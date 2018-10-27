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Все про:животные (661) Одесская область (1608) защита животных (9)

 Издевательство над животными: Полиция расследует гибель 200 овец в порту на Одесчине по двум статьям

В Черноморске Одесской области полиция начала следствие по факту гибели около 200 овец в морском порту в результате жестокого обращения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.

"Черноморским отделом полиции Одесской области начато уголовное производство по признакам ст.299 (жестокое обращение с животными) и ст.251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины", - отметила руководитель пресс-службы Инна Верба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Одессой в фуре погибли уже около 200 овец, - зоозащитник. ВИДЕО

Отметим, сегодня фуру с полуживыми и замученными до смерти овцами отправили из Черноморска в Тульчин Винницкой области, где животных готовятся сжечь в филиале ГП "Укрветсанзавод", в соответствии с приказом руководства Госпродпотребслужбы.

По словам зоозащитника Яны Титаренко, которая участвовала в акциях протеста в порту Черноморск относительно действий чиновников Госпродпотребслужбы, фуру сопровождают полицейские машины и автомобили одесских зоозащитников, в том числе активист ГО "Animal - SOS- Одесса" Виктория Козаченко.

Ранее зоозащитникам сообщили, что в Тульчине проведут сортировку овец, разделив живых от мертвых. Однако дальнейшая судьба живых животных пока неизвестна, хотя их пообещали не утилизировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3093714
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, да отсохнет рука, которая даст воды украинскому таможеннику!
Вот кого нужно утилизировать!
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Чтоб те мрази, которые это допустили, дожили до немощной старости и сдохли от голода
и болячек и чтоб им никто стакана воды не дал !!!
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Блин, да отсохнет рука, которая даст воды украинскому таможеннику!
Вот кого нужно утилизировать!
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Там этим делом командует Ветеринарня служба Карантинного контроля,
а не таможенники.
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кажуть старі люди, шо у війну навіть німцям давали води попити. Це святе!
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"В Черноморске Одесской области полиция начала следствие по факту гибели около 200 сотен овец"

Там, в этом порту, что все овцы? Или это инфобомба?
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Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Одесской облплокулатулы

Источник: https://censor.net.ua/n3093714
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Теперь я отчетливо стал понимать, почему полиция всегда так рьяно защищает чиновников и депутатов Издевательство над животными: Полиция расследует гибель 200 овец в порту на Одесчине по двум статьям - Цензор.НЕТ 1678
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- хорюня, вставай...вставай...быстро вставай...
а то таможня придет...разбираться не будет дохлый ты или..
- хто дохлый? я дохлый?...где эта... таможня? расступись..
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Тєма овец на сьогодні сама актуальна в Україні!!! Хто не підтримає, той зрадобот і огент кримля по імені юлька!!!
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можєт і людьмі голодающімі хто-то обєспокоіца? Лічно мнє прєдстоіт холодная і голодная смєрть на протяжєніі мєсяца - долгі за елєктрічєство 1000грн і ні работи, ні соцпомощі.
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Чтоб те мрази, которые это допустили, дожили до немощной старости и сдохли от голода
и болячек и чтоб им никто стакана воды не дал !!!
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отобрать паспорта и отдать в сексуальное рабство. Овцы - они везде овцы.
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а не мона хіба їх якось на карантін, а послє - на шашлики?
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Нормально.Через пол страны будут везти дохлых овец,которые не прошли санитарный контроль.
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це шоб зараза на Україну не проникла. Слов нєт!!! №;%:?*()_)(*?:%;У№;%:?*()(*?:%;%:?*()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Глупо искать практический смысл в действиях украинских чиновников. Все их действия направлены на добыть бабла и угодить начальству. У начальства та же цель

Все остальное просто ширма.
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Не было никакой заразы. Просто хотели бабла с хозяина груза. Вымогали прикрываясь инструкцией про запрет на импорт из Турции. Хотя овцы я так понял наши. Да еще и племенные. Стоят немало денег.
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а по дорозі через пів-України розсіють заразу
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