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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Нафтогаз (2573) УПЦ КП (419) Филарет (329) Коболев (265) Перелома (7)

 Филарет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного. ФОТО

26 октября глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил награду от предстоятеля Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЦ КП.

Филарет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного 01

"За труды на благо Украинского государства и утверждения Поместной Украинской Православной Церкви Предстоятель Киевского Патриархата наградил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом"

Орден святого Андрея Первозванного II-й степени получил также первый заместителя Коболева Сергей Перелома.

Источник: https://censor.net.ua/n3093728
 
   
 Топ комментарии
 
Отошлет маме в Америку.Филарет у тебя мозги есть?
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А Вам не кажется, что эта сомнительная святость работает на Парашенка и его кодлу? Что значит - неоднозначне? То есть, и так , и сяк можно истолковать? А почему эта сытость не обратилась к миллионеру и сказала "Йоб твою американскую мать, дай, падла яйцеватая, денег хлопцам на протезы. Хлопцы валяются по селам, на руках у матерей, и нету у них денег даже на реабилитацию".
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"Жиробес" - сразу вспомнился Кассус Викус из игры Clive Barker's Jericho (в рус. локализации - "Иерихонский Спецназ")
...
представляет собой подвешенную на цепях гору жира, так как погряз в многотысячелетнем чревоугодии и увеселениях самой порочной природы. Атакует внутренностями и фекалиями из утробы, на которую и нужно сосредоточить самый плотный огонь.



Філарет нагородив Коболєва орденом святого Андрія Первозванного - Цензор.НЕТ 9643
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со стороны смотря, обсолютно не понятный поступок со стороны церкви, особенно если можно прочитать часть поступков руководителей нафтогаза, ведь отстаивать интересы госкомпании это их обязанность и хвастатся, что пересчитал премию маме в Америку, это дно, это он считает что докажет, что выписанна не законно и могут конфисковать.
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Орден это мелко, считаю следующим шагом будет канонизация кобелева.
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Вчера барыга в Белорусь ездил, так вот он рашку ездил, а не Белорусь...
"Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России 26 октября в Минске рассмотрели ход согласования проекта Военной доктрины Союзного государства. В мероприятии участвовали представители министерств обороны, внутренних дел, министерств транспорта и пограничных служб двух союзных стран, сообщила пресс-служба Собрания. Проект доктрины представят 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения её подпишут президенты двух стран."
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Ну это просто днище, давать высшие ордена главе монополии обдирающей украинцев.
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Два мошенника. Один на духовной основе, другой на материальной.
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Филарет неустанно напоминает нам про огромную роль порошенко в получении томоса.
Просто настолько очевидно, что церковь у нас теперь явно не отделена от государства.
Порошенко и туда запустил свои толстые ручонки, точно так же, как и путин, использует церковь для своего рейтинга и своих грязных делишек.
И этот кобелев - обычная порошенковская пустышка, а Нафтогаз - его кошелек.
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откуда вы такие умные беретесь?))) выскочило чудо навешало ярлыков не обосновывая свою болтовню и исчезает)))))
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Филарет не может быть главой автокефальной церкви. Награда этому бесу перечеркивает все.
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В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!

😇
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***
в дебрях познания, истины след:
обида и зависть нас гложет.
среди правоверных места нам нет...
среди православных.?... тоже???
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Нетолерантности пост. Всем, кто считает, что есть такое явление - оскорбление чувств верующих - не читать!
https://goo.gl/qgGnY5

😇
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Когда Коболева награждают заранее, все начинает идти не так...
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Всяка церква незалежно від назви і релігії - це бізнеспроект. От і зустрілися два бізнесмена Коболєв і Філарет, продемонстрували свою повагу один до одного. Мабуть же і Коболєв безкоштовно церкві газу напустить.
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Паняяятна, пачем опиум...ойц...газ для народа!
😇
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Это называется приехали! Настало настоящее шоколадное будущее! Если дают ордена тем, кто должен уже сидеть на нарах, то это уже полный крах государства!. Платите, люди, по тарифам с потолка, нарисованные Коболевым по заданию Пэти! Пэтя скоро даст этому лакею-уроду звезду героя и разрешит выписывать премию на $100 млн. Коболев сразу переведет премию маме в штаты, чтобы следующая власть не забрала................
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:Жаль. Был о Филарете лучшего мнения. Ошибся.
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Раньше ворам церкви на спинах кололи, а теперь вон оно как - орден, по европейски однако.
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Якобы "совесть" нации награждает одного из главных подонков.
А впрочем попам какая разница. Вся власть же от бога.
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глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря)

