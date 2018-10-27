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Все про:дотации (67) животные (661) компенсации (238) Госпродпотребслужба (118) Косюк (9) Мироновский хлебопродукт (3)

 Госпотребслужба лишила МХП Косюка и другие компании компенсаций за утилизацию отходов

Компенсация затрат на утилизацию отходов животноводства будет распространяться только на мелкие компании, у которых нет собственных мощностей по утилизации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы.

Как пояснили в ведомстве, проект постановления Кабмина, который рассматривался в минувший четверг на заседании правительственного комитета, предусматривает предоставление бюджетной помощи только на захоронение особо опасных отходов животноводства, и только тем компаниям, которые не располагают собственными утилизационными цехами.

Так, компенсироваться будут исключительно операции по утилизации продуктов животного происхождения так называемых категорий I и II. К ним относятся остатки животных, погибших от наиболее опасных болезней, которые могут передаваться человеку, таких как сибирка, сальмонелез, ящур, бешенство, ботулизм, а также трупы животных, которые были захоронены в лесополосах, полях и так далее, и которые могут нанести значительный вред экологии и здоровью людей. Таким образом, отходы, образовавшиеся в процессе промышленного производства на предприятиях попадать под действие постановления не будут.

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Кроме того, право на компенсацию получают только компании которые соответствуют ряду квалификационных требований. Одно из них – отсутствие собственных мощностей по утилизации. Таким образом, крупные агропромышленные вертикально интегрированные компании, которые работают в области животноводства и птицеводства, и имеют в своем составе собственные утилизационные цеха, как "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, не будут подпадать под действие постановления и не будут получать частичную компенсацию.

Как указывают в ведомстве, основной задачей проекта является уменьшение количества массовых свалок трупов животных, которые можно найти на полях, в лесополосах, вблизи населенных пунктов, количество которых ежегодно увеличивается и которые, кроме ухудшения эпизоотической, эпидемиологической, экологической ситуации, вызывают и значительную социальную напряженность.

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Проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации расходов повязкам связанных с утилизацией и удалением побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком" разработан в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком", часть седьмая статьи 20 Бюджетного кодекса Украины. Необходимость принятия проекта связана со вступлением в силу Закона Украины "О побочные продукты животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком".

Источник: https://censor.net.ua/n3093695
 
 
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шо це вони так чоколятного кореша лишили грошенят)), петі вже фсе)))?!
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Забавно другое - когда он перья и дохлятину кидал в готовую продукцию, его государство еще и спонсировало..
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У кореша все будет хорошо и даже очень хорошо. Подкинут деньжат по другой статье, так что в обиде не останется.
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Госпотребслужба лишила МХП Косюка и другие компании компенсаций за утилизацию отходов - Цензор.НЕТ 7075
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Мой один знакомый руководил строительством птицефабрики для какойто курячей фирмы - кур с тех пор вообще не ест.
Потому туда нужно пустить общество по защите животных
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Так Косюк усиленно пытается отправлять кур на экспорт - а в Украине начнется дефицит.
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принципиально его синтетических кур не беру..дефицита пока не наблюдаю..
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Не ожидаем. Косюк цену не от себестоимости выставляет, а от возможностей рынка.
Если повысить цену выше текущей - просто пойдет импорт, который будет дешевле.
И отсутствие компенсаций просто слегка снизит его сверхприбыли.
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То есть нам регулярно повышают тариф на вывоз мусора, а Косюки на этом еще и зарабатывали. Ну, ладно лишили не заработанного, т.е.не дали украсть, а теперь вопрос - а как с уже существующими сладкорябыными могильниками?
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Хороший вопрос. Если поскрести по сусекам трат народного бюджета , то окажеться , что за 27 лет зарабатывали у корыта неплохо богатые буратина
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Лучше они бы обрезали Косюку МПХ...)))
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Вот словаки - уникальная нация. Каждый год у них разборки с яйцами . Иногда им кажеться, что поляки содержат кур без музыки Шопена 😀😀😥, и отказываются закупать яйца. Тогда цена на яйца растет и словаки ездят покупать дешевые яйца в Австрию - а там яйца наверно тоже из Польши
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ооо....люди живущие вокруг того "счастья"... задохнуться...
косюк и так не утилизирует эти смрадные кучи... а теперь...
экологические службы бессильны (или куплены), а люди - страдают
(кто жил... или просто проезжал мимо птицефабрик - не даст соврать...)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГоспотребслужба лишила МХП Косюка и другие компании компенсаций за утилизацию отходов
 
 
 
 
 
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