 В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца", - говорится в сообщении СЦКК.
«Столько нищеты не видела даже в Сирии».
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить.
"17 сентября прошлого года стало началом всего. Я раскладывала продукты в пакеты, чтобы потом раздать бедным. Кормежка проходила в палатке около Ярославского вокзала.
Все это время я стояла с открытым ртом: у меня был шок от количества людей.
Их было очень много - сотни, сотни людей. Я была поражена настолько, что стояла как вкопанная и не могла понять, что вообще здесь делаю. Все действия совершала автоматически, как оглушенная."
В России надо менять менталитет людей, чтобы они не бросали своих родителей, как это часто бывает. Приходят на кормежку бабушки, дедушки с улицы. «Семья есть?» - «Да». - «Дети есть?» - «Есть». - «Так почему же вы здесь?» Молчание.
https://lenta.ru/articles/2018/10/27/thanksgeorgina/
"Я избУ покинул, пошел воевать,
Что б землю сирийцев "Газпрому" отдать...."
земле ! Сколько этому кровавому карлику нужно смертей и крови , чтобы он захлебнулся собственной кровью ? Мразь ...
Очень прискорбно наблюдать этот европейский похугизм, который чем дальше, тем больше принимает циничную и извращенную форму.
- Так вроде же уже ввели:
«Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям, особенно к нам , украинцам !