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 С начала суток зафиксировано 3 обстрела на Донецком направлении, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12:00 враг совершил три обстрела оборонительных позиций украинском защитников на Донецком направлении.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

В 07.30 оккупанты вели огонь из гранатометов в сторону наших защитников в районе Опытного. Также пехотное вооружение и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Водяного и Песков. Защитники Водяного зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм. Оккупанты выпустили 5 мин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены два украинских воина, уничтожен один наемник РФ, террористы совершили восемь обстрелов, - штаб ООС

Потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3093706
 
 
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а над кошкою мышка живет
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А на Донбасс гумконвои регулярно по 50 шт. ездят ! Хотя бы из-за этого выходите возмущайтесь! Стадо.

Жители Читы жалуются на отказ местных властей возместить ущерб, нанесенный их домам июльским наводнением. В администрации жителям одного из районов города ответили: "Сейчас в Забайкалье все так живут, и вы выживете!", сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий" жительница Читы Марина Никитина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 3 обстрела на Донецком направлении, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета, - Минобороны
 
 
 
 
 
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