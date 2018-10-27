EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  970  24
Все про:интеллигенция (60) память (826) Порошенко (15648) расстрел (321)

 Порошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: "В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции"

Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв массовых расстрелов украинской интеллигенции в сибирском урочище Сандармох в 1937 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора. 81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых - более 300 украинцев", - написал он.

Порошенко напомнил о погибших представителях украинской интеллигенции: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороный, Валерьян Пидмогильный, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, Павел Филипович, Олекса Влызько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и др.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции 01

В 1937 году в сибирском урочище Сандармох произошел массовый расстрел представителей украинской интеллигенции и офицеров армии УНР. О массовом могильнике в Сандармохе стало известно лишь в 1997 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3093693
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Этот цвет интеллигенции был столь талантлив, что его произведения украинские патриоты читают каждый день и потому они издаются миллионными тиражами.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот надо же никогда об этом не слышал, а Петя обо всем знает, помнит, а может для него это лишний повод попиариться?!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лицемірна падлюка!
 показать весь комментарий
 
Як рашистські кати заверещали в унісон лише при згадці про українське! Одразу видно, хто ворог України. Ще побувають москалі в шкурі україньсій, коли їх трупами китайці будуть поля рису в Сибіру удобрювати...
 показать весь комментарий
 
 
Не забувати хто приніс страждання Українському Народу!! Хто його винищував віками!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять всім загиблим від рук комунорашистської нечисті....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
 показать весь комментарий
 
 
"Знай истину всегда, но изрекай лишь иногда" Порошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: "В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции" - Цензор.НЕТ 3198
 показать весь комментарий
 
Мудрец, утаивший свою мысль подобен вору, добрый человек.
 показать весь комментарий
 
 
Идите к 7 ноября готовиться шлемазлы. Ваш праздник
 показать весь комментарий
 
Не убеждайся в обратном, а будь человеком! Порошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: "В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции" - Цензор.НЕТ 4932
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За 9 месяцев рост ВВП составил 3,8%, а рост состояния богатейших "украинцев" 3,8*12=45,6%.

Ротердам+, Дюсельдорф+, МедведчукДизель+, СлепойТраст+ и ещё + куча схем, проходящих мимо бюджета в оффшор..

Но виноват во всем зрафил Микола из Жашкива и Саакашвили с мешком на голове!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наш пострел везде успел....!? Порошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: "В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции" - Цензор.НЕТ 352
 показать весь комментарий
 
 
Хто поминає закатованих, а хтось фліртує з пучдемонами. Кожному своє
 показать весь комментарий
 
 
**

Мы ещё не знаем половины
Преступлений сталинских времён.
Миллионы жертв пали безвинно!
Соловки...как скорбный перезвон.

Их, прошедших ад судьбы великой,
Предали, гноили в лагерях.
Память их, табличками безлико,
На бескрайних, зиждется полях.

На года забыв об этих людях,
Гриф секретно - даже хоронить.
Господи! Да не прощай иудам!
Палачам грехи - не отмолить
 показать весь комментарий
 
 
Современная иудовавилонская власть Украиньі интеллигецию больше не расстреливает, а на корню заменяет оляполяковьіми и дзидзями.
 показать весь комментарий
 
Лицедейство и лицемерство от Петра мной не приемлимы,всё остальное.... сочувствую!
 показать весь комментарий
 
Включил телик.
Выступает Порошенко в Беларуси на украинской мове.
Выступает Лукашенко в Беларуси на русском языке.
Бульбаши!!!Вы терпилы ватоголовые.У вас что уже своего языка нет???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко почтил память жертв расстрелов в урочище Сандармох: "В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции"
 
 
 
 
 
 вверх