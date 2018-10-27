 В результате аварии на автодроме в Кривом Роге пострадали 4 человека, 10-летняя девочка в реанимации, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший - мужчина, получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

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По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напоминаем, в Кривом Роге на автодроме автомобиль каскадеров врезался в толпу зрителей.