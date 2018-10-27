 С начала суток зафиксировано 3 обстрела на Донецком направлении, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

В 07.30 оккупанты вели огонь из гранатометов в сторону наших защитников в районе Опытного. Также пехотное вооружение и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Водяного и Песков. Защитники Водяного зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм. Оккупанты выпустили 5 мин.

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Потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.