EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  720  2
Все про:ДТП (5253) Кривой Рог (567) Нацполиция (8370) жертвы (827)

 В результате аварии на автодроме в Кривом Роге пострадали 4 человека, 10-летняя девочка в реанимации, - Нацполиция

В результате аварии на автодроме в Кривом Роге пострадали 4 человека, в том числе двое малолетних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший - мужчина, получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших. ВИДЕО

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напоминаем, в Кривом Роге на автодроме автомобиль каскадеров врезался в толпу зрителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3093729
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотели бесплатного зрелища и получили его.
 показать весь комментарий
 
 
Неприємна історія. Всім постраждалим терпіння та одужання.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате аварии на автодроме в Кривом Роге пострадали 4 человека, 10-летняя девочка в реанимации, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх