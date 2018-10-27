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 Происшествия, Авто
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 Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТО

Патрульные полицейские во Львове остановили автомобиль, в котором нетрезвая женщина-водитель перевозила детей в багажнике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Львовской области в Фейсбук.

Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция 01

Вчера около 23 часов ночи патрулируя по улице Липинского экипаж увидел автомобиль Mercedes-Benz в багажном отделении которого были трое детей. Патрульные остановили транспортное средство за нарушение правил перевозки водителем пассажиров.

За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось 5 взрослых и свой поступок водитель объяснила тем, что дети просто не уместились. Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водительницы и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения.  Проверка на устройстве Драгер подтвердила подозрения патрульных - 0,36 промилле.

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Патрульные вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Водительское удостоверение изъято до решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3093715
 
 
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0,3 промилей - это полторы банки пива и они разрешены во многих станах. Вызывает также удивление, отчего не указан возраст детей. М.б. это были собутыльники, не поместившиеся в салон, правда в детском состоянии от перепива Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 3549
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Не возможно слов найти ни среди цензурных, ни среди нецензурных...
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Это не женщина , а бесчувственная тварь !
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ну той шо, діти в салон не влізли)))))), не лишати їх десь вночі самих!!! Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9950
тим більше це мерсюк, не седан, так шо за дєла?! Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4763
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Тем временем октябрьский мостопад в Рашкостане продолжается:

- 4 октября. Часть крымского моста провалилась в море.
- 9 октября. В Амурской области мост упал на поезд на Транссибирской магистрали.
- 9 октября. В Мордовии обвалился автомобильный мост.
- 15 октября. В Сковородинском районе Амурской области сгорел мост.
- 16 октября. Во Владивостоке обрушился мост-виадук.
- 17 октября. В Башкортостане рухнул мост над рекой.
- 18 октября. В Башкортостане треснул мост над железной дорогой.
- 20 октября. В Подмосковье на Горьковском шоссе обрушился мост.
- 22 октября. В Башкортостане размыло водой автомобильный мост через реку.
- 25 октября. В Туапсе обрушился автодорожный мост.
- 26 октября. В Приморье свалился стратегически важный мост.

Господа! делаем ставки! в каком регионе Рашки упадет новый мост (ж/д - 10 юнитов, авто - 5 юнитов)
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Ну и что ???? Нужно смотреть на себя . А то порадуемся , что у кацапов плохо. Один уже здесь ставил. Балобол ......
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дурик! ставки делай, а мнение твое ни на что не влияет... в Рашке гавкнется новый мост и без твоего мнения..
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Серхио, никто не радуется - простая константация факта!
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Практически нет сомнений, что они - из "беженцев"...
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Странно... Я всегда был высокого мнения о львовянках... Правда, я во Львове давненько не был... Неужели так изменились люди? У нас половина скандалов, особенно в очередях, как ни пьянка за рулём - так "понаехи"...
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Цепні пси Авакова вже не дають перевозити дітей машиною! Баригу геть!!!!!!!!
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Ага...
Будь йуля прызыдентом, их можно было бы вилами в кузов газона грузить и возить по встречке...
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Вот новость ? Кабмин осчасливил украинцев повышением на газ еще на год вперед. Это так типа и не новость, а какая то курица возит кого то в багажнике ну прям новость на всю Украину.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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