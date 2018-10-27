 Трамп: "Моя победа - это худшее, что случалось с Россией"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает Fox News.

"Моя победа — это худшее, что случалось с Россией", — сказал Трамп.

Однако, он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США.

Трамп подчеркнул, что США также следует "поладить" с КНДР, Китаем и Японией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа пригласила Путина в Вашингтон, - Болтон