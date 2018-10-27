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Все про:Киев (16673) легализация наркотиков (11) марш (490) наркотики (1412) марихуана (78)

 "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 27 октября 2018 года, у здания Кабинета Министров Украины на улице Грушевского в Киеве состоялось мирное собрание граждан - митинг за реализацию Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают организаторы, акция проходила в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной наркополитики.

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Участники выдвигают к правительству следующие требования:

1. Безотлагательно утвердить план мероприятий реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков на 2018/2019 гг..

2. Обеспечить реализацию новелл государственной стратегии, где определяются приоритеты правоохранительной деятельности в сфере борьбы с наркотиками - через приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Стратегии.

3. Озвучить причины затягивания государственной регистрации внесения изменений в приказ 188 МЗ Украины о внесении изменений в таблицы небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, и назвать конкретных должностных лиц, виновных в таком затягивании.

"Действующее правоприменение в Украине делает наркосбыт наименее рискованным действием в сфере незаконного оборота наркотиков. Количество судебных приговоров за сбыт наркотиков постоянно сокращается с каждым годом, в то время, как статистику МВД "спасают" незначительные правонарушения - хранение небольших количеств без цели сбыта. В 2017 году по ст. 307 УК (сбыт наркотиков) были осуждены 562 человека. В то же время из 10851 осужденного за все виды наркопреступлений 6686 человек (62%) были осуждены по ч.1 ст. 309 УК Украины за хранение запрещенных веществ без цели сбыта в незначительных количествах. Судебная статистика свидетельствует, что приоритеты борьбы с наркопреступностью, определенные государственной стратегией, не достигаются силовыми структурами. Пока МВД Украины "спасает" свою статистику малозначительными правонарушениями, организованная наркопреступность чувствует себя все более комфортно. Поэтому саботаж реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков - на пользу только организованной преступности и этот саботаж нужно остановить немедленно", - заявляют организаторы и участники акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в марте Министерство здравоохранения Украины после общественного обсуждения направило проект изменений в приказ МЗ №188 "Об утверждении небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте" на государственную регистрацию. Однако регистрация документа Министерством юстиции Украины, как утверждают участники акции, до сих пор искусственно тормозится.

Также весной был подготовлен проект ежегодного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков (до 2020 года). Однако документ до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины.

Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 01
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 02
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 03
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 04
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 05
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 06
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 07
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 08
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 09
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 10
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 11
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 12
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 13
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 14
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 15
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 16
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 17
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 18
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 19
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 20
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 21
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 22
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 23
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 24
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 25
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 26
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 27
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 28

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бобер, выдыхай", - во Львове сотрудники СБУ сожгли 250 кг гашиша стоимостью 50 млн грн. ВИДЕО

На акции также присутствовали люди с другим мнением. 

Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 29
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 30
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 31
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 32

Также за порядком на мероприятии следило большое количество правоохранителей. Они досматривали личные вещи некоторых участников, но наркотиков не обнаружили. 

Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 33
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 34
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 35
Чей это косяк?: Под Кабмином прошел Конопляный марш свободы за реформу государственной наркополитики 36
 

Источник: https://censor.net.ua/n3093712
 
   
 Топ комментарии
 
Собрать всех и отправить в нарколечебницу ухаживать за теми кто тоже начинал с "косяка".Понятно что наркомафия будет организовывать такие митинги,что бы легалезировать свои доходы.
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лучше б проституцию разрешили и публичные дома открыли.
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вони що, поліцію без заробітку хочуть залишити? "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики - Цензор.НЕТ 8663
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Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие=============================

