EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  1316  25
Все про:скандал (4227) угрозы (583) Яценко (67) Тука (534)

 "Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде", - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал "этого так не оставить"

Народный депутат Украины Антон Яценко обвинил заместителя министра Министерства временно оккупированных территорий Павла Туку и его отца в контрабанде. Замминистра пообещал "этого так не оставить"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Тука написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.

Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком...

Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили.

P.s. Парни, не пишите в комментариях угрозы, он их скринит и бежит потом в СБУ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Регионала" Яценко прогнали с марша вышиванок в Умани: "Я и предполагал, что такое будет". ВИДЕО

Также Тука опубликовал переписку с нардепом.

Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 01
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 02
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 03
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 04
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 05
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 06
Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде, - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал этого так не оставить 07

Источник: https://censor.net.ua/n3093672
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В мене про яценко щось є? Чи гнидність яценко автоматично робить янголятком туку?
 показать весь комментарий
 
Но Яценко от этого не перестал быть гнидой
 показать весь комментарий
 
Быдлоэлита, которую содержит народ Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Про Антона Яценко.
16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру». "Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде", - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал "этого так не оставить" - Цензор.НЕТ 3780
 показать весь комментарий
 
 
Сами это допустили,когда не пересажали их в 2014.... это всякая рыговская сволочь уже и бояться перестала...посмотрите, что в следующей Раде наш безумный и ватный в некоторых местах народ их приведет в депутаты уже не 50, а не менее 100 человек... только пуля для них, нас,страну, спасет
 показать весь комментарий
 
 
Яценко знатна ригівська мразота. Повністю підтримую Туку.
 показать весь комментарий
 
 
конечно, контрабанда в у нас цветет и пахнет - например в донецке есть все....
вот как оно туда попадает, не знаю, может и через пидоРашку, но это очень накладно.....
если кто крышует контрабанду, то только кто то достаточно влиятельный, местный и не прикосновенный....
 показать весь комментарий
 
Тука - рекордсмен. Єдиний гусь з чиновників вищої ланки, що має дві біографії.
 показать весь комментарий
 
Яценко - це той, чия фірма-прокладка здирає по 500-1000 грн з людини за оцінку нерухомості?

https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
 показать весь комментарий
 
 
О! У "благородному сімействі" розпочався ще один срач! До виборів вони один одному кадики повиривають!
 показать весь комментарий
 
Прямь на Цензоре народ более культурный(хотя всяко бывает).
 показать весь комментарий
 
Яценко - редкая гнида. За Туку ничего не могу сказать, но никто, кто работает с этой барыжной властью кровопийц-мародеров не вызывает уважения.
 показать весь комментарий
 
 
без разницы кто говорит правду...
этот пэдрик тука не на шару языком чешет за пэдра...
 показать весь комментарий
 
Все одинаковые, сволочи, понять это надо. Уничтожили уже весь потенциал Украины, УБЛЮДКИ !!!
 показать весь комментарий
 
Да, Яценко ещё тот ... чудила на букву М. Чего стоила его афёра с Тендерной палатой, авторские права на тендерную документацию и офигенная плата за участие. Аферюга.
 показать весь комментарий
 
целое министерство по оккупированным территориям. Дармоедов разогнать в шею, толку от них как от козла молока.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде", - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал "этого так не оставить"
 
 
 
 
 
 вверх