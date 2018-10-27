 Этой ночью Украина переходит на "зимнее" время

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Перевести часы на час назад нужно 28 октября в 4:00.

Переход на "зимнее" время в Украине предусмотрен постановлением правительства от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Переходы на "летнее" и "зимнее" время ввели в СССР 1 апреля 1981 года. После распада Советского Союза ряд стран отменила эту систему. Сейчас из постсоветских стран часы переводят Украина, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.

Напомним, на летнее время Украина перешла 25 марта 2018 г.

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В настоящее время стрелки часов переводятся в более 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.