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а у тебя одна мечта - косячок закурить? Никчема.
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лучше б проституцию разрешили и публичные дома открыли.
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А якої по вашому вони повинні бути форми власності - державної чи приватної?
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и государственные и частные. И налоги чтоб платили в бюджет.
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И министром по бл...ям назначить Ляшко "Чий це косяк?" Під Кабміном відбувся "Конопляний марш свободи" за реформу державної наркополітики - Цензор.НЕТ 5195
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китайцы так и делают .. нам бы то же не мешало нариков пострелять .. не будет ни какого спида , воровства и убийств ...
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тех кто курит сигареты - первых расстреливать! а за ними тех, кто пьет кофе...
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меня недавно на рабочей машине остановили под предлогом что спойлер стучит документы на машину даже не захотел взять сразу начал грузить что я под наркотой дали мне довезти маршрут и я в их сопровождениии за рулем поехал в наркушник помочился дунул ничего не показало отдали права и сказали теперь результат через неделю..только что приходил участковій єто нормально ваще??еще мент оскорблял наркоманом угрожал мордой в асфальт и что прийдет с обыском
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Судя по количеству знаков препинания в комментарии, ты и сейчас "уколотый"...
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ганж давно пора легализировать..но упоротые и жадные совки от власти против..
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у нас уже все проблемы решены - осталась одна эта.
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Ну так у наркоманів же ломка по дозі та по косяку, а не по здоровому життю, інтелектуальному розвитку, турботі про майбутнє шляхом впливу на ограни держвлади і т.д.)))
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Мне в принципе "по цимбалам" трава, канабинольные смолы. Мне не по херу - метадон. Редкостная гидота по заиместительной терапии. Та же опиатная группа, только принимается перорально (т.е. раствор, который пьют). Когда в 2001 г. вводили эту заместительную терапию против распостранения ВИЧ инфекций от шприцевых наркотов, лично я на3,14...дячил докладную со всеми выкладками. В данном "папире" указывалось, что ни в коем случае нельзя применять метадон (условия привыкания быстрее, чем от опиатов типа водного раствора опия или ацетилированного опия). До дупи. В законе мой текст "кастрированный" и дописка какого то хрена из фонда борьбы со СПИДом, о необхоимости введения заместительной терапии. Злости сЦуко не хватает.
Интересно бабло получили за написание "папира"?
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Дуже перевантажили новину фотками
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Мусаров нагнали,как будто там собрались наркоторговцы))
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была бы отмашка от сабакевича- тогда быстро бы у всех по карманам конопля бы лежала и протоколы оформлялись бы...
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Собрать всех и отправить в нарколечебницу ухаживать за теми кто тоже начинал с "косяка".Понятно что наркомафия будет организовывать такие митинги,что бы легалезировать свои доходы.
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Для начала Голандцы обижаются когда их Голандцами называют.А так они цветы на весь мир продают,может с этого пример брать надо.
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Анатолий, да втягивание идет с марихуаны. Но, всю наркоторговлю практически контролирует МВД (БНОН). Трава дает им варианты "хлопать" торчков с парой сигарет. Пипец побЭда. На компе когда распечатки делают для суда, даже экспертизы идут на других лиц с НДЭКЦ. Я одного богатенького (алкаша) отбивал, так просто показал в обвиниловке, что экспертиза на другое лицо и не совпадает по дате (на пять дней раньше задержания). Ну скажем так, мужик счастлив, у меня год бесплатной заправки для машины. Деньги я не брал. Заправлялся не наглея.
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пы.сы. Обвиниловка шла от следака МВД. Я выступал в суде по доверенности со стороны обвиняемого.
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Ти хоч статтю прочитай, може і зрозумієш про що в ній мова йде...
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А других проблем нет что-ли, а хотя после косячка уже на все будет плевать.))
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Так їм і до дози та косяка на все плювати, окрім дози та косяка)))
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так разные проблемы у всех... далеко не все считают себя зубожилими "Чий це косяк?" Під Кабміном відбувся "Конопляний марш свободи" за реформу державної наркополітики - Цензор.НЕТ 5677 Я вот рад что парламент Канады проголосовал за безвиз с Украиной ,а таким как ты, видно, вообще безвиз не нужен
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нафиг, в Голландию путь открыт.
наркотики - зло, алкоголь - добро.
потом тяжелые потребуют и так нариков выше крыши.
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кто-то уже курнул, если требуют внести изменения в Закон об изменениях.
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Наркоши...если не все то через одного...
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Наркоши требуют привлекать к уголовке торговцев наркотой? Пчельі против меда? Ти статью читало?
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Вред от конопли в для организма и для общества в целом в 100 раз меньше,чем от водки.Поэтому нужно разрешить канабис,как сделали во многих странах,а водку запретить.
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Нужно ужесточать все в отношении водки...а не разрешать еще одно гавно...наркоту в виде канабиса...
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а потом выйдут на митинг педофилы и потребуют равных прав... нет уж!.. это зло нужно контролировать и кастрировать...
PS1. по работе не сколько раз встречал клиентов, работников, которые умеренно, но регулярно употребялявших наркоту.. это на редкость не обязательные, не дисциплинированные, морально нищие люди, всегда готовые на предательство, на преступление, на кидок.. таких людей нужно заранее выявлять и выганять с работы или отказываться от их услуг, потому потери от суотрудничества с ними будут в разы больше..
