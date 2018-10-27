 В ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказались 55 государств, 31 "за", еще 54 страны воздержались.

Представители ряда стран, которые воздержались, отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.