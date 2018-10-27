 С начала суток зафиксировано 3 обстрела на Донецком направлении, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.
В 07.30 оккупанты вели огонь из гранатометов в сторону наших защитников в районе Опытного. Также пехотное вооружение и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Водяного и Песков. Защитники Водяного зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм. Оккупанты выпустили 5 мин.
Потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.
мышка живет
мышка живет
мышка кошке спать не дает
спать не дает
всю ночь
Жители Читы жалуются на отказ местных властей возместить ущерб, нанесенный их домам июльским наводнением. В администрации жителям одного из районов города ответили: "Сейчас в Забайкалье все так живут, и вы выживете!", сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий" жительница Читы Марина Никитина.