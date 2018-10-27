EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2979  104
Все про:Россия (70890) США (14319) Трамп (2079)

 Трамп: "Моя победа - это худшее, что случалось с Россией"

Американский президент Дональд Трамп назвал свою победу на выборах худшим, что могло случиться с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает Fox News.

"Моя победа — это худшее, что случалось с Россией", — сказал Трамп.

Однако, он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США.

Трамп подчеркнул, что США также следует "поладить" с КНДР, Китаем и Японией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа пригласила Путина в Вашингтон, - Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3093700
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо сказал, только вот поладить с ботоксным ублюдком и террористом №1 в мире - это худшее твое решение
 показать весь комментарий
 
Та ладно.. За последнее время худшее, что случалось с Россией - это Вова.
 показать весь комментарий
 
"Моя победа - это худшее, что случалось с Россией", - сказал Трамп. = Однако, он отметил необходимость улучшения отношений между Россией и США.
Шизофрения?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
США страна больших возможностей и демократии, там даже клоун может стать президентом.
 показать весь комментарий
 
***
Стало известно что так рассмешило Болтона на встрече с Путиным.
Болтон - Кольт Мануфактуринг
Путин - Калашников
Болтон - Дженерал Дайнемикс*,
Путин - Уралвагонзавод
Болтон - Локхид**,
Путин - Союзмультфильм

/
*General Dynamics Corporation - американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники.

**Lockheed Martin Corporation - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и инфраструктуры и логистики аэропортов

 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп: "Моя победа - это худшее, что случалось с Россией"
 
 
 
 
 
 вверх