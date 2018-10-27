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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:выборы (20563) кандидат (868) Президент (4106) Добродомов (10)

 Добродомова выдвинули кандидатом в президенты. ФОТО

На внеочередном съезде "Народный контроль" выдвинул лидера партии Дмитрия Добродомова для участия в выборах президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

27 октября в Киеве состоялся внеочередной съезд политической партии "Народный контроль". Делегаты поддержали кандидатуру Дмитрия Добродомова, как кандидата на пост президента Украины.

Добродомова выдвинули кандидатом в президенты 01

"Друзья, мы должны понимать, какая наша сегодняшняя миссия. Мы должны передать страну новому поколению. Нашим детям, которые сейчас массово покидают Украину в поисках лучшей жизни. Мы должны построить модернизированную, цивилизованную, успешную, мирную страну, у которой нет долгов. Я убежден, что вместе мы сможем уничтожить старую прогнившу систему. Мы сможем построить новую Украину, в которой будет хотеться жить и развиваться,
– заявил лидер "Народного контроля".

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Добродомов подчеркнул, что покажет кандидатов на ключевые должности в стране еще во время выборов.

Добродомова выдвинули кандидатом в президенты 02

"Согласно Конституции, президент подает кандидатуры на пять ключевых должностей. Это министры обороны и иностранных дел, глава Нацбанка, генпрокурор и глава СБУ. "Народный контроль" настаивает на том, чтобы кандидат в президенты во время выборов показал кандидатов на эти должности. И это должны быть профессионалы своего дела. Мы уже зарегистрировали такой законопроект, но понимаем, что этой власти он не интересен. Но мы пойдем именно этим путем и покажем этих людей", – отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093719
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один кандидат на 0,25%, как любит говорить Тарас Черновол. Добродомова выдвинули кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 1229
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Насчет водки - это чистая неправда. А то, что он такой же нудный до зевоты и поучающий, как Березюк с ""Самопомочи", это таки да.
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О боже, о насирове ещё забыл, вот где справжни патриоты
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Спасибо шо дополнили список уродов .
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Нет не за это. Вы знаете сами ответ. Все равно так не останется. Слишком цена высокая заплачена. Нам подняться хватит всего пару лет. Нужно только сбросить гири с тела Украины
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Только с одним условием - вся страна должна понимать, что из себя представляют эти "гири", которые обязательно и срочно нужно сбрасывать, как обременительный балласт.
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Если будет рваться как тузик об грелку на дебаты с Тимошенко, значит стопудово потрошино-кремлёвский он говно-тролль, а не кандидат в президенты Украины.
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он напрямую не рвется, но уже на каждом углу кричит, что голосовать нужно только за новых, за других не голосуйте.
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Жаль разочаровываться в людях. Я верила Добродомову. Теперь вот эти игры явно в пользу в конечном итоге пороха минимум удивляют
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Нормальный человек, еще можно за Мишеля Терещенко.
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и дядю Васю таксиста, кто эти люди? Какие их шансы?
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шансы, конечно же, не большие, это люди новые и неплохо себя зарекомендовали в политике, но вся беда в том, что у кого админресурс и нехилое бабло, тот у нас и побеждает.
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интересно какой размер будет у бюллетеня для голосования, почти все депутаты подались в кандидаты в президенты. Красавцы все начинают работать на офшорного брехуна, так что однотуровый может спокойно попасть во второй тур
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бюлетни будут в формате рулончиков туалетной бумаги
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Прекрасный сувенир. Пойду на выборы обязательно.
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....я за Кошулыньского из партии " СВОБОДЫ " !!! пора в стране НАВЕСТИ порядок ((((
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Нашим дітям, які зараз масово покидають Україну в пошуках кращого життя. Ми маємо побудувати модернізовану, цивілізовану, успішну, мирну країну, яка не має боргів. Я переконаний, що разом ми зможемо знищити стару гнилу систему. Ми зможемо побудувати нову Україну, в якій хотітиметься жити та розвиватися", - заявив лідер "Народного контролю". Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3093719 блаблабла, блаблабла. Наша пісня хараша - начінай сначала. Всі ви уроди так говорите, поки вас не виберуть.. А потім взагалі страх втрачаєте, землю під ногами, і починаєте обирати народ ! Ось із-за таких уродів майбутнє України і виїжджає за кордон, шукати кращого майбутнього...
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Таки пипец не виртуальное животное..,век живи и таки век учись.Это говно и на Майдан прибегало.
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а вот БАБУ Юлю я не пойму , кто ей посоветовал пообщаться с ПУТЧ Демоном ???? или снова МНОГОХОДОВОЧКА от пуйла --- "спалить" откровенно Юлю и чтоб народ проголосовал за "однотурового" ???? мутная история ((((
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Журналіст зіку, всіх викривав, поки не став всіми.
В цирк з вулиці не беруть.
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Темний, забитий, нещасний народ з амбіціями генія!
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Пусть новое поколение бежит от сюда и чем быстрее. Сколько лет в политики он? Разве они допустят новых. Одна коррупция сплошь и рядом.
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хтось ще надіється що чергові вибори щось змінять в цій країні? (((
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всі калові маси називають Україну "ця країна", не знав?
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ну не по такому ж гівну, яке називае мою країну "ця країна"
ета так пацріацічна!
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Зважаючи на те, що ЗІК "ліг" під Медведчука поруч з ТVканалами 112 і Невсоне маємо чергового клоуна в особі Добродомова. Одним словом - цирк на дроті 😁😁😁
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і всі ваші Вани, Онотолє, самонемічні всіх мастей, "націоналісти" не вилазять з цих каналів)))))
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А ти з *пятого * .ні як не сплигнеш ?...Що поробиш -карієс !
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ото і все! вже ці промосковські гівно-змі не такі й страшні, порівняно з п'ятим!
обісцяка з вас, мацкваботи лахтоногі))))))
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Да , такого чмыря и в президеты? Я в ах***** 😂😂😂
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Давай, дураки, все сразу. Выведем во второй тур пороха и косу или Юрика Бойко и будет нам пи*.. счастье окончательное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобродомова выдвинули кандидатом в президенты. ФОТО
 
 
 
 
 
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