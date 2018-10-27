 Филарет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЦ КП.

"За труды на благо Украинского государства и утверждения Поместной Украинской Православной Церкви Предстоятель Киевского Патриархата наградил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени", - говорится в сообщении.

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Орден святого Андрея Первозванного II-й степени получил также первый заместителя Коболева Сергей Перелома.