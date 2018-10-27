 Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку

ЧП произошло во время взлета "Боинга" сообщения Одесса-Дубаи, никто не пострадал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержаны.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка.
Точнее сказать, колодку заклинило.
Хорошо, что вовремя заметили. В начале разгона, видать. Точка принятия решения была не пройдена.
Садиться с заклиненным шасси - в 100 раз рискованнее...
Давно пора встановити на літаки сучасну систему твердопаливних прискорювачів з бездимного пороху! Але влада нехтує безпекою людей і по сьогодні пхають в шассі прискорювачі на лешевомуу мисливському димному поросі, від яких давно відмовився світ!!!
когда разбегаешься по полосе,
глаза на приборах держи... но не все!
хотя бы одним на... второго.... коси,
чтоб он не убрал нам до взлёта шасси!