PS2. наркоманы это как ядовитый гриб.. вроде похож на человека, но ты обязательно отравишся просто от общения с ними
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Наркотик...кайф есть...привыкание есть...
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Привет Так можна до усього причепитись,наприклад до чаю.Тут справа не у звиканні.
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Дело именно в привыкании и кайфе...
Если нет чая...то человек это перенесет без труда...если нет травы...наркоша на пупе извертится но ее найдет...
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Нет чая...человек выпьет кофе...сок...напиток..кефир...ряженку....да просто воду...
Траву не заменить ни чем...только другой наркотой...
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Привет До сигарет більше звикаєш причому в рази.Ну не скажіть.що до чаю,ви просто судите по собі.
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ОТ сигарет нет кайфа...и курильщик никогда не пойдет грабить и убивать ради сигареты...
Наркоша ради дозы пойдет...
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Привет Може ви приведете якісь дані,що до злочинів,які здійснені,саме через марихуану? Я такі дані не знаходив.В США це все обчислили і прийшли до висновку що можна.
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А если не находилт...то как вы можете утверждать...что поактично немає злочинів..？
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Привет Я сам не знайшов і якщо у США і Канаді легалізували,то це показник.Бо це демократичні країни,от якби московити щось дозволили,я б задумався,а так сумнівів немає.
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Да и приводить в пример одно гавно...ради разрешения другого гавна...верх идиотизма...
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или, когда кайфа уже не будет хватать для "нормальной жизни", перейдёт на более тяжелый наркотик...
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Секс - наркотик. Нет секса...человек может под..., под..., прд...., да просто под...
Секс не заменить ни чем...только другим сексом... "Чий це косяк?" Під Кабміном відбувся "Конопляний марш свободи" за реформу державної наркополітики - Цензор.НЕТ 4087
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Вот именно...может просто под...а тот который пойдет насиловать...тот уже прнступник....так и с наркотой..
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ну так и гюрза - это животное... Пусть тебя грызанёт, природолюб хренов.
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шо ты срваниваешь. Если человек никому не мешат, значит его не за что судить.
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рано или поздно мешает. А изначально - своей семье мешает выносом семейного бюджета и неадекватностью.
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да кто тебе дал право определять кому рано или позно? Следите за собой и своими детьми.
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"статистику МВД "спасают" незначительные правонарушения - хранение небольших количеств без цели сбыта.
Источник: https://censor.net.ua/n3093712 "
Двух требований нет:
1. Максимальное наказание предложившему/подсунувшему первую дозу.
2. Незначительным считать хранение, если укажет поставщика.
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Ну не совсем укажет, а если показания даст в отношении сбытчика
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Может и так, главное - придти к началу цепочки..
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Мало кто задумывался, что 90% преступлений так или иначе связаны с наркотиками. Если навести порядок, как например в Голландии, то тюрьмы будут пустые, как у них. А то прдумли шоу, менты ловят и менты крышуют, кому это нужно?
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Игорь Д З алкоголем набагато більше злочинів пов'язано,ніж з різними наркотиками.За марихуану взагалі мовчу,там практично немає злочинів.
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Практично немає
А исходя из чего такие выводы？Вы имеете какие то статистические данные...проводили исследования？ Или это вам так хочется？
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Привет У тих державах в яких легалізували,там і проводили різні досліди,можете пошукати самі,бо посилань багато є.У США навіть монашки продають,правда там мінімум канабіноїдів,але все ж таки.Ми ж часто приводимо США як зразок,чому це не брати також,не зрозуміло.
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До тех держав которые легализовали...Украине как до Пекина рачки..
Правила дорлжного движения для начала нужно хотя бы научится соблюдать...бычки из окон не выбрасывать...и почее..
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Привет От ви самі принижуєте людей, в США точно люди не кращі.
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Привет От ви не можете аргументувати,а пишете зразу грубо,як московити і совки.
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Накоша это скот....и это я еще ласково говорю...
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это всё что их волнует? Грош цена этой публике в базарный день...
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Их волнует чтобьі торговцев наркотиками привлекали к уголовной ответственности. Тьі против?
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Як раз зараз це нам "потрібно"... Дурка
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Ебанулись совсем ,наркоши страх потеряли! Почему это стадо наркоманов еще не разогнали?
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В КНДР на законодательном уровне разрешено выращивание и употребление марихуаны. Поэтому там никто против власти не возмущается. Всем по кайфу и на проблемы похер....
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Пора всем понять, что слово НАРКОТИК очень условное. Если под эти мпонмать, это дурная привычка ведушая к првыканию, так сюда можно записать что угодно, от ковыряния в носу до маструбации. Можно говорить о препаратах изменяющих сознание. А это тоже может быть что угодно, от кофе до героина. Остется только показатель нанесение вреда своему зорвью, так у нас заводы загадили весь воздух и никого это не волнует. В конце концов, кому какое дело как я отншусь к своему здоровью?
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Смеется суслик в неуютной норке.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет Ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал дурачок!

