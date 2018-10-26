 "Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде", - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал "этого так не оставить"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Тука написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.
Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком...
Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили.
P.s. Парни, не пишите в комментариях угрозы, он их скринит и бежит потом в СБУ".
Также Тука опубликовал переписку с нардепом.
https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
стуку
16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».
вот как оно туда попадает, не знаю, может и через пидоРашку, но это очень накладно.....
если кто крышует контрабанду, то только кто то достаточно влиятельный, местный и не прикосновенный....
https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
этот пэдрик тука не на шару языком чешет за пэдра...