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 Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области на трассе Киев - Чоп в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса погибло 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция 01

Сообщение о ДТП близ поселка Кольчино Мукачевского района поступило в полицию 27 октября, около часа ночи.

Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца.

Смотрите: Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки на Полтавщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что он был трезв. В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093713
 
 
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Преступная власть понастроила дорог, по которым можно ехать быстрее 40 км/час...
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Врачи говорят, что водители, которые сами погибают в результате ДТП, а также сбивают нас-
мерть или калечат пешеходов по состоянию своего психического здоровья не в состоянии
водить безаварийно автотранспорт. В США лет, наверное, 30 тому назад всех водителей
заставили пройти обследования у психиатров. В результате 25 % водителей были лишены
водительских прав из-за различного рода психических заболеваний, которые не позволяли
им безаварийно управлять автомобильным транспортом. А в Украине этот отбор происходит
естественным путём: водители погибают сами и убивают пешеходов. Нам нужно учиться у
американцев. Но это может произойти только после того, когда к власти придут новые люди.
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Це все кляті євробляхи !!! Понакупують собі євробляхокорит, і вбивають нас, українців ! Це геноцид ! Або якщо не так загинути, так відправлять на передок ! А вони після ДТП вийшли з євробляхокорит, й пішли у невідомому напрямку....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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