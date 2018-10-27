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 Политика Украины
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Все про:армия (7164) женщины (534) закон (2521)

 Закон о равных правах женщин и мужчин в армии вступил в силу в Украине

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях" опубликовали в официальном парламентском издании 10 дней назад.

Как передает Цензор.НЕТ, в Украине вступил в силу закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Закон определяет, что женщины исполняют воинский долг на равных основаниях с мужчинами. Это включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Исключение составляют только случаи, предусмотренные законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

Теперь женщины-военнослужащие получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности.

Закон уравнивает предельный срок возможности заключения контракта для женщин. Это означает, что они будут успевать выслужить высшие офицерские должности.

Также на Цензор.НЕТ: Рада одобрила выплаты семьям экс-военнослужащих, умерших в течение года после увольнения по причинам, связанным с несением военной службы

Нововведение отменяет ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд, отправление в командировку и освобождение от прохождения службы.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин. По его словам, в украинской армии по контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

По данным Генштаба, статус участника боевых действий в Украине имеют около 7000 женщин. 116 награждены государственными наградами, четыре из них – посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/n3093683
 
   
 Топ комментарии
 
Ну теперь Херералы своих жен точно Хенералами поделают... Будет сидеть где то в штабе на Хенеральской должности, теперь за нее даже бумажки на столе халдеи перекладывать будут... Закон о равных правах женщин и мужчин в армии вступил в силу в Украине - Цензор.НЕТ 6752
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теперь "бабовщина" будет у женщин в армии
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Да по типу армии Израиля! Хотя там и инвалиды с рождения служат. Не по тому что без их армия не может обойтись а потому что они сами там хотят служить
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Ну теперь Херералы своих жен точно Хенералами поделают... Будет сидеть где то в штабе на Хенеральской должности, теперь за нее даже бумажки на столе халдеи перекладывать будут... Закон о равных правах женщин и мужчин в армии вступил в силу в Украине - Цензор.НЕТ 6752
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Пономаренко! Я знаю о чем пишу. Может сейчас дела обстоят по другому, хотя судя по разговорам еще служащих друзей нихрена не поменялось... К сожалению...
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0..

.. За 9 месяцев рост ВВП составил 3,8%, а рост состояния богатейших "украинцев" 3,8*12=45,6%.
Ротердам+, Дюсельдорф+, МедведчукДизель+, СлепойТраст+ и ещё + куча схем, проходящих мимо бюджета в оффшор..

