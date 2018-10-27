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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (287) наркотики (1412) Нацполиция (8370)

 Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Черновицкой области задержала большую группы наркоторговцев, в которую входили 11 человек. В ходе обысков изъято оружие, боеприпасы и наркотики на 10 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

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В группу наркоторговцев входили 10 мужчин и одна женщина. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области, в возрасте от 24 до 49 лет. Организаторами противоправной схемы выступили двое 49-летних братьев-близнецов.

Отмечается, что в каждом из районов города Черновцы, а также на Калиновском рынке были свои ответственные за распространение наркотиков, еще двое участников группы "работали" в районах области.

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Правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки. В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых выявила и изъяла большое количество наркотиков: почти 10 килограммов амфетамина, более 120 килограммов каннабиса, более 600 доз наркотического средства "Бупренорфин" и 25 доз психотропного вещества ЛСД. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 10 миллионов гривен.

Кроме того, правоохранители изъяли у них нелегальное оружие и боеприпасы: 3 нарезных винтовки, 4 пистолета с патронами к ним, самодельное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, 100 граммов взрывчатого вещества пластид и почти 100 патронов различного калибра.

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Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 01
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 02
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 03
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 04
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 05
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 06
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 07
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 08
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 09
Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие 10

В настоящее время продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.

Следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093710
 
 
 Топ комментарии
 
"Деньги пойдут на ремонт Провала..." (с)
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Скормить им это все за раз и оружие засунуть в одно место, что бы другим не повадно было.
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если еще будут реальные наказания то это очень неплохо работают
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зверніть увагу---А ГРОШЕНЯТА ТЮ ТЮ НЕМА ,видно менти висрались добряче
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Бабла не знайшли. Ну, тоді як мінімум непогано було б знайти румунських сепаратистів. Чи словацьких. Їхніх йоббіків якихось. Бо якось не солідно виглядає. Схопили наркомафію, а грошей не знайшли.
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Погано дивитесь - гроші винесла кицька (на фото).
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Ну вот, десять миллионов гривен на руках простых украинцев. А говорят, что мы плохо живем.
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Скормить им это все за раз и оружие засунуть в одно место, что бы другим не повадно было.
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если еще будут реальные наказания то это очень неплохо работают
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Це суттєвий удар по негласним керівникам Чернівецького регіону.
І дійсноцікаво який буде результат......хто понесе покарання?
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Увесь час дивуюсь, як вони рахують на скільки затримали (на 10 млн. грн) ???
Ліки ще зрозуміло, а інше ...
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Куди дивиться Денисова - знову взяли її друзів, багатостраждальних ромів.
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нехай виродків з товаром, з її часткою відправлять на штурм сепарсько-расіянських позицій... виживуть, тоді то їх шанс...))
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"Поліція затримала велику групу наркоторговців на Буковині: вилучено наркотиків на 10 млн грн і зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж" - може вони їхали на мітинг в Київ, що новиною вище ?😎😃
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а чому соромитесь озвучити національність тих ромале ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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