 Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
"В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.
"США поддерживают право Военно-Морских Сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.
З 1986 року на дипломатичній службі США. Працювала в дипломатичних представництвах США в Могадішо (Сомалі), Лондоні (Велика Британія), Москві (Росія) і Оттаві (Канада).
У травні 1998 року - була призначена заступником директора відділу у справах Росії Державного департаменту США.
в чём проблема?
Тогда, чтобы зрады не было, что должны США сделать?
Не отключается, других идей у тебя нет?
Надеюсь, что тебе, кроме гениальной игры в идиота, удастся и другие роли.
Тогда в чём? Что ты играешь или не играешь?
Че ана не хвалила повышение цен на газ как волкер
грабила нас США в 33 и щас грабит
Адже американські моряки повинні десь проживати і для них повинні буьти нормальні умови.