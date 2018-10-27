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 С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС

По состоянию на шесть часов вечера 27 октября русско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил (ОС).

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"Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Обороняющиеся подразделения достойно отвечали", - говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку от Песков и Опытного.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - констатируют в штабе.

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С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3093724
 
   
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Европа приняла историческое решение по Украине .
Вынесение резолюции Европарламентом о ситуации в оккупированных водах имеет такое же историческое значение, как принятие Резолюции ГА ООН «О территориальной целостности Украины» в 2014 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова успела окрестить это решение не более чем «пропагандистской картой Запада».

О чем свидетельствует истерика Кремля?

Во-первых. Принятая без дополнительного голосования резолюция - это подготовка к ужесточению санкционных действий ЕС и ответ на попытки Москвы отодвинуть принятие «санкционного пакета» в декабре нынешнего года.

Во-вторых. Фронт борьбы с Россией существенно расширяется, и теперь будет охватывать морскую сферу. Именно поэтому так нервирует Кремль. Потому так Россия настаивает на своей исключительной роли в Черноморском регионе, в обеспечении безопасности мореходства и судноплавания, естественно, с использованием военного компонента.

В-третьих. ЕС заявляет, что Азовское и Черное моря - европейские. Т.е. Европа не допустит рэкета на этом театре.

В-четвертых. Тема аннексии Крыма формализована в документе, что только усилит позиции Украины в Морском Трибунале, где наша страна борется за признание оккупированных морских вод территориальной юрисдикцией Украины и требует от РФ возмещения ущерба.

Это подспорье к тому, что ЕС без доказательств и фактажа никогда не принимал решений. Они всегда взвешены, а иногда даже затянуты по времени, так как Европа любит перестраховываться и перепроверять.

В этой связи судороги российского МИДа и заявления об отсутствии фактологической базы преступных действий Кремля не более чем вздор и попытка оправдаться.

В-пятых. Маски с агрессора сорваны, их истинная цель по захвату Приазовья и превращению Керч-Еникальского канала в подобие Босфорского с российскими правилами и контролем изобличена и задокументирована.

Ну и наконец. Является ли это решение достаточным или нет, но именно оно станет фундаментальным в окончательной изоляции России и принуждении ее к миру невоенным способом. Будем надеяться.
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добре! коли всі живі і цілі - добре

(і коли..."достойно отвечали" - теж добре!)
спасибо, что живые!
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Армения может обсудить закупку вооружения у США, если получит от американской стороны выгодное предложение. Об этом в субботу, 27 октября, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. «Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», - пояснил политик. Ранее в октябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Ереван предложил армянскому правительству закупать американское вооружение вместо российского, писал «Коммерсантъ». По словам советника, предлагаемая США техника «в любом случае лучше, чем российская», передает Лента.

То есть Армении оружие продают без проблем , а мы 4 года уговаривали нам продать и это не смотря на то что США является одним из гарантов нашей территориальной целостности. Штаты то конечно наш очень важный союзник , но так нагло показывать нам всем , что могли бы и продать Хуйлу если что , это уже перебор.
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Допоки ворог на нашій землі нічого на краще не зміниться. Війна це вбиті і поранені...
Нехай Господь оберігає наших хлопців.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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