 В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца", - говорится в сообщении СЦКК.

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