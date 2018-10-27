 Филарет наградил Коболева орденом святого Андрея Первозванного. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЦ КП.
"За труды на благо Украинского государства и утверждения Поместной Украинской Православной Церкви Предстоятель Киевского Патриархата наградил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени", - говорится в сообщении.
Орден святого Андрея Первозванного II-й степени получил также первый заместителя Коболева Сергей Перелома.
...
представляет собой подвешенную на цепях гору жира, так как погряз в многотысячелетнем чревоугодии и увеселениях самой порочной природы. Атакует внутренностями и фекалиями из утробы, на которую и нужно сосредоточить самый плотный огонь.
"Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России 26 октября в Минске рассмотрели ход согласования проекта Военной доктрины Союзного государства. В мероприятии участвовали представители министерств обороны, внутренних дел, министерств транспорта и пограничных служб двух союзных стран, сообщила пресс-служба Собрания. Проект доктрины представят 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения её подпишут президенты двух стран."
Просто настолько очевидно, что церковь у нас теперь явно не отделена от государства.
Порошенко и туда запустил свои толстые ручонки, точно так же, как и путин, использует церковь для своего рейтинга и своих грязных делишек.
И этот кобелев - обычная порошенковская пустышка, а Нафтогаз - его кошелек.
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
в дебрях познания, истины след:
обида и зависть нас гложет.
среди правоверных места нам нет...
среди православных.?... тоже???
https://goo.gl/qgGnY5
😇
😇
А впрочем попам какая разница. Вся власть же от бога.
чтоооо Вы об этом скажите?
как объясните...это ?
должны же быть какие-то слова... чтобы обосновать ..это ?
Ні разу не схибив ...
😇
После этого до 31 декабря 2019 года цена на газ составит приблизительно 9851 гривну за тысячу кубометров. А с 1 января 2020 года газ для населения будет стоить примерно 12,3 тысячи гривен.https://www.rbc.ua/rus/news/tsena-gaza-ukraine-vyrastet-rynochnogo-urovnya-1540642032.html
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А вот с Коболевым неувязочка у него в августе был юбилей, мож забыли.
Правда про Украину, украинскую политику и экономику проста и незамысловата - только за последний год состояние самого богатого «украинца» Рината Ахметова увеличилось на 76%, или на $5,3 млрд долларов. И теперь у него - $12,2 млрд. Несмотря на войну, на бремя военных расходов, на галопирующий внешний долг, на мизерный рост ВВП, на грабительский тариф «Роттердам+»… Или - благодаря ему?..
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный общественный активист Юрий Касьянов, комментируя свежую информацию о рейтинге самых богатых жителей Украины.
- Кто самый богатый в Украине. Рейтинг ТОП-100
Правда в том, что в стране, где 85% экономики принадлежит 5 семьям, где внешний долг растёт, доходы населения падают, а состояния кучки олигархов приумножаются - в такой стране не может быть ни демократии, ни свободы слова, ни прав человека, ни законности, ни счастливой мирной жизни в достатке.
Давайте смотреть правде в глаза, пока это ещё возможно хотя бы на Фэйсбуке, - мы живём не просто на задворках цивилизации, в стране третьего мира, в феодальной стране…
Мы живём как крепостные, из которых современные феодалы выжимают все соки. Ведь эти люди богатеют не потому, что они изобрели новый кубик рубика, новую виндовс, или отправили ракету на Марс. Нет. Они богатеют только потому, что мы - беднеем.
Украинская экономика - это такой насос по перекачиванию денег от бедных к богатым. От крепостных к феодалам.
Одним - национальные богатства. Другим - Томос. С надеждой на лучшую загробную жизнь.
https://goo.gl/aTLWh7
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И то, что ГлавПоп дарит награды мерзавцам вроде Кобеля, а не каким-нибудь волонтёрам или деятелям искусства и проч.(уверен, достойных людей в Украине еще достаточно) - весьма симптоматично.
Даёт понять, что новая украинская церковь будет мало чем отличаться от РПЦ.
Или пару лямчиков на "утверждение и укрепление" церкви подкинул или газок мимо счетчика в церьковь пустил.
Но в любом случае, "награждения" подобныз кадров слишком палевные и уже не пахнут, а просто воняют совком и тупостью.
Чем больше тянешься к справедливости, тем сильнее плодишь беззаконие.
Справедливость у нас у каждого своя.
А закон- ни одного на всех.
Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!
😇
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