чтоооо Вы об этом скажите?
как объясните...это ?
должны же быть какие-то слова... чтобы обосновать ..это ?
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Тут Коболева канонизировать нада как Александра Невского. Орден тут мало! Отбить такую атаку северных секстантов-сатанистов!
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Я бы Коболеву героя Украины дал за то что отбил 63 миллиарда с кабального договора который подписала зубожила ВОНА!
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Это сделали европейские адвокаты, давать орден за то что Коболев их нанял?
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Это как сказать что битву выграл солдат! Ну или что Илон Маск тут не причем ракеты конструировали конструкторы!
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Завжди вірив тільки в Себе та останній набій..
Ні разу не схибив ...
😇
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Кабинет министров Украины опубликовал решение о спецобязательствах "Нафтогаза" с повышенной ценой на газ. Так, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ вместе с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов составит для населения 8550 гривен за 1 тыс. кубических метров.
После этого до 31 декабря 2019 года цена на газ составит приблизительно 9851 гривну за тысячу кубометров. А с 1 января 2020 года газ для населения будет стоить примерно 12,3 тысячи гривен.https://www.rbc.ua/rus/news/tsena-gaza-ukraine-vyrastet-rynochnogo-urovnya-1540642032.html
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РБК это лаптестановский сайт который по недоразумению ещё вещает на Украину!
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Тогда и Комсомольская правда и вести для тебя нормальный!
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Там есть ссылка на сайт правительства или они тоже пророссийские.))
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Філарет вижив з розуму. Він завжди вистачало розуму вести "подвійне життя" маючи дружину під виглядом "послушниці", дітей, що заборонено "чорному монаху" яким він офіційно вважається... Син Філарета, до речі став наркоманом ще за совка... Я жив поряд з обійстям Філарета понад двадцять років і власними очима бачив його "святенний " спосіб життя... Нагорода ним кацапа і ворога українського народу церковним орденом за неіснуючі заслуги повністю позбавляє мене будь яких політкоректних обмежень щодо розповсюдження подібної інформації. Можливо Філарет оцінив закабалення українців як фактор який приведе їх до Бога? І чим же він відрізняється тоді від Онуфрія який Голодомор вважав "карою українців за гріхи"? Скоріше Бог йому по фіг і амбіції та здирництво перемогли. Ну тоді Бог йому суддя. Горіти Філарету в пеклі і в одному казані з кегебешним Марчуком і Онуфрієм... Сміх і гріх...Ось саме про це Ніцше писав "людяне ... занадто людяне"... Чому я атеїст? А як можна повірити в Бога живучи поряд з Філаретом і дивлячись роками на блядство та стяжательство?
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... повністю позбавляє мене будь яких політкоректних обмежень... Здесь Вы правы. Но ещё существует продолжение (или другое мнение, например бойцов с АТО) - полностью освобождает чесных и порядочных людей к адекватным ответным действиям к предателям Родины.
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В 2010 он и Юле подарил такой орден, только первой степени, к юбилею. Филарет похоже многим политикам ордена дарит на юбилеи. Недавно Кучме на юбилей.
А вот с Коболевым неувязочка у него в августе был юбилей, мож забыли.
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Філарет не завжди знає кому і за що нагороду дає, йому всяке можуть підсунути. Ми знаємо що Коболєв ще та падлюка, а Філарет знає. що Коболєв щось там дав на церкву. Ще не так давно, а саме в 2018 році Порошенко нагороджував одіозного "поета" з Тернопільщини Квасновського "Орденом Свободи", вся Тернопільщина сміялась.
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А Філарет ЗМІ не читає, ТВ не дивиться, і зовсім нічого не знає, що витворяє претендент на нагороду? Чи в церкві немає власної інформаційної служби? І взагалі довірливий, що дитина...
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У нього совєтнікі мабуть до сих пір - рпц + рошен . - ((
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В такой стране не может быть ни демократии, ни свободы слова, ни прав человека, ни законности.
Правда про Украину, украинскую политику и экономику проста и незамысловата - только за последний год состояние самого богатого «украинца» Рината Ахметова увеличилось на 76%, или на $5,3 млрд долларов. И теперь у него - $12,2 млрд. Несмотря на войну, на бремя военных расходов, на галопирующий внешний долг, на мизерный рост ВВП, на грабительский тариф «Роттердам+»… Или - благодаря ему?..
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный общественный активист Юрий Касьянов, комментируя свежую информацию о рейтинге самых богатых жителей Украины.
- Кто самый богатый в Украине. Рейтинг ТОП-100
Правда в том, что в стране, где 85% экономики принадлежит 5 семьям, где внешний долг растёт, доходы населения падают, а состояния кучки олигархов приумножаются - в такой стране не может быть ни демократии, ни свободы слова, ни прав человека, ни законности, ни счастливой мирной жизни в достатке.
Давайте смотреть правде в глаза, пока это ещё возможно хотя бы на Фэйсбуке, - мы живём не просто на задворках цивилизации, в стране третьего мира, в феодальной стране…
Мы живём как крепостные, из которых современные феодалы выжимают все соки. Ведь эти люди богатеют не потому, что они изобрели новый кубик рубика, новую виндовс, или отправили ракету на Марс. Нет. Они богатеют только потому, что мы - беднеем.
Украинская экономика - это такой насос по перекачиванию денег от бедных к богатым. От крепостных к феодалам.
Одним - национальные богатства. Другим - Томос. С надеждой на лучшую загробную жизнь.
https://goo.gl/aTLWh7

