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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1344) Аграрная партия Украины (5) Скоцик Виталий (1)

 Скоцик оказывает давление на Минюст, - пресс-служба Аграрной партии Украины

В четверг, 25 октября 2018 года, у Министерства юстиции Украины состоялся митинг, который организовал экс-руководитель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик и бывшие работники центрального аппарата. Протестующие обвинили Минюст в якобы незаконности принятых решений – официальной замены председателя партии в "Едином Реестре общественных формирований".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Аграрная партия Украины на своей странице официально сообщает, что "полномочия Виталия Скоцика Ефставьевича, как Председателя Партии, досрочно прекращены Съездом Партии, который состоялся 12 сентября 2018 года. Кроме этого, Виталий Скоцик вообще не является членом Аграрной партии Украины, поскольку он был исключен из Партии в связи с грубым нарушением им Устава Партии и совершением действий, наносящих вред авторитету и дискредитируют руководящий орган Партии и Партию в целом".

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Кроме этого, как отмечается в сообщении, Министерство юстиции Украины приняло решение о государственной регистрации изменений в составе руководящих органов Аграрной партии Украины исключительно на основании правового анализа предоставленных для государственной регистрации документов и после тщательной юридической экспертизы, в полном соответствии с требованиями закона.

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В Аграрной партии уверены, что это исключительно провокационные действия, их искусственно организовывает Скоцик Виталий, который финансируется определенным одиозным олигархом для того, чтобы всеми возможными методами попробовать манипулировать мнением общества и преднамеренно оказывать давление на принятие официальных решений.

Источник: https://censor.net.ua/n3093699
 
 
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Чергова атака клонів чи "сімейні" розборки?
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О!!!
И у этих закончились связи, типа, асисяй любовъ Скоцик оказывает давление на Минюст, - пресс-служба Аграрной партии Украины - Цензор.НЕТ 8019
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и чего так убиваться, просто переименоваться в партию хуторян и усе будет дуже гарно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкоцик оказывает давление на Минюст, - пресс-служба Аграрной партии Украины
 
 
 
 
 
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