 В ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, против внесения этого документа в повестку предстоящих дебатов высказались 55 государств, 31 "за", еще 54 страны воздержались.
Представители ряда стран, которые воздержались, отметили, что эта тема входит скорее в компетенцию Совета Безопасности ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
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в одну яму попали волк, лиса и свинья
волк думает - баба есть, жратва есть...продержимся
лиса думает - жратва есть... волк - хам...но справлюсь
свинья думает - ооо...последние минуты... и в слух говорит:
- а давайте я вам спою?
волки и лиса удивились (а как свинья поет не знали) и согласились...а та как.. завизжит!!!
недалеко шли охотники - услышали свинячий визг...прибежали волка и лису застрелили...
последняя мысль уходящего сознания волка:
- мясо было, баба была...нет бля...шоу захотелось!!!
да, Растиковоя Федераска??
- Муха...
- Вы "пролетаете...
Мы лет 10 тому назад этим договором подтёрлись, а остальные должны его соблюдать. Нам можно а вам низяяяяя.
А да,забыл..еще раз слепить петуха из собственного говна)))
забавный...
то нас там нет, то будем за жензинами и детьми, то мы там были и спасли.
какойто сюр в башке...
то ли разные люди, то ли разслоение личности.