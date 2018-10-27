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Все про:Днепр_город (2528) ложная тревога (65) минирование (712) мост (410) Нацполиция (8370)

 Задержан телефонный "минер" Амурского моста в Днепре, - Нацполиция

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который накануне сообщил о минировании Амурского моста в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"26 октября в 20.56 на линию "102" поступило анонимное сообщение с мобильного телефона о том, что заминирован Амурский мост через реку Днепр. Движение транспорта по мосту было приостановлено на 2 часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Полицией по данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 УК Украины. За такие шутки задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3093720
 
 
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А когда задержат телефонного минера КПП "Шегини"?
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А чего его задерживать? Сидит в здании президента
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Как говорится, век живи, век учись. Никогда не знал, что в Днепре есть амурский мост. Это типа в честь античного бога любви, или в честь дальневосточной речки?
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В Дніпрі і район Амур є.. До речі ".. банда из Амура.." - це теж наші..
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Скажу больше:
Амур-Нижнеднепровский район - административный район города Днепра.
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АНД-район...
а Амурский мост всегда называют "Старым", а Центральный - Новым...
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Кстати, рыжего зверька с пушистым хвостом назвали в честь алкогольного делирия. Затримано телефонного "мінера" Амурського мосту в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1634
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Т.е. минеров мы можем найти. А телефонных воров нет. Ок...
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А че никто крымский мост не "минирует" , кто знает, уже были прецеденты?
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Так он сам рано или поздно (лучше пораньше) и сам развалится, правда хорошая "подножка" этому бы не помешала.
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И чего он не на фронте.По всем статьям подходит в контрактники.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан телефонный "минер" Амурского моста в Днепре, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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