 Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку

ЧП произошло во время взлета "Боинга" сообщения Одесса-Дубаи, никто не пострадал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержаны.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка.

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