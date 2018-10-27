 Порошенко посетит Турцию на следующей неделе, - Anadolu

Как сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники, Петр Порошенко примет участие в Совете стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
Порошенко примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в столице Анкаре.
Ожидается, что будут обсуждаться политическое, экономическое и оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьба с терроризмом, а также ситуация с крымскими татарами.
Напомним, последняя встреча Эрдогана и Порошенко состоялась в сентябре в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.
музикальні?
😇
Баба Юля никогда не создавала впечатления человека, которому надо заниматься политикой. Возможно, кого-то она чем-то подкупила еще во времена первого Майдана, но это - дело вкуса. Личные впечатления о ней, которые мы можем однозначно отнести в актив этого персонажа, это то, как она держалась на суде. На фоне той сопливой размазни, с капельницами и клетчатыми одеялками, которые заполнили каналы новостей, она действительно держалась достаточно стойко и хотя бы не опозорила себя соплями.
На этом ее положительный образ исчерпан и все остальное видится как ряд пунктов со знаком «минус», а остальное - со знаком «к» - криминал. Но в ее когорте оказались лица, которые потом ушли в свободное плавание и прошли весь путь от пламенных борцов до заказной и особо ядовитой ваты. Вторая часть определения связана с тем, что такие персонажи, безусловно, не глупы, и потому их яд более действенный, чем у различных савченко или подобных им. Таких деятелей в ее когорте довольно много, но нас заинтересовал всего один персонаж, который уже давно подъедается на вольных хлебах, а кроме того - у него своя эпопея с Пучдемоном.
Когда вспыхнула эпопея с каталонским сепаратизмом, мы меньше всего ожидали того, что среди украинских медийно значимых фигур, артикулирующих свою проукраинскую позицию, найдутся персонажи, которые станут яростно поддерживать «пучдемонистов». Это даже не потому, что вопрос сепаратизма остро встал и перед Украиной, а потому, что источник, а вернее - вдохновитель и одного и другого процесса читается довольно легко, и конторский дух там был настолько плотным, что его можно было щупать руками.
Более того, если такая медийная фигура припала к российскому источнику финансированию, то светить ее на каталонских делах было бы не по фен-шую и в принципе это не должно бы их касаться, но тем не менее, такой певец «каталонской революции» оказался в рядах украинской медиа-братии и можно сказать, что он стал горнистом и барабанщиком этого события в нашем информационном пространстве.
Из самых лучших побуждений в самый разгар событий мы предупреждали этого деятеля о том, что будет стыдно, когда в барселонском фестивале найдут лубянские рога, но - не помогло. Деятель продолжал гнуть свою линию ровно до того момента, когда западные СМИ не нащупали связь Пучдемона с Москвой и не предали это гласности. С этого момента персонаж перестал интересоваться темой в принципе и на какое-то время исчез из верхних строчек новостей. Само собой разумеется, что такая величина просто не может себе позволить признать ошибки и заявить, что все те слюни и сопли, которыми он брызгал в информационном пространстве, были в поддержку спецоперации Конторы.
В общем, его судьба нам не была интересна ни до Каталонских событий, ни потом, но вот он опять себя проявил обширным текстом уже об Украине, а вернее - о бесполезности выборов, хотя отпустил пару лестных слов в пользу бабушки, бывшей коллеге по общему движению. Возможно, это была такая себе оферта, а возможно - чтобы показать на ее фоне, что Порох - еще хуже.
Но вот что интересно, этот деятель на полном серьезе рассказывает о том, что за годы войны в Украине ничего не изменилось и не изменится. Минимальные изменения происходят лишь потому, что Запад толкает Украину в своем направлении, но она упирается, как только может. И еще он сказал, что мир можно получит сдавшись Москве и утратив суверенитет, а вообще - его все утомило и он уже не видит никакой перспективы для страны.
В этой связи, напрашивается вывод о том, что персонаж видит либо какую-то другую Украину, либо смотрит на нее из какого-то отдаленного места. Вариант того, что он прямо и непосредственно работает на противника - отложим в сторону и пускай им занимаются специалисты. Но из разных источников известно, что пан Виталий, по большей части проживает за рубежами Украины и наверное, расстояние сыграло с ним какую-то злую шутку. Такое мягкое определение мы приводим потому, что находимся в постоянном общении с людьми, либо постоянно живущими за рубежом, либо надолго уезжающими туда, либо просто - с иностранцами. Все, у кого знакомство с Украиной имеет дискретный характер отмечают, что изменения идут просто в невероятном темпе.
Достаточно поговорить с поляками, которым за 50, и они подробно расскажут о том, как долго они выходили на уровень более или менее нормальной жизни, как долго они находились в состоянии инфляции и беспросветности, когда казалось, что все эти реформы никогда не закончатся и не заработают. Слава богу, им при этом не пришлось реально воевать и сливать существенную часть бюджета в оборонку. Кстати, они и сегодня почти вдвое меньше, относительно ВВП, тратят на оборону, чтобы не свалить свою более мощную экономику. А мы - тратим, реформируем и растем одновременно. Совершенно посторонние люди откровенно завидуют нам и говорят, что они бы такого не вытянули.
Тем не менее, каждый имеет свой взгляд на окружающий мир, пусть этот взгляд и совсем необычный. Но тут речь не о взглядах, а о том, что люди впряглись в эту лямку, чтобы вытянуть Украину из ямы, чтобы дальше уже было легче двигать ее в сторону цивилизованного мира, а кто-то сидит прямо на пятой точке, щурит глаз и кричит остальным: «Да все это фигня, вы ее не вытащите, все это бесполезно!»
Иногда складывается впечатление, что открытый враг - не такое большое зло, как вот такие «друзья». Ты знаешь, что с ним - все просто, или ты его, или он тебя, и это вносит необходимую ясность в отношениях, а вот эти - стоят за спиной и ладно бы - ничего не делали, так они еще и пытаются вынести мозг тем, кто просто делает необходимое сегодня, завтра и каждый день и кто понимает, что мы тянем страну даже не из той норы, в которой была Польша, а из куда более глубокой ямы, и за один день ничего не будет. И если кто-то не видит разницы между 14 годом и нынешним, то он либо спец, либо глупец, либо прекрасно знает, что и почему делает. Если это - последний вариант, то рано или поздно все тайное станет явным и воздастся по заслугам.
Мы намеренно не даем ссылки на критикуемый текст, но каждый его может найти на ФБ Портникова, если еще не потер, а если потер, то люди уже сделали с него скриншоты, которые мы и обнаружили в Сети. В общем, если ты уехал и тебя тошнит от Украины, то это - твое дело, только все остальное, связанное с тошнотой, делай где-то там. И что самое подозрительное, все эти маневры и метаморфозы происходят в преддверии выборов. Как там было у Экзюпери: «Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно»
ЛО
Без сомнений, она достойно ответит на выпад. Рейтинг же гарантоида данная тактика наверняка не спасет от грандиозного обвала…
Президент Порошенко призвал украинцев не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, поскольку это можно сделать только путем возвращения к контракту на поставки газа из России.
Об этом он заявил сегодня во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины в Киеве.
«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, - в шесть раз, снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», - сказал Порошенко.
Он отметил, что не позволит ни при каких обстоятельствах вернуть Украину «в газовую кабалу» Российской Федерации.
«Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или, может, и вовсе нет», - сказал Порошенко.
Он также напомнил об обещаниях и взятых на себя властями Украины уровнять внутренние цены на газ с импортными. И добавил, что на этот шаг страна пошла для того, чтоб выплатить госдолг, который «нахватали те политические силы, которые сегодня громче всех защищают простой народ».
«Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в «Википедию». Но кто бы ни был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», - констатировал президент.
Говоря о принятом Кабинетом министров Украины решении о повышении с 1 ноября 2018г цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%, Порошенко отметил, что оно имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет не только сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.
Как видим, политологи Петра Алексеевича и он сам за последне три дня определились, как реагировать на критику Юлии Тимошенко и других политиков за пятничное решение о повышении цены на газ.
Они решили все валить на «папередников», включая Тимошенко.
Вне всякого сомнения, она с удовольствием ответит на этот выпад. Рейтинг же Петра Алексеевича данная тактика наверняка не спасет от грандиозного обвала…
http://ua24ua.net/hto-vsr-vsya-poroshenko-vozlogil-vinu-za-nineshnee-podoroganie-gaza-na-timoshenko-kume-vi-sho-d-bil/
😜
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
🤑
Это Рюсские вступили в Гонку вооружений,Сэр
Так Рейган их уже обучил уму-Разумк,Берриомор..
Эээ,нет Сэр,рюсские свом дремучим Воем изображают грохот танков,самолетов и упавшего корабря Дмитрия Рогозина
Коли Вальцман з Гросьманом з сумними їб...ніками розповідают мені про необхідність вкотре підняти ціну на український газ для населення України, ато дефолт нападе, я гортаю ці скріни і розумію, що вся та чиновницька наволоч, що сидить на Грушевського та Банковій, має п@L'@ти!!!!! ........
Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
Думаю что была Юлия Тимошенко,так стремящаяся в НАТО и ЕС внезапно...
..
..Як назвати Ґниду, що літає світом та жаліється, що Україна у дуже скрутному становищі, а сама між тим посіла шосте місце у списку українського Форбс?......
))
"Падайте на рехформы"...😜
🤑