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Все про:нападение (1624) ограбление (1163) Одесса (5198) учитель (277)

 Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе

Вечером, 25 октября, в Одессе неизвестные напали и ограбили заслуженного учителя Павла Виктора, который создал авторский курс видеороликов на YouTube по углубленному изучению физики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин.

Он написал: "По ситуации с Павлом Андреевичем Виктором.

Только что вернулся от него. Он находится в Еврейской больнице, в травматологии. Состояние - нормальное (насколько оно может быть нормальным в такой ситуации), бодр, отчасти весел, как всегда ироничен и философски настроен.

Что было?
Нападение нескольких человек (ну, на самом деле - никакие они не "человеки", а подонки) вчера вечером, по дороге домой. Место - в районе Красного креста. Столкнули с велосипеда, при падении П.А. получил перелом шейки бедра. Нападавшие скрылись.
Что будет?

Сегодня был медицинский консилиум. Мы привлекли ведущих городских и областных специалистов. Павла Андреевича готовят к операции (на понедельник). Прогнозы - нормальные. В любом случае, травма, увы, нерядовая, период восстановления займет не один месяц.

Ситуация на постоянном контроле, мы все находимся в контакте и с врачами, и с семьей П.А. Он обеспечен всем необходимым с медицинской и бытовой точек зрения.

Точно так же, информирую, что расследование нападения на контроле у начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина.
Павел Андреевич передает всем привет и слова благодарности за поддержку от огромного количества людей.

Основные расходы по лечению оплатит страховая компания (только что говорил с руководством, все так и будет). Тем не менее, в такой ситуации, не думаю, что доп. помощь будет лишней. Поэтому дублирую информацию из комментариев с номером карточки для помощи: Виктор Евгения Александровна 5168 7426 0298 0769, Приват-Банк".

Как известно Павел Виктор создал  авторский курс видеороликов на YouTube по углубленному изучению физики. У канала миллионы просмотров, но сам учитель отказывается монетизировать канал, заявляя, что обучение должно быть бесплатным.  

