 Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Перевести часы на час назад нужно 28 октября в 4:00.
Переход на "зимнее" время в Украине предусмотрен постановлением правительства от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Переходы на "летнее" и "зимнее" время ввели в СССР 1 апреля 1981 года. После распада Советского Союза ряд стран отменила эту систему. Сейчас из постсоветских стран часы переводят Украина, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.
Напомним, на летнее время Украина перешла 25 марта 2018 г.
В настоящее время стрелки часов переводятся в более 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.
жизніслужби: в часть привезли новий САГ, а він не заводиця. Зібралось біля нього десяток солдат та зампотєх - капітан Іщенко, перепробували вже всьо - ніяк. Один воїн в шутку: а давайте його з буксіра дьорним. Зольдати усміхаюця, а капітан: "точно! Давай, (імярек), підганяй зілка!". Ну, ми в ржач - хароше продолжєнійє шуткі. Та нє тут-то било - капітан аж запінився:"Ти чого ржеш? (імярек) на губу хочеш?" Публіка угорає.
Довго потім пояснювали зампоТЄХу чого сміємося. От була поТЄХа!!!
Мой организм уже неделю как живёт так...
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше .... вставал в кровати
а теперь в автобусе.
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