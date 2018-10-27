 С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил (ОС).

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"Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Обороняющиеся подразделения достойно отвечали", - говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку от Песков и Опытного.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - констатируют в штабе.

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Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.