Источник: https://censor.net.ua/n3093674
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Фізики завжди є окремою гілкою вчених і вчителів, але гуманітаріїв прошу не турбуватися. Фізика зрозуміла лише для 5% вчених та студентів. Цікаво сьогодні лише настрій одеситів, яким не байдуже побиття нормальної людини.
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Не байдуже. Але,на жаль, ця новина в Одесі ще не дуже поширена.
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а яка має бути реакція на побиття якої б там не було людини?
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для себе? тобто собі??? пфффф
не допер... а то калька з кацапської)
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Собі це собі. Вчи українську і вивчити "для себе".
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yds.com.ua
Це приклад.
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А можете вилучити з української всі іншомовні слова?
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"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу
Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает по себе"(с)
Совет, не назойливый, - погуглите весь текст этого произведения
У меня после него появилось куча тем, над которыми пришлось ПОДУМАТЬ
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Есть одно слово или вопрос - Почему?, который позволяет уж очень глубоко подумать...
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Вопрос вопросов)))
Если его задаешь - уже не безнадежен
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ой ні! нафіг оцю всю софістику... нафіг! я просто формулювання шановного Алі не зрозумів: "кожен вирішує для себе" (решает для себя) і " кожен вирішує сам". є різниця у формулюваннях чи Вам дати посилання на... українську граматику?
Алі я зрозумів зрештою, не переживай Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе - Цензор.НЕТ 3611
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Вирішує сам теж українська, але вживається також "для себе". Хочете знайти джерело цього вислову? Тоді ви докопаєтеся до багатьох мов Світу і знайдете різні мовні запозичення.
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ойой... ти дарма так! ще й української мене вчити будеш... Алі, не провокуй
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Ніхто не знає досконало української мови. Особисто для вас знайду такі книжки, що зіпсують настрій. Почитайте галичанські книжки 30-х років😊
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претендуешь на глубокое знание украинского? попробуй решить тест. рыжик, но не гриб, что это?
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Если интересно, я дам ответ. Но не сразу, конечно.
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Т.е. в статье не надо было упоминать, что он бесплатно обучает физике?
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та навпаки, треба! ментам додаткова стимуляція
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Согласен, и после того, как их поймают они уже не нападут ни на кого или некоторый срок не будут нападать.
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Фізика-класна штука коли вміти її застосовувати на практиці! Адже це наука про явища в природі і природу речей. Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе - Цензор.НЕТ 4659 Не згоден що фізика зрозуміла 5% студентам.Скоріше їм відомо 5% з шкільного курсу фізики.))) Вчителя шкода. Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе - Цензор.НЕТ 2582 Таких людей мало,які можуть доступно пояснити складні явища і процеси.Ті бовдури що так з ним вчинили явно фізику не знають,томі і не підозрюють,що їх знайдуть та застосують до них методи фізичного впливу ))))))
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Цікаво написали і тому лайк. Але про те, що більше 5% знають фізику не погоджуюсь. Можливо, якщо врахувати всі розділи фізики, то буде ще менше☺
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Зараз можливо воно й так.
Україну хочуть зробити буряковим полем Європи...
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Для начала первое на чём можно быстро начать зарабатывать и пополнять казну...
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с физикой сложнее чем с математикой, на мой взгляд.
тут кроме логики нужно еще и воображение.
другими словами математика в ее чистом виде - наука скорее теоретическая,
физика более прикладная...
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Математика, - це мова фізики.
Фізик досліджує явищею, а математик створює аппарат для його опису.
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Свого часу видатний фізик Резерфорд казав: «Якщо я не можу пояснити якесь фізичне явище вбиральниці, яка миє підлогу в лабораторії, то це означає, що я його не розумію сам»...
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Если законы физики понимают только 5 % ученых, то кто создает всю технику, окружающую нас на каждом шагу и работающую по этим законам?
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Для того, щоб створити науковий напрямок достатньо маленький колектив на весь Світ. Для виробництва техніки достатньо бути уважними на роботі (китайці).
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Походу, Вы далеки от науки и околонаучной среды, но это абсолютно и не обязательно.
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За пределами академии наук инженеры, как создаётся впечатление, не имеют высшего образования достаточного для того, чтобы глубоко не вникая в физические явления и процессы, понять результаты...
Цифры не оспариваю, т.к. не могу сказать сколько % 5, 10, 50, 90...
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Якщо брати теоретичну фізику (у мене є знайомі фізики-викладачі), то виявляється обмеженні знання лише кількох розділів. Інженери теж знають лише свій розділ фізики. Порахуйте скільки людей вільно знають і розуміють фізичні природні явища + можуть їх відтворити фізичними формулами.
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Ви ведете мову про спеціалізацію. Але до 3 курсу студенти технічних вузів проходять курс ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ де вивчаються ВСІ її розділи, механіка , статика, оптика, динаміка, електрика, магнетизм, гідравліка, будова атома, і таке інше. А от після 3 курсу, студенти розподіляються по кафедрам, де вже більш поглиблено вивчаються спеціалізовані розділи фізики.
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Дійсно так. Але більшість не може все вивчити. Спеціалізацію дійсно можуть вивчити більша частина студентів.
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Ні, там не так. На 3- му курсі студенти здають екзамени по ВСІМ розділам фізики. Хто не здав, перездає, або відраховується.
Фізика, доречі, це досить проста і цікава наука.
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Фізика здається по розділам, а після третього курсу є спеціалізація. Так ота спеціалізація може бути до кінця навчання фізикою😯
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Это сложные вопросы и требуют долгого обсуждения, а у меня сейчас провайдер дурит и переключает между 3G и 2G и происходит даже обрыв связи...
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Мне 3G хватает, я не перехожу на что-то новое, если "старое" покрывает все мои потребности...
Всё, провайдер говорит - иди спать, т.к. пока я писал этот пост, три раза переключил с 2g на 3G и даже пришлось наново подключаться...
Дабранач.
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Мались на увазі не вчені, а пересічні люди...
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тільки 5% вчених і студентів знають фізику?
Ви це серйозно?
Чи Ви про журналістів ? Там теж є вчені і студенти. Але 5% для журналістів, це дуже забагато...

