сигнал беспилотника. Наверное в шахтах и машины РЭБ водятся?
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Совесть у беспилотника не позволила после увиденного вернутся на базу, что бы не подставлять шефа.!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс и движение колонны грузовиков из РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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