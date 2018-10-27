 Неизвестные избили и ограбили известного учителя Павла Виктора в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин.
Он написал: "По ситуации с Павлом Андреевичем Виктором.
Только что вернулся от него. Он находится в Еврейской больнице, в травматологии. Состояние - нормальное (насколько оно может быть нормальным в такой ситуации), бодр, отчасти весел, как всегда ироничен и философски настроен.
Что было?
Нападение нескольких человек (ну, на самом деле - никакие они не "человеки", а подонки) вчера вечером, по дороге домой. Место - в районе Красного креста. Столкнули с велосипеда, при падении П.А. получил перелом шейки бедра. Нападавшие скрылись.
Что будет?
Сегодня был медицинский консилиум. Мы привлекли ведущих городских и областных специалистов. Павла Андреевича готовят к операции (на понедельник). Прогнозы - нормальные. В любом случае, травма, увы, нерядовая, период восстановления займет не один месяц.
Ситуация на постоянном контроле, мы все находимся в контакте и с врачами, и с семьей П.А. Он обеспечен всем необходимым с медицинской и бытовой точек зрения.
Точно так же, информирую, что расследование нападения на контроле у начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина.
Павел Андреевич передает всем привет и слова благодарности за поддержку от огромного количества людей.
Основные расходы по лечению оплатит страховая компания (только что говорил с руководством, все так и будет). Тем не менее, в такой ситуации, не думаю, что доп. помощь будет лишней. Поэтому дублирую информацию из комментариев с номером карточки для помощи: Виктор Евгения Александровна 5168 7426 0298 0769, Приват-Банк".
Как известно Павел Виктор создал авторский курс видеороликов на YouTube по углубленному изучению физики. У канала миллионы просмотров, но сам учитель отказывается монетизировать канал, заявляя, что обучение должно быть бесплатным.
не допер... а то калька з кацапської)
yds.com.ua
Це приклад.
Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает по себе"(с)
Совет, не назойливый, - погуглите весь текст этого произведения
У меня после него появилось куча тем, над которыми пришлось ПОДУМАТЬ
Если его задаешь - уже не безнадежен
Алі я зрозумів зрештою, не переживай
Україну хочуть зробити буряковим полем Європи...
тут кроме логики нужно еще и воображение.
другими словами математика в ее чистом виде - наука скорее теоретическая,
физика более прикладная...
Фізик досліджує явищею, а математик створює аппарат для його опису.
Цифры не оспариваю, т.к. не могу сказать сколько % 5, 10, 50, 90...
Фізика, доречі, це досить проста і цікава наука.
Всё, провайдер говорит - иди спать, т.к. пока я писал этот пост, три раза переключил с 2g на 3G и даже пришлось наново подключаться...
Дабранач.
Ви це серйозно?
Чи Ви про журналістів ? Там теж є вчені і студенти. Але 5% для журналістів, це дуже забагато...
И подалась на вольные хлеба...
Перелом очень тяжёлый, но при современных технологиях и определённых финансах - это не приговор.
но человек пожилой, а ето неизбежно осложнит реабилитацию.
но это действительно не приговор...
И ходят, как миленькие. Возраст еще позволяет
Уж СЛИШКОМ адекватны
Он - учитель.
Кажется, вы чего-то недопоняли об этом человеке(((
Стыд Одессы((((
Выстрел в спину это самооборона?
Кто сказал - "стой, стрелять буду", тот, кто имел на это право или преступник?
Не будут. Всё изменится. Просто "случайный" прохожий без разговоров даст Вам ломиком по башке и без разницы есть у вас пистолет или нет.
разные страны, разная культура обращения с оружием, гопники - и те разные
принимать или нет закон о продаже "нарезного" оружия в Украине?
тут думать и думать...
Здоровья учителю и долгих лет тюрьмы этим уродам...
Пидорасов найти и удушить! Наказ украинского народа!