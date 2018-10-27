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Все про:Госпогранслужба (3030) запрет (1284) артисты (184)

 Солисткок российской группы "Две Маши" не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну и запретили въезд на три года российской группе "Две Маши", которая незаконно ездила в оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром, во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки РФ - солистки группы "Две Маши".

Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером", - говорится в сообщении.

Но, как отмечается, во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.

"Солистки группы "Две Маши" будут отправлены в Россию в ближайшее время", - добавили в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского актера Макарского не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Источник: https://censor.net.ua/n3093716
 
   
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какого они сюда все прут - за поребрик
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и бандеровце злобных не боятся....бабло однако. Солисткок российской группы "Две Маши" не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1498
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Еду в электричке. За окном сотни вагонов РЖД. А здесь типа событие не пустили очередную певичку.....
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надо же быдломассу кормить пэрэмогами)
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А мы хотим иметь народ. А пишем быдломасса......
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а по факту от народа осталась одна быдломасса...
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Тогда нужно сдаваться. Хоть америкосам, хоть кацапам. Быдломассе все равно. Уважение начиняется с себя и к своему народу. У тебя видимо дела идут неплохо, раз народ для тебя быдломасса.....
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У меня то как раз хорошо, а вот у быдломассы плохо. И, если кто-то не заметил, то уже давно сдались.
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Когда подводная лодка тонет сухих кают не бывает. .....
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Если в Украине то да. А если нет, можешь оказаться в самое неподходящее время. Овощ тоже думал, что золотой батон как то навсегда.....
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Не все кто в Украине, на борту, это тебе по секрету
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не все такие как ты, не распростряняй свой тупизм здесь
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ты тут убогое гадишь, на себя просто в зеркало смотришь и на свою ущербную жизнь, а стонешь за какое то быдло....это к тебе и твоим родственникам относится. Узбагойся клинический придурок.
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ну вот, типичный представитель быдломассы нарисовался) что-то по существу есть или будешь и дальше бекать и мекать?))
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да мне на тебя овцебарана насрать. утрись и не плачь тут крокодильими слезами. памперс смени.....
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еще раз подтвердил свой статус быдломассы, ну с тобой все понятно вася)
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Що за гурт, не зрозумів хто з них ведмідь? Солисткок российской группы "Две Маши" не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9483
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Что то тыпургу несешь . То квартиру в Анталии купил за 90 штук , а сам на евробляхе вышиваешь. Что то сильно не сходится.....
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Звонок в общежитие. Вахтер у трубки - алё! Мужской голос - это общежитие? Да. А Машу можно? Можно, у нас всех можно
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Так народ обьективно и есть быдломаса, ты шо то попутал дружок уважение начинаеца с того что его нужно заслужить, а не на пустом месте. С чего у меня должно быть уважение к быдло массе?? Когда Ляшко визжал за тарифы и мутил типа тарифный Мыйдан под Маринкой хули ж никто не вышел то??? А теперь вот Жюля вылезла и начала визжать то же самое что и Ляшко ещё два года назад..НО теперь у косатых это большая перемога!! Хотя как никто не выходил так никто и не выйдет бо путин нападе. Помелют языками воздух и замолкнут оплачивая платёжки...-- чем не быдло масса терпил??
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Звикаєм до назв :
московія, московити, мокшани, орда, орки, залісся...
Русь може бути Тільки Київська!Солісткок російського гурту "Дві Маші" не пустили в Україну через відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9922
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСолисткок российской группы "Две Маши" не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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