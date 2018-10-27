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 Политика Украины
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Все про:дети (3354) сироты (75) Минобразования (1022)

 Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, нуждаются в помощи государства в течение всей жизни.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской обладминистрации, заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, выступая на форуме "Эффективное самоуправление в залог демократического и правового государства" в Краматорске.

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"Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, необходима стартовая основа, чтобы вступить во взрослую жизнь, начать работать. Большинству очень сложно адаптироваться к социуму. Государство должно в течение всей их жизни обеспечивать и помогать им", - подчеркнул Кононенко.

На форуме обсуждали вопросы проживания детей в "серой зоне", предоставление особого статуса детям, пострадавшим в зоне боевого конфликта, обеспечение жильем детей-сирот, аспекты государственной политики относительно развития образования, защиты прав детей и их социализацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093736
 
 
 Топ комментарии
 
У нас для этого существует фонд Рената Ахметова. Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 5991 .
Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 4418
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Пиарщик? Всю жизнь? Т.е. иждивенцев-паразитов на шею народу? Ладно помочь выучиться и получить работу, но всю жизнь! К выборам готовится , что ли, что так загнул! Или это он про дупутатов?
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плох тот родитель, который детей до пенсии не довёл!!! он наверное это имеет ввиду, а сам подумывает о новой кормушке!!
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Пиарщик? Всю жизнь? Т.е. иждивенцев-паразитов на шею народу? Ладно помочь выучиться и получить работу, но всю жизнь! К выборам готовится , что ли, что так загнул! Или это он про дупутатов?
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Так за наши деньги они и внуков сирот будут содержать до пенсии.
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Бредятина, помочь с образованием и жильем а дальше уже сами должны.
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В течение всей жизни? Этот Кононенко, наверное, сам сирота?..
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Хорошо! Официально ЛИШАЙТЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ и заботьтесь хоть до гроба, но тогда и не разрешайте плодиться, чтоб не увеличивать количество НЕДЕЕСПОСОБНЫХ нахлебников и нагрузку на бюджет страны!
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Почалось... Сироти, діти війни, внуки війни, правнуки війни...
Вибори. Так не хочеться коритце відпускати... Нерви здають. Обіцяють вже шо тільки можуть і не можуть...
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У нас для этого существует фонд Рената Ахметова. Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 5991 .
Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 4418
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Вот что значит копейку с каждой украденной гривни пускать на благотворительность - прибыля от этого только растут...))
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Недавно знаменитый РАБссиянский режжиссер Андрей Михалков-Кончаловский сказал следующее...Мы единственная страна в Мире,где только в одной Мордовии 24 детских приюта для брошенных детей РАБссии при живых родителях....
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" Начиная с этого города и по всей земле русских, то есть казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту: все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы; кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами."
з книги "Путишествіе Павла Альепского"
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«Київ, столиця колишньої держави русів, при річці Бористені, є одним з найгарніших і найкультурніших міст Европи, хоч його пограбовано і спустошено до краю», - писав А. Кампензе в 1534 році: (A. Campense. «Lettera d'Alberto Campense»).
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Посол імператора Рудольфа II до Запорозької Січі Еріх Лясота в 1594 році пише, що запорізькі старшини були люди високоосвічені, поводилися, як добре виховані європейські аристократи, знали всі тонкощі європейської дипломатичної етики, взагалі, були дуже культурними європейськими ЛИЦАРЯМИ. Про наші міста Київ, Кам'янець, Прилуки пише, що вони своїми будинками, чистотою, впорядкованістю, багатством, укріпленням можуть успішно конкурувати з найліпшими європейськими містами. Про селян пише, що вони, працюючи на полі, мають рушницю чи шаблю при собі, щоб кожної хвилини бути готовим відбити несподіваний напад татар (Е. Lassota. «Tagebuch»).
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«Українці є розумні, щирі, щедрі і понад усе цінять свою свободу. Вони вважають смерть кращою за рабство і тому завзято борються з поляками за свою незалежність. Будовою тіла міцні, стрункі, гарні, а на війні зухвало хоробрі і витривалі», - писав французький інженер Боплан у 1650 році. (G. Beauplan. «Description de L' Ucraine»).
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«У своїй Раді козаки обмірковують справи, завжди маючи на увазі загальне добро. Свої погляди висловлюють вільно, але коли бачать, що погляд опонента є ліпший, то без впертости відмовляються від свого. Тому я сказав би, що ця Республіка могла б рівнятися Спартанській, якби козаки шанували тверезість так, як спартанці», - посол від республіки Венеція до гетьмана Б. Хмельницького А. Віміна, який був в Україні в 1650 році, (A. Vimina. «Relazione dell origine del costumi dei Cosacchi»).
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«Войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне з лиця землі, як зникли інші нації, що попали під владу московського скіпетру, хіба що скоро прийде якась успішна революція, яка скине з них московське ярмо. Козаки не мають нічого спільного з москвинами, за винятком грецької релігії та зіпсованої москвинами слов'янської мови. їхні звичаї, їхній спосіб життя, хата, їжа - все цілком різне. Козаки є гарні, вродливі, високі, спритні, активні, щирі, чесні, хоробрі, не звикли до рабства. Коротко - повна протилежність москвинам. їх зовнішній вигляд не одноманітний, як москвинів; тавро рабства не зробило їх автоматами і не спідлило, як москвинів. Козаки є жорстокі, але лише в бою, а москвини мають вроджену холоднокровну жорстокість, безжалісну і садистичну", - француз Ч. Масон був на службі у московського уряду в 1762-1802 роках (С. F. Masson. «Memoires secret sur la Russie»).