😇
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Бляха муха! Что этот КОБЕЛЬ иконку с брильянтами подарил, золотую безделушку или церквушку построил, дал бабла "на храм"? И не уж-то из собственного кармана, иль за счёт "народного" заведения? Хотя на его "премиальные", заработанные "тяжким и непосильным трудом" (видимо лично руками газ мордорский перекачивал в Европу старую проститутку) можно ещё одну лавру отгрохать! Я вчера засомневался в Филарете, заподозрив тщеславные амбиции стать главой митрополии путем сговора с будущими делегатами собора, поэтому затягивает время его начала, а сегодня он в моих глазах "упал ниже плинтуса". Поэтому лучше никакой автокефалии (только автотомия в рамках митрополии константинопольской церкви) и не дай бог , Филарет станет её митрополитом!
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Філарет не завжди знає кому і за що нагороду дає, йому всяке можуть підсунути. Ми знаємо що Коболєв ще та падлюка, а Філарет знає. що Коболєв щось там дав на церкву. Ще не так давно, а саме в 2018 році Порошенко нагороджував одіозного "поета" з Тернопільщини Квасновського "Орденом Свободи", вся Тернопільщина сміялась.
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позорище, неужели нет достойных ребят в ООС?!
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попы слабы на любовь к дорогим безделушкам и баблу (рвбята в ООС защищают страну от супостата, им некогда наживаться на торговле и якшании с ворогом)!
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Для него могли бы запилить орден Андрея Нафтогазового...)
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))))
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Филарет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного. -- Бабло побеждает добро.
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Бабло и добро - это для них синонимы!
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Холопам Томас и повышение тарифов, а хозяевам и попам ордена, премии...
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Во всяком случае, Коболев и его соратники избавили Украину от рашистской газовой петли, которую навесила с подачи карлика тимоха своим чудо-договором, с невиданными в газовом мире ценами и драконовскими условиями.
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ПИСЕЦ! Вместо того чтоб эту трубу взорвать и поставит ЕВРОПУ-ПРОСТИТУТКУ (выкормившую своей жирной сиськой кремлевских гоблинов) перед фактом, что идеалы СВОБОДЫ И ЧЕСТИ несовместимы с БАРЫЖНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИГАРХИИ они торгуют и якшаются с врагом и оккупантом (выдавая предательство Украины за "перемогу")
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Вам в 95 квартал.Они просто бремя это с государства переложили на людей и все перехмоги.
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У старика видать крыша уже едет.
И то, что ГлавПоп дарит награды мерзавцам вроде Кобеля, а не каким-нибудь волонтёрам или деятелям искусства и проч.(уверен, достойных людей в Украине еще достаточно) - весьма симптоматично.
Даёт понять, что новая украинская церковь будет мало чем отличаться от РПЦ.
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Ну церьковь одназначна таким кадрам награді просто так не раздает.
Или пару лямчиков на "утверждение и укрепление" церкви подкинул или газок мимо счетчика в церьковь пустил.
Но в любом случае, "награждения" подобныз кадров слишком палевные и уже не пахнут, а просто воняют совком и тупостью.
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Это тупик и крах.
Чем больше тянешься к справедливости, тем сильнее плодишь беззаконие.
Справедливость у нас у каждого своя.
А закон- ни одного на всех.
Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!

😇
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рыго-шоколадные, одев камуфляж в виде вышыванки, построили мордор-2.
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Мама в Америке будет рада за выкормыша ...
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Кобелева, черті будуть варити у смолі, а Філарету розпеченим орденом, спину підшмалювати. Не совісті, не сорому, не розуму...
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Отцы Хламидий, Страпоний, Милоний, Скотиний, Перверсий и Хардкорий решительно выступили против повышения тарифов для церкви.
©Філарет нагородив Коболєва орденом святого Андрія Первозванного - Цензор.НЕТ 8372
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Филарет может ещё вспомнить 90-е и освящать аваковское наградное оружие за долю малую...)
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Жаль, постарел Филарет, лижет шеколадную задницу. С Коблядевым давно всё понятно, по нему тюрьма плачет, как и по его керманычам, мародерство во время войны тяжкий грех. Да и с томосом видно херня получится - не договорятся бизнесмены церковные до объединения, каждый мнит себя патриархом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФиларет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного. ФОТО
 
 
 
 
 
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