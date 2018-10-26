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 Экс-мэр райцентра на Львовщине приговорен к 9 годам тюрьмы за получение 1 млн грн взятки

Сиховский районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы экс-мэра райцентра Николаев (Львовская область) за получение 1 млн грн взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также бывшего мэра лишили права занимать должности, связанные с выполнением административных функций на 2 года и конфисковали всё принадлежащее ему имущество.

Кроме того, осуждены двое бывших должностных лиц Николаевского горсовета – они приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишены права занимать административные должности на 2 года.

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Как сообщалось, трое осужденных были задержаны в 2013 году во время получения от жителя Харькова 1 млн грн за содействие в лоббировании интересов предпринимателя, планировавшего построить литейное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3093673
 
   
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И? в 13 году задержали. 5 лет прошло, по закону Савченко их должны были выпустить в зале суда, после обьявления приговора!
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специально и тянули, что бы на СИЗО отсиделись и вышли с чистой совестью и вывернутыми кармАнами на свободу!!
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а где написано что они в сизо сидели все это время?
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как вы думаете до приговора суда где сидят жулики!???? про это и писать не нужно в статье
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Мер райцентру бере хабар 1 млн грн. За що? Прокурори брали набагато менші хабарі, а сприяння підприємницької діяльності не пояснює такий значний хабар. Здається, що тут брехня від багатьох зацікавлених осіб.
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Чукча писатель, чукча совсем мало мало читатель?
"1 млн грн за содействие в лоббировании интересов предпринимателя, планировавшего построить литейное производство"Источник: https://censor.net.ua/n3093673

Вполне разумная взятка за открытие экологически вредного производства. Там, правда, в этом Николаеве цементный завод, экологию уже трудно испортить, но всё таки...
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чем ближе к Карпатам, все местные царьки, становятся ну просто царями вселенскими, только лавровых венков им не хватает и земля уже начинает крутится вокруг их руководящего стола!! Кодло районное или сельское моментом слетается в улей и придумывают как будут щипать "инвестора" сразу посчитают прибыля, затраты итд и сформируют процент вполне "законной мзды" сколько эти подлецы загубили реальных проектов по развитию регионов Карпат, один Бог знает, я знаю таких четыре. Мораль таких поступков такова, ты пришёл на нашу водчину, уже должен, собираешься замутить дело, снова должен, дай долю, возьми наших тупых родственников на хлебное руководящее место. И весь этот руководящий мусор ходит как напыщенные петухи, с важным видом, только взять с них нечего кроме как наваристого супа!! как то так
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Та .. то фігня.... Садовий все ще на свободі...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-мэр райцентра на Львовщине приговорен к 9 годам тюрьмы за получение 1 млн грн взятки
 
 
 
 
 
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