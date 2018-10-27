 Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Львовской области в Фейсбук.
Вчера около 23 часов ночи патрулируя по улице Липинского экипаж увидел автомобиль Mercedes-Benz в багажном отделении которого были трое детей. Патрульные остановили транспортное средство за нарушение правил перевозки водителем пассажиров.
За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось 5 взрослых и свой поступок водитель объяснила тем, что дети просто не уместились. Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водительницы и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения. Проверка на устройстве Драгер подтвердила подозрения патрульных - 0,36 промилле.
Патрульные вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Водительское удостоверение изъято до решения суда.
тим більше це мерсюк, не седан, так шо за дєла?!
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Господа! делаем ставки! в каком регионе Рашки упадет новый мост (ж/д - 10 юнитов, авто - 5 юнитов)
Будь йуля прызыдентом, их можно было бы вилами в кузов газона грузить и возить по встречке...