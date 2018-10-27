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 В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в составе очередного российского "гумконвоя" на оккупированную территорию Украины въехало 10 военных автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца", - говорится в сообщении СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3093709
 
 
 Топ комментарии
 
27 октября 2018
«Столько нищеты не видела даже в Сирии».
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить.
"17 сентября прошлого года стало началом всего. Я раскладывала продукты в пакеты, чтобы потом раздать бедным. Кормежка проходила в палатке около Ярославского вокзала.
Все это время я стояла с открытым ртом: у меня был шок от количества людей.
Их было очень много - сотни, сотни людей. Я была поражена настолько, что стояла как вкопанная и не могла понять, что вообще здесь делаю. Все действия совершала автоматически, как оглушенная."

В России надо менять менталитет людей, чтобы они не бросали своих родителей, как это часто бывает. Приходят на кормежку бабушки, дедушки с улицы. «Семья есть?» - «Да». - «Дети есть?» - «Есть». - «Так почему же вы здесь?» Молчание.

https://lenta.ru/articles/2018/10/27/thanksgeorgina/

"Я избУ покинул, пошел воевать,

Что б землю сирийцев "Газпрому" отдать...."
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То кораблики считают, то машинки сколько проехало--в этом и заключается вся работа нашей паршивой власти. Тошнит уже от всего этого. В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7352
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"Саня ! Саня, гасі єво !!!... Саня вставай !!!! ...Саня вставай !!!!...Саня !!!!...... яяяяяя... ххххрррр....пррр....кококо.......

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27 октября 2018
«Столько нищеты не видела даже в Сирии».
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить.
"17 сентября прошлого года стало началом всего. Я раскладывала продукты в пакеты, чтобы потом раздать бедным. Кормежка проходила в палатке около Ярославского вокзала.
Все это время я стояла с открытым ртом: у меня был шок от количества людей.
Их было очень много - сотни, сотни людей. Я была поражена настолько, что стояла как вкопанная и не могла понять, что вообще здесь делаю. Все действия совершала автоматически, как оглушенная."

В России надо менять менталитет людей, чтобы они не бросали своих родителей, как это часто бывает. Приходят на кормежку бабушки, дедушки с улицы. «Семья есть?» - «Да». - «Дети есть?» - «Есть». - «Так почему же вы здесь?» Молчание.

https://lenta.ru/articles/2018/10/27/thanksgeorgina/

"Я избУ покинул, пошел воевать,

Что б землю сирийцев "Газпрому" отдать...."
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Дай Боже , чтобы это был последний раз , для мокшей !
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Рашизм процветает и зверствует на нашей, Богом данной ,
земле ! Сколько этому кровавому карлику нужно смертей и крови , чтобы он захлебнулся собственной кровью ? Мразь ...
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как-то сложно с терминологией разобраться. Если есть "украинская сторона СЦКК", значит есть "немецкая сторона СЦКК", "росийская сторона СЦКК", "французская сторона СЦКК", и так далее. То есть фамилии людей, играющих за эти национальные команды кому-то известны. Теперь вопрос знатокам: Когда закончится война на Донбассе, и будут судить военных преступников, то будут ли судить тех наблюдателей, которые не замечали войск и техники страны-оккупанта? Или их будут лечить от облитерирующего офтальмохугизма медицинскими методами в лучших клиниках Австрии? И, собственно, напрашивается логично еще один вопрос: чем в данном случае Александр Хуг отличается от от Юлиуса Штрейхера?
Очень прискорбно наблюдать этот европейский похугизм, который чем дальше, тем больше принимает циничную и извращенную форму.
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- Кремлёвский фюрер вроде хотел ввести понятие "Российская нация"...
- Так вроде же уже ввели:
«Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям, особенно к нам , украинцам !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК
 
 
 
 
 
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