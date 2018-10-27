 Полиция задержала большую группу наркоторговцев на Буковине: изъято наркотиков на 10 млн грн и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.
В группу наркоторговцев входили 10 мужчин и одна женщина. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области, в возрасте от 24 до 49 лет. Организаторами противоправной схемы выступили двое 49-летних братьев-близнецов.
Отмечается, что в каждом из районов города Черновцы, а также на Калиновском рынке были свои ответственные за распространение наркотиков, еще двое участников группы "работали" в районах области.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки. В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых выявила и изъяла большое количество наркотиков: почти 10 килограммов амфетамина, более 120 килограммов каннабиса, более 600 доз наркотического средства "Бупренорфин" и 25 доз психотропного вещества ЛСД. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 10 миллионов гривен.
Кроме того, правоохранители изъяли у них нелегальное оружие и боеприпасы: 3 нарезных винтовки, 4 пистолета с патронами к ним, самодельное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, 100 граммов взрывчатого вещества пластид и почти 100 патронов различного калибра.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.
Следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
І дійсноцікаво який буде результат......хто понесе покарання?
Ліки ще зрозуміло, а інше ...