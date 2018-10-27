 Госдеп США поздравил Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем Твиттере.

"Поздравляем Олега Сенцова с победой с присуждением ему престижной европейской премии им.Сахарова, названной в честь российского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена", - написала Нойерт.

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Также она отметила, что США вновь призвали Россию "немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных и уважать право человека на свободу выражения".

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Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.