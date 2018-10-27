 Минздрав зарегистрировал государственное предприятие для централизованной закупки лекарств

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

По информации Минздрава, государственное агентство создано в рамках новой концепции реформирования системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

"Согласно концепции, обеспечение пациентов лекарственными средствами должно осуществляться тремя ключевыми способами: через программу реимбурсации (процесс, когда система здравоохранения влияет на доступность лекарств, в частности через дополнительное финансирование, компенсационные выплаты и т.д. - ред.), включение стоимости лекарств и медизделий в стоимость медицинской услуги и путем закупок Централизованной закупочной организацией. Именно за последнее направление и будет отвечать вновь госпредприятие", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что госагентство полноценно будет проводить закупку лекарств с 2020 года.

"В будущем вновь госпредприятие будет закупать за средства госбюджета лекарства по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также патентованные дорогостоящие лекарства. Кроме того, оно будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги, а также повышать уровень профессионализма в сфере закупок лекарств и медизделий ", - рассказали в Минздраве.

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