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Титушня не получила очередного заказа ни от Труханова, ни от Кивалова...
И подалась на вольные хлеба...
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скоріше гопнікі рЄшилі праучіть пЄдального! нЄ уступіл с***ра!!!
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Перелом шейки бедра-это приговор!.Ходить он не будет. Там тоже создаётся кровь.Гурченко от такого перелома умерла через месяц...
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Замінюється металевим протезом і людина через рік ходить.
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Если прооперируют, то всё срастётся...
Перелом очень тяжёлый, но при современных технологиях и определённых финансах - это не приговор.
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все верно,
но человек пожилой, а ето неизбежно осложнит реабилитацию.
но это действительно не приговор...
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Подобный перелом - очень частое явление у пожилых людей. Я не буду удтверждать, но немцы по-моему всё шурупами очень хорошо умеют скручивать. Разрезают, вкручивают шурупы, зашивают. И вперёд - на реабилитацию. Почему я так думаю, т.к. подобные операции они делают в огромных количествах. И вряд-ли это протез каждому...
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Уже не только немцы)))
И ходят, как миленькие. Возраст еще позволяет
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Явище дійсно поширене, але не шурупи вкручуються. Замінюється все нержавіючим суглобом.
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завтра поинтересуюсь у невестки именно на счет такого рода операций у пожилых людей.
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Не знаю как правильно написать - надеюсь или слава богу, что вы уже убежали?
Уж СЛИШКОМ адекватны
Он - учитель.
Кажется, вы чего-то недопоняли об этом человеке(((
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от не люблю спамить, но тебя придется - бо от твоего кацапсинского духа дышать уже трудно...
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А что "Новая полиция" - естественно, словила преступников? Вот старые менты - те да, не словили бы..
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Самое главное: нельзя делать легализацию оружия - мы полностью находимся под защитой полиции, нападение на граждан преступниками полностью исключены!
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Как бы ему помогло оружие? Расстрелял бы подонков с велосипеда?
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А они на свидетелей напали?
Выстрел в спину это самооборона?
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При чем тут выстрел в спину? Сейчас криминал открыто нападает на людей средь бела дня и в людных местах. Если бы допускали, что у свидетелей может быть оружие, которое направят на них - они бы не нападали изначально. И не бежали бы - так как реально бы побоялись, что по ним начнут стрелять. И не обязательно в спину - в ногу вполне достаточно.
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Даже подготовленные люди становятся жертвами нападения, а с пистолетом перед собой всё время ходить никто не будет...
Кто сказал - "стой, стрелять буду", тот, кто имел на это право или преступник?
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Он думает что на преступнике будет надпись-"преступник". А может оказаться всё наоборот-старый зек в наркотическом угаре решил пырнуть прохожего.
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А на кой прохожим ввязываться в чужую драку и зарабатывать себе геморрой потом от объяснений с полицией? Каждый должен охранять только себя и своих близких.
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.. ты еще найди дурака, который после слов "стой, стрелять буду!" - продолжал бы грабить-избивать - ну не будут же ему в спину стрелять! Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе - Цензор.НЕТ 5721
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Многие думают, что с легализацией оружия ничего не изменится, и гопники также будут говорить что-то типа "Эй ты иди сюда, деньги есть?". И тут Вы смело выхватываете револьвер...
Не будут. Всё изменится. Просто "случайный" прохожий без разговоров даст Вам ломиком по башке и без разницы есть у вас пистолет или нет.
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Ще є пістолет Флобера. Стріляєте без розмов і все.
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утверждение спорное, но смешное....
разные страны, разная культура обращения с оружием, гопники - и те разные
принимать или нет закон о продаже "нарезного" оружия в Украине?
тут думать и думать...
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Дай , Боже, здоров'я вчителю ! Дай , Боже, розуму правоохоронцям знайти кривдників і покарати .
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Перепутали с Виктором Павликом?
Здоровья учителю и долгих лет тюрьмы этим уродам...
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Выздоравливай Учитель!

Пидорасов найти и удушить! Наказ украинского народа!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе
 
 
 
 
 
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