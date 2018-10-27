 Беспилотник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс и движение колонны грузовиков из РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс (9К33 "Оса") и грузовик восточнее поселка Нижнекрынское. После этого его немедленно переправили на север к Сауровке (на территории ОРДЛО).
В 1:36 27 октября БПЛА зафиксировал движение колонны из семи грузовых автомобилей возле границы с Российской Федерацией, где нет пересечения границы, которая ехала по грунтовой дороге в юго-западном направлении Манича.
В 1:53 СММ ОБСЕ потеряла связь с БПЛА, когда он летел на высоте около двух километров над районом к юго-востоку от Нижнекрынское.
Примерно за 35 минут до исчезновения связи с БПЛА сигнал начал прерываться в районах вблизи Сауровка и Нижнекрынское. БПЛА не вернулся на наземную станцию у Степановки на контролируемой территории Донбасса и считается утерянным.
В СММ напоминают, что начиная с 7 августа 2018 года, Миссия семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе недалеко от границы.
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тому що путин хуйлло
===тому що путин хуйлло=== Это не мешает ему быть еще и пизд..лом....
-- Доктор, мы его теряем!
-- Кого?
-- Нашего пациента!
-- А что с ним?
-- На приём записался и не пришёл!
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Хуг заявил, что миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе