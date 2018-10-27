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 Общество
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Все про:время (121) зима (97) перевод (69)

 Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время

В ночь на воскресенье, 28 октября, украинцы перейдут на "зимнее" время - переведут часы на один час назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Перевести часы на час назад нужно 28 октября в 4:00.

Переход на "зимнее" время в Украине предусмотрен постановлением правительства от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Переходы на "летнее" и "зимнее" время ввели в СССР 1 апреля 1981 года. После распада Советского Союза ряд стран отменила эту систему. Сейчас из постсоветских стран часы переводят Украина, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.

Напомним, на летнее время Украина перешла 25 марта 2018 г.

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В настоящее время стрелки часов переводятся в более 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3093717
 
 
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Помню когда первый раз переводили в стрелки в СССР, я тогда служил в армии в 1980г. Замполит волновался, это же нужно преписывать раписания всех занятий... Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 6408
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Прикол в том, что это были войска РВСН, и я как раз в это время находися на боевом дежурстве на командном пункте. Командир дежурной смены сказал мне перевести стрелку часов, а я возьми и пошути - как же так, без прказа Главкома, по совету какого то диктора с ТВ? Тут такое нкачалось, все стали перезаниваться наверное до Брежнева дозвонислись с перепугу. Тогда это делали в 12 часов ночи.
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із жизні служби: в часть привезли новий САГ, а він не заводиця. Зібралось біля нього десяток солдат та зампотєх - капітан Іщенко, перепробували вже всьо - ніяк. Один воїн в шутку: а давайте його з буксіра дьорним. Зольдати усміхаюця, а капітан: "точно! Давай, (імярек), підганяй зілка!". Ну, ми в ржач - хароше продолжєнійє шуткі. Та нє тут-то било - капітан аж запінився:"Ти чого ржеш? (імярек) на губу хочеш?" Публіка угорає.
Довго потім пояснювали зампоТЄХу чого сміємося. От була поТЄХа!!!
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Согласен!
Мой организм уже неделю как живёт так...
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Что тебе не нравится, альтернативно мыслящий? Когда 1000 отдаш?
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Ивану Петровичу Сидорову удалось связать с липецким Рошеном Порошенко переход на летнее время.
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Передавай привет Люлиному корешу Пинчуку...
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Конечно. Пора уж скоро выборы, а какая писанина за гибридного жжда даром. Пора и бабки получать......
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Так вроде ж были отменяли перевод часов. ВОт уроды теперь в 4 часа уже темно будет.
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И что мы экономим, час вперед - час назад,уже Европа отказалась от этой круговерти.
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*** Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 102
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше .... вставал в кровати
а теперь в автобусе. Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время - Цензор.НЕТ 102
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Этот год удивительный. Если сложить дату рожденя любого человека с его возастом, всегда будет одно число 2018.
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Это НЕ "зимнее время", а ИСТИННОЕ географическое время ВТОРОГО ЧАСОВОГО пояса исчисления времени, от меридиана Гринвичской обсерватории, в котором находится ВСЯ территория Украины !
Не благодарите.

Передайте журналистам.
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Отличный , показательный пример как строить под себя всю планету или Европу как минимум! Интересно , кто это?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭтой ночью Украина переходит на "зимнее" время
 
 
 
 
 
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