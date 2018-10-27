 Закон о равных правах женщин и мужчин в армии вступил в силу в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, в Украине вступил в силу закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Закон определяет, что женщины исполняют воинский долг на равных основаниях с мужчинами. Это включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Исключение составляют только случаи, предусмотренные законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

Теперь женщины-военнослужащие получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности.

Закон уравнивает предельный срок возможности заключения контракта для женщин. Это означает, что они будут успевать выслужить высшие офицерские должности.

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Нововведение отменяет ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд, отправление в командировку и освобождение от прохождения службы.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин. По его словам, в украинской армии по контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

По данным Генштаба, статус участника боевых действий в Украине имеют около 7000 женщин. 116 награждены государственными наградами, четыре из них – посмертно.