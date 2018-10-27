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 Экономика, За рубежом
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Все про:газопровод (673) Италия (846)

 Италия разрешила строительство газопровода TAP, который снизит зависимость ЕС от российского газа

Против строительства газопровода активно выступала популистская пророссийская партия "Движение пяти звезд", входящая в правящую коалицию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 октября, дал зеленый свет со стороны Италии на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

"Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контракте обязательства", - отметил глава правительства Италии. Конте добавил, что препятствование строительству газопровода может стоить Италии "десятков миллиардов евро".

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Трансадриатический газопровод - это последняя часть 40-миллиардного Южного газового коридора, который будет доставлять азербайджанский газ в Италию. Первые поставки голубого топлива из Каспийского моря были запланированы на 2020 год, но сопротивление с итальянской стороны зародило сомнения в реализации проекта.

Трансадриатический газопровод стоимостью в 4,5 миллиардов евро рассматривается как стратегический проект для ЕС, призванный снизить зависимость блока от российского газа. Маршрут каспийского газа будет пролегать от Азербайджана через Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море до юга Италии. А уже оттуда газ будет попадать в другие страны ЕС по уже имеющейся газораспределительной системе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093688
 
   
 Топ комментарии
 
А как вы хотели... Вот так, с миру по нитке, -какцапу петля... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Ну, да, так, шаг за шагом, пазлы Набукко и сложатся... Вангую, ща очередь за Катаром.
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"Движение пяти звёзд" - это песня! Поклонники коньячка на халяву собрались? Італія дозволила будівництво газопроводу TAP, який знизить залежність ЄС від російського газу - Цензор.НЕТ 3032
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потерпите еще лет 10-15, конкретная альтернатива -на носу... тем более шо газ из лаптеунтии низкого качества - казлабадие еще и в долг влезет за несоблюдение условий и предначертаний контракта, да и за это время не забываем, одним словом, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ - движущая сила Сибири !!!
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Потому что расия - сьірьевой придаток
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А чО , верно, пусть искандеры и дальше ржут , шозагнанная лошадь... Верный ход, здесь не ружьем надоть - альтернативой...
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вот так выступает Италия против санкций газопроводом в Европу.
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Албания и др. страны могут теперь очень хорошо подняться на транзите , выгоднейшее дело.
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а перед цим, Конте запросив Хуйла до Італії - може це рішення є відволікаючим елементом для полегшення будівництва Північного потоку 2?
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Ну, да, так, шаг за шагом, пазлы Набукко и сложатся... Вангую, ща очередь за Катаром.
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А как вы хотели... Вот так, с миру по нитке, -какцапу петля... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Хто знає, тому назва Набукко виглядить дещо смішною. Набукко це в італійському варіанті Навуходоносор. Італія дозволила будівництво газопроводу TAP, який знизить залежність ЄС від російського газу - Цензор.НЕТ 6964 Щоб було ще смішніше могли б назвати газогін Ашшурбаніпалом. Італія дозволила будівництво газопроводу TAP, який знизить залежність ЄС від російського газу - Цензор.НЕТ 7572
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Маршрут каспийского газа будет пролегать от Азербайджана через Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море до юга Италии. Источник: https://censor.net.ua/n3093688
Ну что ж, внимательно следим за........ да, да - очень старая история - у одних Карабах у других
Кипр, хотя Турция и Греция входят в НАТО, хотя если суметь их перессорить и раздуть военный
конфликт то можно фейком объявить не только Украину но и НАТО..............
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"Движение пяти звёзд" - это песня! Поклонники коньячка на халяву собрались? Італія дозволила будівництво газопроводу TAP, який знизить залежність ЄС від російського газу - Цензор.НЕТ 3032
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Не всі італійці полюбляють к*янті та граппу. От цим 5*-им подобаються хуйлівські шмурдяк та табуретівка.
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А этот ТАР не угрожает энергобезопасности ЕС, как СП-2? Опасное это дело, лишние газопроводы(((
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а почему нет? каждый гвоздь в гроб под организованной преступной группировки россия - есть благо для человечества!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИталия разрешила строительство газопровода TAP, который снизит зависимость ЕС от российского газа
 
 
 
 
 
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