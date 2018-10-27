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 Политика Украины
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 Резолюция Европарламента по ситуации в Азовском море предусматривает дополнительную помощь Мариуполю и Бердянску,- Климпуш-Цинцадзе.

Принятие резолюции Европарламетиа о ситуации в Азрвском море предусматривает выделение дополнительной помощи Мариуполю и Бердянску.

Как передает Цензорр.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Что касается Азовского моря, действительно я благодарна всем европарламентариям, которые поддержали это серьезное заявление, эту резолюцию Европейского парламента. Потому что оно указывает на те проблемы, которые мы действительно имеем и на Азовском море, где Россия блокирует, затрудняет судоходство, действительно, не исключительно для украинских кораблей, но и для иностранных. И это влияет не только на военную ситуацию, ситуацию безопасности, а это влияет и на экономическую ситуацию. Они себе точно в этом отдают отчет.

И поэтому это важно, что в этой резолюции Европейского парламента есть не только призыв к сильной, острой, более мощной реакции по введению санкций дополнительных со стороны Европейского Союза, если Россия не будет изменять свое поведение, а также и призыв к тому, чтобы была предоставлена ​​дополнительная помощь Мариуполю и Бердянску. Тем портовым городам, которые сегодня от этого серьезно страдают, наши украинские города ", - сказала чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море

Источник: https://censor.net.ua/n3093676
 
 
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а немного дополнительной пользы кацапам по етому поводу в виде санкций
резолюция Европарламента не предусматривает?
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Навпаки це передбачає візит Меркель в Україну та вихваляння ПП2 та турбінами Сіменс у Криму.
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надеюсь все не так запущено, но немцы явно тормозят с пп2 ..
редко соглашюсь с доником, но тут согласен на все 100% - почему США должны обеспечивать безопасность союзников в Европе,
если союзники не стеесняясь кормят баблом вероятного противника?
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Насправді проблема набагато більше, ніж просто занедбано.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезолюция Европарламента по ситуации в Азовском море предусматривает дополнительную помощь Мариуполю и Бердянску,- Климпуш-Цинцадзе.
 
 
 
 
 
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