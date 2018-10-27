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Все про:ООН (2607) ракеты (674)

 В ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре

Профильный комитет Генассамблеи ООН отказался предлагать для обсуждения Генеральной ассамблее представленный Россией проект резолюции, которая призывает сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказались 55 государств, 31 "за", еще 54 страны воздержались.

Представители ряда стран, которые воздержались, отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3093681
 
   
 Топ комментарии
 
клепать ракеты и одновременно призывать других соблюдать договор, парашка жжот
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Гвінторогих клоунів і тут опустили ) це вже стає традицією раз на тиждень опускати гопникiв на всіх рівнях?)
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клепать ракеты и одновременно призывать других соблюдать договор, парашка жжот
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Гвінторогих клоунів і тут опустили ) це вже стає традицією раз на тиждень опускати гопникiв на всіх рівнях?)
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Опять мокшу в унитаз с гавном макнули. Ну мокше не прывыкать, ей уже не впервой!
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Это великолепно. Красиво винторогих послали на половой признак дедушки
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Ау-у-у-у, хто ещё не апускал казламордых, атзавитесь !!!
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От все было хорошо у вована.Так решил выебнуться.И вся дурь вылезла наружу.Теперь вова стал хуйлом.
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шоу захотелось...
***
в одну яму попали волк, лиса и свинья
волк думает - баба есть, жратва есть...продержимся
лиса думает - жратва есть... волк - хам...но справлюсь
свинья думает - ооо...последние минуты... и в слух говорит:
- а давайте я вам спою?
волки и лиса удивились (а как свинья поет не знали) и согласились...а та как.. завизжит!!!
недалеко шли охотники - услышали свинячий визг...прибежали волка и лису застрелили...
последняя мысль уходящего сознания волка:
- мясо было, баба была...нет бля...шоу захотелось!!!
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Цепропона осознало?
да, Растиковоя Федераска??
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договора с пидоРашкой, не стоят даже той бумаги, на которой они написаны!...
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Це добра новина, бо посіпаки рогатих в ніч Ізраїль обстріляли ракетами, ну звісно військові Ізраїлю дали гідну відсіч, лушпанили бидло терорестичне дуже чітко весокоточною зброїєю, це то, що ми боїмося робити, ті з житлового сектора стіляли, ось обратку зловили, чисто по Ізраїльські)))
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- Ваша фамилия?
- Муха...
- Вы "пролетаете...
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Кацапы портки обосрали. Чем отвечать-то? Металлоломом "совковым"? Путлеровскими бреднями "о ракетах,бороздящих Мировой океан"?
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Ох уж эти воинствующие евробандеровцы )
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ЛОГИКА МОСКОВИТА
Мы лет 10 тому назад этим договором подтёрлись, а остальные должны его соблюдать. Нам можно а вам низяяяяя.
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это стандартная логика для всех вопросов и всех тем
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Кацапы дружными рядами идут за Ху"лом в рай))
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Кацапам остается махать над головой гундяевским кадилом и бить в шаманский бубен...
А да,забыл..еще раз слепить петуха из собственного говна)))
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Кацапердам не привыкать. Что ни день, так крепкий пендель в полужопия головного мосха Хуйлу.
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у хуйла очередной повод быть абиженна - опущенным вместе с холопами
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Ложь Путина про Крым и СевастопольПрошло уже 4 с половиной года с момента начала аннексии Крыма. Но Путин продолжает выдумывать всё новые основания, оправдывающие оккупацию украинского полуострова.https://youtu.be/kgFKsUbW9BgВ ООН відмовилися розглядати резолюцію Росії про ракетний договір - Цензор.НЕТ 1889YOUTUBE.COMЛожь Путина про Крым и СевастопольПрошло уже 4 с половиной года с момента начала аннексии…


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Хуйло с "непредсказуемой траекторией"...
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то хвастается новыми разработками, то говрит что остальным нельзя по договору.
забавный...
то нас там нет, то будем за жензинами и детьми, то мы там были и спасли.

какойто сюр в башке...
то ли разные люди, то ли разслоение личности.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре
 
 
 
 
 
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