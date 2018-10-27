 "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечают организаторы, акция проходила в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной наркополитики.
Участники выдвигают к правительству следующие требования:
1. Безотлагательно утвердить план мероприятий реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков на 2018/2019 гг..
2. Обеспечить реализацию новелл государственной стратегии, где определяются приоритеты правоохранительной деятельности в сфере борьбы с наркотиками - через приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Стратегии.
3. Озвучить причины затягивания государственной регистрации внесения изменений в приказ 188 МЗ Украины о внесении изменений в таблицы небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, и назвать конкретных должностных лиц, виновных в таком затягивании.
"Действующее правоприменение в Украине делает наркосбыт наименее рискованным действием в сфере незаконного оборота наркотиков. Количество судебных приговоров за сбыт наркотиков постоянно сокращается с каждым годом, в то время, как статистику МВД "спасают" незначительные правонарушения - хранение небольших количеств без цели сбыта. В 2017 году по ст. 307 УК (сбыт наркотиков) были осуждены 562 человека. В то же время из 10851 осужденного за все виды наркопреступлений 6686 человек (62%) были осуждены по ч.1 ст. 309 УК Украины за хранение запрещенных веществ без цели сбыта в незначительных количествах. Судебная статистика свидетельствует, что приоритеты борьбы с наркопреступностью, определенные государственной стратегией, не достигаются силовыми структурами. Пока МВД Украины "спасает" свою статистику малозначительными правонарушениями, организованная наркопреступность чувствует себя все более комфортно. Поэтому саботаж реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков - на пользу только организованной преступности и этот саботаж нужно остановить немедленно", - заявляют организаторы и участники акции.
Напомним, в марте Министерство здравоохранения Украины после общественного обсуждения направило проект изменений в приказ МЗ №188 "Об утверждении небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте" на государственную регистрацию. Однако регистрация документа Министерством юстиции Украины, как утверждают участники акции, до сих пор искусственно тормозится.
Также весной был подготовлен проект ежегодного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков (до 2020 года). Однако документ до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины.
На акции также присутствовали люди с другим мнением.
Также за порядком на мероприятии следило большое количество правоохранителей. Они досматривали личные вещи некоторых участников, но наркотиков не обнаружили.
Интересно бабло получили за написание "папира"?
наркотики - зло, алкоголь - добро.
потом тяжелые потребуют и так нариков выше крыши.
PS1. по работе не сколько раз встречал клиентов, работников, которые умеренно, но регулярно употребялявших наркоту.. это на редкость не обязательные, не дисциплинированные, морально нищие люди, всегда готовые на предательство, на преступление, на кидок.. таких людей нужно заранее выявлять и выганять с работы или отказываться от их услуг, потому потери от суотрудничества с ними будут в разы больше..
PS2. наркоманы это как ядовитый гриб.. вроде похож на человека, но ты обязательно отравишся просто от общения с ними
Если нет чая...то человек это перенесет без труда...если нет травы...наркоша на пупе извертится но ее найдет...
Траву не заменить ни чем...только другой наркотой...
Наркоша ради дозы пойдет...
Секс не заменить ни чем...только другим сексом...
Источник: https://censor.net.ua/n3093712 "
Двух требований нет:
1. Максимальное наказание предложившему/подсунувшему первую дозу.
2. Незначительным считать хранение, если укажет поставщика.
А исходя из чего такие выводы？Вы имеете какие то статистические данные...проводили исследования？ Или это вам так хочется？
Правила дорлжного движения для начала нужно хотя бы научится соблюдать...бычки из окон не выбрасывать...и почее..
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет Ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет кобылка с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Сова забавно ухает в дупле.
Хохочет грач до выпаденья перьев.
И мушка со сверчком навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля
Стояло жаркое, засушливое лето,
Горели конопляные поля...
Ведь советским людям в советской стране не положено курить траву
Вот лично мне пох...и на траву...и на водку...и на курево..