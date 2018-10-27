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Все про:беспилотник (589) Балтия (204) разведка (1996) Россия (70890) США (14319)

 Беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей России

Стратегический беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в пятницу совершил 11-часовой полет вблизи границ России в регионе Балтики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в течение около пяти часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива. После чего, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он продолжил курсировать вблизи границ Калининградской области перед тем, как взять курс на базу в Италии.

После вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

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Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

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В последний раз такой длительный полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 6 октября.

В четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, также совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093680
 
   
 Топ комментарии
 
В ответ кацапы привели в полную боевую готовность мультфильмы с ракетами на ядерной тяге.
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Ох и довыеживаются москалики со своей Калининградской областью....
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Ох и довыеживаются москалики со своей Калининградской областью....
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Хто небудь підкаже за рахунок якої енергії цей беспілотник такі курво відстані долає ?
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обычное авиационное топливо. Чего тебя не смущает когда Боинг 747 летает 14 часов без пересдки?
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та нi я думав що янкі вже запустили на потік беспілотник на основі атомної енергії, були у них такі плани
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Энергия авиационного керосина и американской демократии.
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///не умничаю, самому стало интересно
....является самым большим по размерам и массе серийным БПЛА в мире. Его длина - 13,3 метров (у U-2 - 19 м, у F-15/16 - 19,5/15 м), размах крыльев равен примерно 35 метров (у U-2 - 31 м, у F-15/16 - 13/9,5 м), взлётный вес приближается к 15 тоннам.Двигатель - аппарат оснащён ТВДД Allison Rolls-Royce AE3007H с тягой 31,4 кН и способен нести полезную нагрузку массой до 900 кг., объем топливного бака - более 7000 литров (от 7000 до 7700)
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Ок, дяк, бо я вже подумав шо це новий принцип на основі атомної енергії
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я сам...задумался...подумал, а вдруг... еще что-то кроме банального керосина
вдруг...солнечные батареи (тоннаж тот еще)...или атомная...или...
столько новинок, что все можно ожидать
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та я був взагалі в шоковi - загальна злітна вага 15 тонн !
Читав колись інтерв'ю із Стівеном Дроном, так він прямо не сказав але маякнув шо з 2012 року в його лабараторії ведуться розробки дронов далекої дії з ядерним реактором які можуть бути місяцями в повітрі
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Такий не тільки розвідку може робити, але й гарну боньбочку може хуйлятам донести. А якщо заправляти не повністю, то і кількатонну.
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А там, гдядишь, эта беспилотная авиация тихонечко и кремль навестит, возможно с подарочками.
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А тебе с такими мыслями, пора психиатра навестить)))
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Такой Хаук однажды приземлится и на красной площади.
Для него расчистят полосу для посадки,
чтобы обломки кремлёвских курантов не поцарапали шасси.
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Вчера самый большой конвой России прибыл на Донбасс-82-й.А вы слышали по нашим новостям?
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Даже и протесты очередные слышали. К сожалению,подвоз кацапами боеприпасов таким образом-это уже рутина.
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Любопытно. Безпілотник ВПС США здійснив 11-годинну розвідку біля західних рубежів Росії - Цензор.НЕТ 3464
RC-135V-самолёт радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств, применяется при разработке новых систем радиэлектронных помех.
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В ответ кацапы привели в полную боевую готовность мультфильмы с ракетами на ядерной тяге.
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Розвідка терріторії анексірованної сов'етами і на далі буде йти, бо расіянці виродки вже повинні були повернути цю землю її законним мешканцям, Прусію треба відбудовивати!!!
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Представляю, как у росиських вояк тещли пуканы. Каждый, небось, немецкого пацана Руста вспоминал.
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в кремле клацали зубами,а не достать и сделать ничего не могут.
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Не тільки клацали, а і скрипіли "скрежетом зубовним", як в пеклі, сидячи в котлі з розтопленим свинцем.
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Чому Меркель не хоче повернути Кьонігсберг (Калінінград) до складу Німеччини, то ж їхня теріторія.?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей России
 
 
 
 
 
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