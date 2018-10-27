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Все про:бомба (196) США (14314)

 В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами, - СNN

В США задержали мужчину, которого подозревают в причастности к рассылке посылок со взрывными устройствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает CNN.

Задержание провели сотрудники ФБР. Мужчине около  50 лет. По информации Reuters, подозреваемый задержан в районе города Майами. 

Позже стало известно задержанного по подозрению в рассылке посылок с бомбами американским политикам и бизнесменам зовут Цезарь Сайок, ему 56 лет.

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Позже CNN отметили, что Цезарь Сайок, которого спецслужбы США задержали по подозрению в причастности к рассылкам бомб американским политикам, неоднократно задерживался правоохранителями. 

Бывший адвокат Сайока Ден Ааронсон рассказал, что по всем делам, где он представлял нынешнего задержанного, ему выписали штраф или дали испытательный срок. К адвокату Сайок относился "с большим уважением" и был "невероятно вежлив". 

26 октября генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил журналистам, что  задержанному жителю Флориды выдвигают обвинения по пяти пунктам: транспортировка взрывного устройства, незаконная пересылка взрывчатых веществ, угрозы бывшим президентам и другим лицам, угроза коммуникациям разных штатов, нападение на бывших и действующих федеральных офицеров. Сешнс подчеркнул, что задержанный считается невиновным до тех пор, пока его вину не докажут. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы очень разозлены", - Трамп заявил, что по факту рассылки посылок с бомбами в США открыто "крупное федеральное расследование"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в США была зафиксирована отправка посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме.

Источник: https://censor.net.ua/n3093677
 
 
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Супрун? ... Та любитель рассылать с сибирской язвой.. Она же американка... ЧЕМ ЕЩЁ НЕ БОЛЕЛИ...
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Цезарь Сайок, ему 56 лет.

НЕ сайок... а Цезарь Савок.. бывший расеянин, изменивший имя Иван на Цезарь.. ну, скрепно же!
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Как правильно чихать, и как мочить манДу. Спросим Главную медсестру Украины. ДЕБИЛИЗМ ВЕЗДЕ.
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Типовый хайльтрампщик, завсегдатай сборищ Рыжего, нео-наци. Лет за полтинник, жил в бусике, потому шо его наконец-то пнули из дома родители. Бусик обклеен плакатами с портретами Рыжего. И вряд ли это последний хайльтрампщик, который решил заделаться террористом - на этих сборищах их каждый второй, если не больше.
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я не верю в то что Трамп породил таких вот ненормальных, они были и до него. но он своим безумием качнул их и нарушил равновесие. теперь остается только гадать, сколько же "борцов с либерализмом" последуют примеру первой ласточки.
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доник таки войдет в историю страны - ни одному президенту США еще не удавалось
посеять такую ненависть американцев к американцам.
донику удалось....
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НОВЫЕ ПЕРЛЫ.. Украина стала райским местом для инвесторов - Петр Порошенко. А ты про пиндосов.
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Началась Ельцинская эпоха приватизаций. Пропью всьо, НО ФЛОТ, которого нет, не опозорю. Куда бльять катимся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами, - СNN
 
 
 
 
 
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