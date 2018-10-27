 Трамп: "Моя победа - это худшее, что случалось с Россией"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает Fox News.
"Моя победа — это худшее, что случалось с Россией", — сказал Трамп.
Однако, он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США.
Трамп подчеркнул, что США также следует "поладить" с КНДР, Китаем и Японией.
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Стало известно что так рассмешило Болтона на встрече с Путиным.
Болтон - Кольт Мануфактуринг
Путин - Калашников
Болтон - Дженерал Дайнемикс*,
Путин - Уралвагонзавод
Болтон - Локхид**,
Путин - Союзмультфильм
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*General Dynamics Corporation - американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники.
**Lockheed Martin Corporation - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и инфраструктуры и логистики аэропортов