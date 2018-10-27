 Украинец Беленюк завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Беленюк в 1/16 финала победил Ейвилдаса Станкевичуса из Литвы (4:2), в 1/8 финала взял верх над представителем Армении Артуром Шахиняном (4:1), в четвертьфинале одолел иранца Хоссейна Ахмада Нури (4:2), в полуфинале выиграл у азербайджанца Ислама Аббасова (5:1), а в решающей схватке за золото уступил Метехану Башару из Турции (1:2).

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Это третья медаль Беленюка на чемпионатах мира после бронзы в Ташкенте-2014 и золота в Лас-Вегасе-2015. На счету украинского борца греко-римского стиля также серебро Олимпийских игр 2016, два золота (2014 года, 2016) и бронза (2012) на чемпионатах Европы, серебро Европейских игр (2015).

В активе сборной Украины на чемпионате мира в Будапеште пять наград - 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

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