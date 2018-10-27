 Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской обладминистрации, заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, выступая на форуме "Эффективное самоуправление в залог демократического и правового государства" в Краматорске.
"Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, необходима стартовая основа, чтобы вступить во взрослую жизнь, начать работать. Большинству очень сложно адаптироваться к социуму. Государство должно в течение всей их жизни обеспечивать и помогать им", - подчеркнул Кононенко.
На форуме обсуждали вопросы проживания детей в "серой зоне", предоставление особого статуса детям, пострадавшим в зоне боевого конфликта, обеспечение жильем детей-сирот, аспекты государственной политики относительно развития образования, защиты прав детей и их социализацию.
Вибори. Так не хочеться коритце відпускати... Нерви здають. Обіцяють вже шо тільки можуть і не можуть...
з книги "Путишествіе Павла Альепского"
Пойдешь направо,башку отобьют,пойдёшь налево,пасодють,пойдёшь прямой дорогой, человеком станешь...,буду ждать результат....,ото и вся помощь от Никиты Сергеевича Хрущева...
Да уж!
Оно способным студентам стипендии не дает, а то будет "обеспечивать" сирот!. Петя скорее повесится, чем отдаст свою гривну сироте или студенту!
...с детства, я уже пережил два государства! -- щас третье переживаю ...
Налог за бездетность начал платить с 16 лет -- как закончил ГПТУ в Киеве.
Тот же самый налог плачу и в 59 лет -- как закончил Баварскую Транспортную Академию в Нюрнберге.
...притом -- шо интересно -- все Государства получили от меня по одному ребёнку каждое... + меня впридачу ...*)