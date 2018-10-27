 С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил (ОС).
"Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Обороняющиеся подразделения достойно отвечали", - говорится в сообщении.
В штабе уточняют, что противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку от Песков и Опытного.
"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - констатируют в штабе.
Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.
Вынесение резолюции Европарламентом о ситуации в оккупированных водах имеет такое же историческое значение, как принятие Резолюции ГА ООН «О территориальной целостности Украины» в 2014 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова успела окрестить это решение не более чем «пропагандистской картой Запада».
О чем свидетельствует истерика Кремля?
Во-первых. Принятая без дополнительного голосования резолюция - это подготовка к ужесточению санкционных действий ЕС и ответ на попытки Москвы отодвинуть принятие «санкционного пакета» в декабре нынешнего года.
Во-вторых. Фронт борьбы с Россией существенно расширяется, и теперь будет охватывать морскую сферу. Именно поэтому так нервирует Кремль. Потому так Россия настаивает на своей исключительной роли в Черноморском регионе, в обеспечении безопасности мореходства и судноплавания, естественно, с использованием военного компонента.
В-третьих. ЕС заявляет, что Азовское и Черное моря - европейские. Т.е. Европа не допустит рэкета на этом театре.
В-четвертых. Тема аннексии Крыма формализована в документе, что только усилит позиции Украины в Морском Трибунале, где наша страна борется за признание оккупированных морских вод территориальной юрисдикцией Украины и требует от РФ возмещения ущерба.
Это подспорье к тому, что ЕС без доказательств и фактажа никогда не принимал решений. Они всегда взвешены, а иногда даже затянуты по времени, так как Европа любит перестраховываться и перепроверять.
В этой связи судороги российского МИДа и заявления об отсутствии фактологической базы преступных действий Кремля не более чем вздор и попытка оправдаться.
В-пятых. Маски с агрессора сорваны, их истинная цель по захвату Приазовья и превращению Керч-Еникальского канала в подобие Босфорского с российскими правилами и контролем изобличена и задокументирована.
Ну и наконец. Является ли это решение достаточным или нет, но именно оно станет фундаментальным в окончательной изоляции России и принуждении ее к миру невоенным способом. Будем надеяться.
(і коли..."достойно отвечали" - теж добре!)
спасибо, что живые!
То есть Армении оружие продают без проблем , а мы 4 года уговаривали нам продать и это не смотря на то что США является одним из гарантов нашей территориальной целостности. Штаты то конечно наш очень важный союзник , но так нагло показывать нам всем , что могли бы и продать Хуйлу если что , это уже перебор.
Нехай Господь оберігає наших хлопців.