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«Україна неймовірно родюча і добре загосподарена. Я ще не бачив такої країни, яка би була так подібна до найкращої провінції Англії, як подібна Україна. Переїжджаючи через Україну, я почував себе так безпечно і вільно, як і в Англії, хоч тоді була війна з Туреччиною. Українці є дуже чесний, добре вихований, моральний народ», - писав англієць Д. Маршал, який був в Україні в 1770 році (J. Marshall. «Travels»).
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«В Україні матері купають немовлят щоденно двічі аж до року, вважаючи, що це сприяє ростові дітей», - Ю. Вердум, що подорожував по Україні в 1670-1672 роках.
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Україна стане колись новою Елладою (Грецією): прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, родюча земля - все це колись прокинеться і повстане велика культурна нація; її межі протягнуться до Чорного моря, а її впливи геть у далекий світ»? - писав німецький філософ і етнограф Й. Гердер у своєму «Деннику» у 1769 році: (J. G. Herder. «Tagebuch»).
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«Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще, чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна. Це був би смертельний удар по Московщині, якби вдалося підняти Україну на революцію. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть в московському ярмі», - лист французької Амбасади до свого Міністра Закордонних Справ з 24.VII.1795. В архіві М.З.С. Франції, ч. 327.
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"Конюшня української поштової стації на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшнею шляхтича в Англії. Хата бідного сільського старости також чудова: кожна найменша річ там була чистенька, в порядку і на своїм місці, сміття ніде не видно. Після Московщини це для нас було надзвичайно приємною несподіванкою. Я радше обідав би на підлозі української хати, ніж за столом московського князя», - писав англійський професор Е. Кларк (за: E. D. Clarke. «Travels in Russia»).
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"Вони купують і продають усякого роду крам, не платячи жодних податків, крім невеликого до гетьманської скарбниці. Вони мають необмежену волю займатися, яким самі хочуть, промислом… Населення України відоме поза її межами своєю ввічливістю і надзвичайною чистотою. Вони гарно одягнуті і свої хати тримають скрупульозно чисто. В місті Немирів найбідніша хатина о небо чистіша за найбагатший палац в Москві", - данський посол Ю. Юст, який їздив у 1711 році в Україну (за: J. Just. «Memoires»).
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«На жаль, я мушу закінчити свій опис неприємною рисою; я мушу сказати про ненависть українців до москвинів. Тут часто почуєте, як вони кажуть: «Добра людина, але москаль». Але цього ще мало: вони передають це почуття навіть немовлятам, лякаючи їх «москалем». Перестрашена цим іменем, дитина перестає плакати», - писав А. Лєвшин, закінчуючи свій захоплений опис України («Пісьма із Маларосіі»).
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И правильно сделают.... Йолопам, которым пофиг всё решеть что-то противопоказанно....
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Йося Джугащшвили издавший Указ и высылке всех инвалидов той войны на Валаам ГУЛАГ был "Милосерден",сколько их ПОБЕДИТЕЛЕЙ, потопили на баржах знает только ГОСПОДЬ...,ответ ПРОСТ...они видели всё...потому и убивали СВИДЕТЕЛЕЙ....
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да, бля. Русский менталитет нищего: дети страновятся взрослыми и им перестают помогать после их выхода на пенсию. То ли в цивилизованнгом мире: отучили - пошел на хер в свободную жизнь на вольные хлеба
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Что ты знаешь о цивилизованном мире ? В Дании где социализм, помогают только нуждающимся
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Я окончил школу в 1961 году будучи 15 летним пацаном,Батя дал 10 рублей на дорогу в электричке и говорит...
Пойдешь направо,башку отобьют,пойдёшь налево,пасодють,пойдёшь прямой дорогой, человеком станешь...,буду ждать результат....,ото и вся помощь от Никиты Сергеевича Хрущева... Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 2970 Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 2970
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Вообще-то государство должно помогать только нуждающимися
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Мля... Сегодня какой день идиотов! Один церковные ордена дает другой несет полную херню... Может там что то с солнечной активностью или магнитными полями и у слабых на язык начинается недержание пиздоватых идей. Или только вернулись с киевского "парада зомби" и понеслась ..изда по кочкам?...
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Мой американский друг Паша-дальнобой недавно рассказал о социально помощи нищим американцам....пересказывать подробно не буду,у вас буде разрыв сердца,что в Восточных немцев ГДР при увиденном уровне жизни в ФРГ 1990 года... Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 6639 Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 6639 Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко - Цензор.НЕТ 6639
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3Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их,

Да уж!
Оно способным студентам стипендии не дает, а то будет "обеспечивать" сирот!. Петя скорее повесится, чем отдаст свою гривну сироте или студенту!
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Да, и детей, и внуков, и правнуков, и ещё 25 поколений.
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Государство должно в течение всей жизни помогать детям

...с детства, я уже пережил два государства! -- щас третье переживаю ...
Налог за бездетность начал платить с 16 лет -- как закончил ГПТУ в Киеве.
Тот же самый налог плачу и в 59 лет -- как закончил Баварскую Транспортную Академию в Нюрнберге.
...притом -- шо интересно -- все Государства получили от меня по одному ребёнку каждое... + меня впридачу ...*)
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Дайте людчм вудочку, риби вони наловлять самі і подачок не чекатимуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко
 
 
 
 
 
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