 Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин.

Он написал: "По ситуации с Павлом Андреевичем Виктором.

Только что вернулся от него. Он находится в Еврейской больнице, в травматологии. Состояние - нормальное (насколько оно может быть нормальным в такой ситуации), бодр, отчасти весел, как всегда ироничен и философски настроен.

Что было?

Нападение нескольких человек (ну, на самом деле - никакие они не "человеки", а подонки) вчера вечером, по дороге домой. Место - в районе Красного креста. Столкнули с велосипеда, при падении П.А. получил перелом шейки бедра. Нападавшие скрылись.

Что будет?

Сегодня был медицинский консилиум. Мы привлекли ведущих городских и областных специалистов. Павла Андреевича готовят к операции (на понедельник). Прогнозы - нормальные. В любом случае, травма, увы, нерядовая, период восстановления займет не один месяц.

Ситуация на постоянном контроле, мы все находимся в контакте и с врачами, и с семьей П.А. Он обеспечен всем необходимым с медицинской и бытовой точек зрения.

Точно так же, информирую, что расследование нападения на контроле у начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина.

Павел Андреевич передает всем привет и слова благодарности за поддержку от огромного количества людей.

Основные расходы по лечению оплатит страховая компания (только что говорил с руководством, все так и будет). Тем не менее, в такой ситуации, не думаю, что доп. помощь будет лишней. Поэтому дублирую информацию из комментариев с номером карточки для помощи: Виктор Евгения Александровна 5168 7426 0298 0769, Приват-Банк".

Как известно Павел Виктор создал авторский курс видеороликов на YouTube по углубленному изучению физики. У канала миллионы просмотров, но сам учитель отказывается монетизировать канал, заявляя, что обучение должно быть бесплатным.