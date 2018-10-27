 Италия разрешила строительство газопровода TAP, который снизит зависимость ЕС от российского газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 октября, дал зеленый свет со стороны Италии на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

"Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контракте обязательства", - отметил глава правительства Италии. Конте добавил, что препятствование строительству газопровода может стоить Италии "десятков миллиардов евро".

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Трансадриатический газопровод - это последняя часть 40-миллиардного Южного газового коридора, который будет доставлять азербайджанский газ в Италию. Первые поставки голубого топлива из Каспийского моря были запланированы на 2020 год, но сопротивление с итальянской стороны зародило сомнения в реализации проекта.

Трансадриатический газопровод стоимостью в 4,5 миллиардов евро рассматривается как стратегический проект для ЕС, призванный снизить зависимость блока от российского газа. Маршрут каспийского газа будет пролегать от Азербайджана через Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море до юга Италии. А уже оттуда газ будет попадать в другие страны ЕС по уже имеющейся газораспределительной системе.





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