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 Имущество Меджлиса крымскотатарского народа на оккупированном полуострове могут "национализировать"

Делегаты шестого курултая мусульман на территории Крыма, который состоялся под контролем оккупационных властей в Симферополе, предлагают передать Духовному управлению мусульман оккупированного полуострова имущество Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крыминформ".

"Имущество, которое принадлежало фонду "Крым", президентом которого являлся Мустафа Джемилев, это народное имущество. Оно было приобретено на благотворительные средства. А это не является имуществом какого-то одного лица или группы лиц. Поэтому курултай мусульман Крыма решил, что Духовное управление мусульман Крыма должно взять это имущество на себя от имени народа", - сообщил журналистам "заместитель муфтия" Айдер Исмаилов.

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По его словам, с этим предложением курултай обратится к оккупационной власти Крыма, которая будет решать правовые вопросы.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в прямом эфире Громадського радіо прокомментировал слова Исмаилова и заявил, что имущество, о котором идет речь, уже принадлежало крымскотатарскому народу, просто юридически было оформлено на благотворительный фонд "Крым".

Он назвал решение о передаче имущества незаконным и подчеркнул, что крымские татары пользовались имуществом Меджлиса крымскотатарского народа.

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В сообщении говорится о недвижимости Меджлиса, в частности, о штаб-квартире организации на улице Шмидта в Симферополе. Кроме того, издание "Крыминформ" сообщает, что могут забрать и здание в поселке Пионерское, в котором планировали открыть медицинский центр, больницу и женскую консультацию. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявляет, что на оборудование здания в прошлом Турцией было выделено около $6-7 млн. Делегаты заявляют, что имущество оказалось в единоличной собственности лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что деньги на оборудование медицинского центра собирала община крымскотатарского народа, само помещение купили за деньги Меджлиса.

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Отметим, что Мустафа Джемилев - гражданин Украины, бывший (до 2013 года) председатель Меджлиса крымскотатарского народа. Он и Меджлис выступали категорически против оккупации Крыма Россией.

В 2014 году Джемилеву на 5 лет запретили въезд в Россию в связи с экстремистскими, по мнению российских властей, высказываниями. Сейчас Джемилев оспаривает этот запрет в Европейском суде по правам человека.

На Джемилева в России возбудили уголовное дело по трем статьям, которые не разглашаются. Он заочно арестован и объявлен в России в федеральный розыск.

После оккупации Крыма Россией Рефату Чубарову, который занимал должность главы Меджлиса, также на пять лет запретили въезд на территорию России. Запрет российские власти распространила и на оккупированный Крым.

После оккупации Крыма Меджлис объявили экстремистской организацией и запретили его деятельность, лидеры крымских татар должны были уехать.

Источник: https://censor.net.ua/n3093740
 
 
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А как много имущества оккупанта и агрессора национализировал на территории Украины потужный сивочолый президент и главнокомандующий?
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Имущество чьё -- Меджлиса, или крымско-татарского народа?
...кругом попы -- в три жопы на один стул...
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ТакиДа...вдруге... паРашисти -падлюки!
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странно что до сих пор не национализировали..
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таке було у совку тільки при сталіні, хутін якийсь шизоід у 21 віку будує жахливу спадщину тоталітаризму, навіть у совку брежневськой епохи дівча не бігали з автоматами у піонерах, жах просто.
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А в чем вопрос, кто то сомневается что украинское имущество вернется к украинцам? Кто надеется, что все простят? Тут вопрос не о имуществе, а о идее и состоянии (качестве) возвращенного имущества. Это уже вопрос отдельных исков - "о неправомерном использовании и т.д.)
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