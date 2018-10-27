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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

Делегация посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович осмотрела корабли и объекты инфраструктуры украинских ВМС на азовском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 01

"В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине  Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 02

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Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 03

После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.

"США поддерживают право Военно-Морских Сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3093711
 
   
 Топ комментарии
 
Не, это типа "песец Хуйлу".
З 1986 року на дипломатичній службі США. Працювала в дипломатичних представництвах США в Могадішо (Сомалі), Лондоні (Велика Британія), Москві (Росія) і Оттаві (Канада).
У травні 1998 року - була призначена заступником директора відділу у справах Росії Державного департаменту США.
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Она что-то неправильно делает?
Тогда, чтобы зрады не было, что должны США сделать?
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Не, это типа "песец Хуйлу".
З 1986 року на дипломатичній службі США. Працювала в дипломатичних представництвах США в Могадішо (Сомалі), Лондоні (Велика Британія), Москві (Росія) і Оттаві (Канада).
У травні 1998 року - була призначена заступником директора відділу у справах Росії Державного департаменту США.
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у вас типа Михал Иваныч, у нас Марьванна
в чём проблема?
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И какая цель визита, Штаты, может, помогут проводить корабли без остановки рашей.
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Просто хотела посмотреть что єто за ВМС такое - один фрегат и десятки адмиралов
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Это хорошо,будут знать на что похожи объекты озабоченностей.
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Она что-то неправильно делает?
Тогда, чтобы зрады не было, что должны США сделать?
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Я сказал что не правильно?Совсем даже на оборот,на мой взгляд если идет дисскусия о чем либо то должны знать досконально предмет,а не просто точку на карте.
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Что такое "объекты озабоченности" и на что они похожи?
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Если ты думаешь, что я там увижу тебя, то это у тебя сбой из-за лишней хромосомы.
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Зарисуй еще с десяток лыб и отключись. Желательно насовсем
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Не отключается, других идей у тебя нет?
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Тебе бы в артисты пойти, а ты на форуме прозябаешь.
Надеюсь, что тебе, кроме гениальной игры в идиота, удастся и другие роли.
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уже перешел на личные оскорбления? так держать. Делегація посольства США відвідала кораблі та об'єкти інфраструктури ВМС України в Бердянську - Цензор.НЕТ 613
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Я тебе комплимент выдал! Хочешь сказать, что я ошибся?
Тогда в чём? Что ты играешь или не играешь?
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Здесь я ошибся в том, что затеял "полемику" с ботом
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"Ошибся" - очень удобное слово для описания в виде случайности перманентного состояния.
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я тут написал, что больше не имею настроения с тобой "палемизировать и иду по пиву. Админу стало завидно и он снес мой ответ Делегація посольства США відвідала кораблі та об'єкти інфраструктури ВМС України в Бердянську - Цензор.НЕТ 4283
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"Донбасс", к приезду Йованович, покрасили. Совсем как новенький. Интересно, а с обеих сторон?
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Запетись!
Че ана не хвалила повышение цен на газ как волкер
грабила нас США в 33 и щас грабит
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Ух ти, виявляється, що за отріцаніє "потужної перемоги" в цій новині полагається крєстік замість коментаря. І не тільки мені, а й всім хто лайкнув і дав коммент в підтримку))) Нє, я в курсі, що у всьому винен куйло)))
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Напевно вона висказала занепокоєність, що інфраструктура не відповідає стандартам НАТО.
Адже американські моряки повинні десь проживати і для них повинні буьти нормальні умови.
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Ну, цель ее визита вполне объяснима, Хотела лично убедиться, что два амерских катера, полученных на шарик, еще не сперли
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Пусть приезжают чаще.Это нам на пользу. А барыгам нервишки щекочут.
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обеспокоенность пора проявлять не токо к херлу, а к тому бездействию властей, которое творится в пределах нашей страны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске. ФОТО
 
 
 
 
 
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