Но виноват во всем зрадо...б Микола из Жашкива и Саакашвили с мешком на голове!!
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Есть специальности в армии на которых женщины лучше справляются чем мужики. Например оператор БПЛА. А насчет штыков я бы не был так однозначен. В первую мировую в Российской империи был женский батальон он неплохие боевые качества показал!
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каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. И чем инстаграмм и губы уточкой мешают женщине?
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Так, був знищений у першому ж реальному бою, у т.ч. через охопившу його паніку і проф.непридатність..
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Теперь если приедет генерал женщина в часть с проверкой,а ей баньку с солдатиками будут организовывать.
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Ти корінних нємок бачив? Вони в спільній бані можуть лише імпотенцію викликати!
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Видел - красивые девушки. Что касается женщин в возрасте - то прости за подробности - 90 кг. бочек (как здесь на каждом шагу) - ни встретил ни одной - все худенькие, ухоженные!
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.. ты сам то в Германии был? Или чужие байки пересказываешь про якобы некрасивых европеек?
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ты их баб видел квазимоды монстры типа австралии фу
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Ты в Австралии был, что бы делать такие выводы и писать здесь об этом?Да и вообще речь про Германию была - почему Австралию приплел?
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Кстати о душевых. У нас на работе душевые общие.Сначала женщины моются потом мужчины и ничего тут экстраординарного!
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***
- представляешь, одна моя знакомая взяла переоделась мужчиной
и пошла в армию служить!
- но там же моются в общей бане... сразу увидят и сдадут.
- ты, что идиот... кто ж её там сдаст!!?
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Да по типу армии Израиля! Хотя там и инвалиды с рождения служат. Не по тому что без их армия не может обойтись а потому что они сами там хотят служить
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Заряджаючим гармати вона зможе бути? Ні. Тому і до певної міри.
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Гарматы разные быают. Вот во вторую мировуюмногие женщины как в Совке так и в Германии служили в ПВО и заряжали зенитные орудия. Вот до 17 кг женщинам тяжести медицина разрешает подымать!
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Ну почему бы и нет, я за израильскую модель армии!
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Это в духе концепции гендерного равенства. Но я не сторонник этой концепции. Хотя... дьявол, как обычно, сидит в деталях. Если почистить концепцию от жульничания хвемнисток... Если это возможно, конечно. Вспоминается поговорка про чёрного кобеля...
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Сейчас стоит такой визг про равноправие, сексизм и т.д., но тема про израильскую армию не поднимается - феменисткам это не выгодно.
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Я знаю многих женщин на Цензоре, которые давно ждали этого закона. Уверен, они проявят свои лучшие качества как в оборонительных, так и наступательных действиях.
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А шо це ти постиш картинки з мокшанських ресурсів?
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Тоже таких знаю.. ТП в основном, с одной извилиной: мужик должен!, в том числе и ее обязан защищать на фронте, пока она карьеру строит да по ночным клубам иностранцев клеит.
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теперь "бабовщина" будет у женщин в армии
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И казармы общие будут у призывников и призывниц?
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Права подразумевают ОБЯЗАННОСТИ! Чем больше прав, тем больше обязанностей. А этот закон предусматривает равные обязанности и тяготы военной службы, равную ответственность???
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Принципе я за равенство ГРАЖДАН (вне зависимости от пола и возраста), только они должны СООТВЕТСТВОВАТЬ званию ГРАЖДАНИН (быть ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМИ, в том числе политически), но не за равенство людей /человек и гражданин - это разные понятия и категории/. Каждый гражданин является человеком, но не каждый человек способен быть гражданином.
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***
девушка говорит своему парню:
- а вот если бы была чисто женская армия и я пошла служить,
ты меня стал бы дожидаться?
- да я бы сам в неё пошел...
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не скажи! есть "бабы с яйцами" и "мужики в юбках", пол определят многое но не всё однозначно!
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Умирать от вражеских пуль - мужское дело? Почему общество подталкивает мужчин умирать - может они тоже хотят жить?
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Пацанов поймать не могут,так взялись за девчат.....
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Хоть 1 словили? Где и когда и по какому закону?
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Разное должно дополнять. Иудолиберастьі инвертируют народ в дегенерацию.
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...Закон про рівні права жінок і чоловіків в армії набув чинності в Україні - Цензор.НЕТ 6092Животные умирают в адских муках: Терминал порта в Черноморске усеян трупами собакТерритория первого терминала порта в Черноморске усеяна трупами собак, их массово травили по указанию руководства.Об этом сообщили на странице терминала в Facebook. Вместо того чтобы, как это делают во всем цивилизованном мире - вылавливать и стерилизовать, их тупо травят. Животные умирают в адских муках.Изверги не жалели никого, тут и врослые собаки и маленькие щенки. Многих уже закопали, так называемая "работа на аккорд!" Закопал труп животного и Коля отпускает тебя домой на 2/3. В течении двух суток умерло мучительной смертью более 10 собак.На фото/видео щенок черного окраса просто плачет умирая и ничем помочь нельзя, травили уроды жестоко. Кто это сделал не знаем, но наверняка не обошлось без команды руководства Отравленную еду рассыпали ночью, там где собаки укладывались на ночлег возле щенков.Собаки уходили и умирали кто где мог, по посадкам и на складах валяются тела, кого где смерть застала.
На предприятии нет денег, для того чтобы все сделать по закону и по уму, вот самый дешевый, легкий и быстрый способ, это просто отравить. А о последствиях никто не задумывался...https://antikor.com.ua/articles/266300-hivotnye_umirajut_v_adskih_mukah_terminal_porta_v_chernomorske_usejan_trupami_sobak
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Який маразм... хто служив, той зрозуміє. Прав у жінок в армії в рази більше ніж у чоловіків, а обов'язків менше. Тому це має бути закон не про урівняння в правах, а в обов'язках, про що наприкінці статті і вказано. На рахунок вищих звань, це взагалі шедевр. Яким ку.м котнтракт буде в цьому допомогати? Що зараз заважає їм поступати до військових ВНЗ? Чергове переливання з пустого в порожнє...
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Ну если молодых мужчин реформаторы выдавили за рубеж, то кому то же надо в армии служить.
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Зарплату повысили и все бабы гурьбой ринулись на службу в армию.У нас даже с детского сада воспитательницы пошли.
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Уровняли в правах? А в обязанностях? Будет общий обязательный военный призыв, вне зависимости от пола?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о равных правах женщин и мужчин в армии вступил в силу в Украине
 
 
 
 
 
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