Летают птички странными кругами,
И ржет кобылка с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.

Ржут белочки и падают с деревьев.
Сова забавно ухает в дупле.
Хохочет грач до выпаденья перьев.
И мушка со сверчком навеселе.

Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля
Стояло жаркое, засушливое лето,
Горели конопляные поля...
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сначала ПЕДЕ....М все разрешили , теперь НАРКОМАНЫ бузят (((( тоска !!!! кто за ТОКАРНЫМ станком будет стоять , шалупонь ??? оборзели , ....ть !!!! я за НОРМАЛЬНУЮ и ЗДОРОВУЮ жизнь !!! кто тебе УТЫКАНОЕ чмо мешает ШИРЯТЬСЯ у себя дома ???!!! не выходи на УЛИЦУ где ДЕТИ и СТАРИКИ !!!! не делайте из страны ПОМОЙКУ !!!
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Сабакевич! А что расстрелять всех слабо? Или хотя бы отпиздить всех участников , и срок каждому дать?
Ведь советским людям в советской стране не положено курить траву
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.....вам нужна СВОБОДА ???? давайте тогда ВСЕМ дадим СВОБОДУ и тогда НЕ ВСЕМ повезет из " бастующих " особенно девкам !!!!
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Не наркоманы говорите...？ Тогда чего вы так обеспоены этой травой？
Вот лично мне пох...и на траву...и на водку...и на курево..
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Якщо вам пох,то ви би не писали у цій темі.
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Не хватало нам еще обкуренных Зайцедроновых.
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Курильщики и алкоголики-это те же наркоманы,но их так не называют и всё легально.Никакой логики.
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Логика есть: в процессе эволюции алкоголь для организма соответствующего этноса - как мухоморы для чукчей или как план для азиатов. Спирт -наркотик, по ГОСТу 70-х.
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"и не хиппи и не урки, а укурки и придурки"
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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