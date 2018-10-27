 Беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в течение около пяти часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива. После чего, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он продолжил курсировать вблизи границ Калининградской области перед тем, как взять курс на базу в Италии.
После вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.
Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.
В последний раз такой длительный полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 6 октября.
В четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, также совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
....является самым большим по размерам и массе серийным БПЛА в мире. Его длина - 13,3 метров (у U-2 - 19 м, у F-15/16 - 19,5/15 м), размах крыльев равен примерно 35 метров (у U-2 - 31 м, у F-15/16 - 13/9,5 м), взлётный вес приближается к 15 тоннам.Двигатель - аппарат оснащён ТВДД Allison Rolls-Royce AE3007H с тягой 31,4 кН и способен нести полезную нагрузку массой до 900 кг., объем топливного бака - более 7000 литров (от 7000 до 7700)
вдруг...солнечные батареи (тоннаж тот еще)...или атомная...или...
столько новинок, что все можно ожидать
Читав колись інтерв'ю із Стівеном Дроном, так він прямо не сказав але маякнув шо з 2012 року в його лабараторії ведуться розробки дронов далекої дії з ядерним реактором які можуть бути місяцями в повітрі
Для него расчистят полосу для посадки,
чтобы обломки кремлёвских курантов не поцарапали шасси.
RC-135V-самолёт радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств, применяется при разработке новых систем радиэлектронных помех.