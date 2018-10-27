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Все про:Одесса (5200) Нацполиция (8370) самолет (2134)

 Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолета в международном аэропорту "Одесса".

ЧП произошло во время взлета "Боинга" сообщения Одесса-Дубаи, никто не пострадал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержаны.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093727
 
 
 Топ комментарии
 
скажут, что "заклинило тормозную колодку"! Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку - Цензор.НЕТ 1400
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***
когда разбегаешься по полосе,
глаза на приборах держи... но не все!
хотя бы одним на... второго.... коси,
чтоб он не убрал нам до взлёта шасси!
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скажут, что "заклинило тормозную колодку"! Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку - Цензор.НЕТ 1400
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хотя, это насколько нужно было бы прибавить тягу выше обычного, что он тронулся на не снятом тормозе?!
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Немного. Сейчас немного пассажиров на Дубаи, потому все обычно рассаживаются в хвосте. Передняя стойка шасси приподнимается. Колесо заклинило в ней, потому взлёту не помешало. Просто экипаж проветривал пилотскую кабину во время взлета, вот и унюхали в форточку запах палёной резины. Ну, командир воздушного судна и прекратил взлёт.
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Похоже, что так...
Точнее сказать, колодку заклинило.
Хорошо, что вовремя заметили. В начале разгона, видать. Точка принятия решения была не пройдена.
Садиться с заклиненным шасси - в 100 раз рискованнее...
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Igor L
Давно пора встановити на літаки сучасну систему твердопаливних прискорювачів з бездимного пороху! Але влада нехтує безпекою людей і по сьогодні пхають в шассі прискорювачі на лешевомуу мисливському димному поросі, від яких давно відмовився світ!!!
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я почему-то вообще ничего не слышал, про твердотопливные ускорители на пассажирских самолетах, просветите.
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Это не афишируется. Разработка для коротких взлётных полос. Организация ИКАО запретила, но реально в некоторых странах применяется - это дешевле, чем модернизировать и удлинять взлётно-посадочные полосы.
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***
когда разбегаешься по полосе,
глаза на приборах держи... но не все!
хотя бы одним на... второго.... коси,
чтоб он не убрал нам до взлёта шасси!
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Задымление произошло скорее всего из-за экстренного торможения на взлёте. А вот причина прекращения взлёта неизвестна.
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предотвратили возможную катастрофу - плюс, плюс и ещё раз плюс службам безопасности.
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Ну а противогазы то хоть дали пассажирам.И объяснили ,что все хорошо.
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А полиция у нас шо, эксперды в области авиабезопасности?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы, полиция проводит проверку
 
 
 
 
 
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