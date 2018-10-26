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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:скандал (4227) угрозы (583) Яценко (67) социальные сети (449) Тука (534)

 Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде

Народный депутат Украины Антон Яценко обвинил заместителя министра Министерства временно оккупированных территорий Павла Туку и его отца в контрабанде. Замминистра пообещал "этого так не оставить".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Тука написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.

Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком...

Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили.

P.s. Парни, не пишите в комментариях угрозы, он их скринит и бежит потом в СБУ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Регионала" Яценко прогнали с марша вышиванок в Умани: "Я и предполагал, что такое будет". ВИДЕО

Также Тука опубликовал переписку с нардепом.

Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 01
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 02
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 03
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 04
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 05
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 06
Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде 07

Источник: https://censor.net.ua/n3093672
 
 
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В мене про яценко щось є? Чи гнидність яценко автоматично робить янголятком туку?
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ой! "Послухай козел! Твоя сім'я сидить на контрабанді", - звинувачення нардепа Яценка заступнику міністра ТОТ Туку. Той пообіцяв "цього так не залишити" - Цензор.НЕТ 5739 "битва титанив" ха-ха как по мне обоих к стенке... "Послухай козел! Твоя сім'я сидить на контрабанді", - звинувачення нардепа Яценка заступнику міністра ТОТ Туку. Той пообіцяв "цього так не залишити" - Цензор.НЕТ 6127 "Послухай козел! Твоя сім'я сидить на контрабанді", - звинувачення нардепа Яценка заступнику міністра ТОТ Туку. Той пообіцяв "цього так не залишити" - Цензор.НЕТ 6142
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А как сказать "Просвіщайтеся" на литературном украинском?
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Но Яценко от этого не перестал быть гнидой
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Внешность типичного дегенерата. Студентам мединститутов.
"Послухай козел! Твоя сім'я сидить на контрабанді", - звинувачення нардепа Яценка заступнику міністра ТОТ Туку. Той пообіцяв "цього так не залишити" - Цензор.НЕТ 4931
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Гордость нашей страны....
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Быдлоэлита, которую содержит народ Украины.
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Ну так уй*буй звідси.
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Кстати хуйло я не уважаю в большей степени Екс-регіонал, нардеп Яценко звинуватив у соцмережах родину Тукі в контрабанді - Цензор.НЕТ 2779
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Про Антона Яценко.
16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру». "Послушай козел! Твоя семья сидит на контрабанде", - обвинение нардепа Яценко заместителю министра ВОТ Туке. Тот пообещал "этого так не оставить" - Цензор.НЕТ 3780
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А разве часть их не принята уже новой властью?
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він мажоритарник так шо тут ви його нікуда не підмажете. Його вибрали такі ж довбооби як і він сам.
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Сами это допустили,когда не пересажали их в 2014.... это всякая рыговская сволочь уже и бояться перестала...посмотрите, что в следующей Раде наш безумный и ватный в некоторых местах народ их приведет в депутаты уже не 50, а не менее 100 человек... только пуля для них, нас,страну, спасет
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Яценко знатна ригівська мразота. Повністю підтримую Туку.
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конечно, контрабанда в у нас цветет и пахнет - например в донецке есть все....
вот как оно туда попадает, не знаю, может и через пидоРашку, но это очень накладно.....
если кто крышует контрабанду, то только кто то достаточно влиятельный, местный и не прикосновенный....
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Тука - рекордсмен. Єдиний гусь з чиновників вищої ланки, що має дві біографії.
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І перебуваючи на посаді заступника міністра, не має вищої освіти.
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Це навіть не смішно, це страшно. Це п..
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Яценко - це той, чия фірма-прокладка здирає по 500-1000 грн з людини за оцінку нерухомості?

https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
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О! У "благородному сімействі" розпочався ще один срач! До виборів вони один одному кадики повиривають!
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прийшло повідомлення зІ США:
-Підозрюваний в розсилці бомб американським політикам був затриманий 26 жовтня. ЗМІ повідомили, що його звуть Цезар Сайок.
-йому ЗАГРОЖУЄ 58 років тюрми...
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Так есть много рецептов пасты на уши для победы на выборах:

Те, кто затевают коррупцию, коррупцию затевают, затевают вот это, всю вот эту коррупцию, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой коррупцией, которую вы затеваете

Те, кто затевают контрабанду, контрабанду затевают, затевают вот это, всю вот эту контрабанду, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой контрабандой, которую вы затеваете

Те, кто затевают цену на газ, цену на газ затевают, затевают вот это, всю вот эту цену на газ, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой ценой на газ, которую вы затеваете

Те, кто затевают Роттердам+, Роттердам+ затевают, затевают вот это, всю вот эту Роттердам+, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой Роттердам+, которую вы затеваете...
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Прямь на Цензоре народ более культурный(хотя всяко бывает).
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Яценко - редкая гнида. За Туку ничего не могу сказать, но никто, кто работает с этой барыжной властью кровопийц-мародеров не вызывает уважения.
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без разницы кто говорит правду...
этот пэдрик тука не на шару языком чешет за пэдра...
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Все одинаковые, сволочи, понять это надо. Уничтожили уже весь потенциал Украины, УБЛЮДКИ !!!
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Да, Яценко ещё тот ... чудила на букву М. Чего стоила его афёра с Тендерной палатой, авторские права на тендерную документацию и офигенная плата за участие. Аферюга.
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целое министерство по оккупированным территориям. Дармоедов разогнать в шею, толку от них как от козла молока.
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У туки друг был - Андрей Галущенко (поз "Эндрю"). Предал его тука, как последняя погань.
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Ссылку можно, а то я тоже - предатель, когда мне предложили смухлевать и я отказался, то тоже мог быть назван предателем интересов мухлёра?..
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Галущенко был руководителем сводной мобильной группы по противодействию контрабанде в зоне АТО. Убили его. Захочешь - сам найдёшь. Информации больше, чем достаточно.
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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал о перспективах нового Майдана в стране.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Politeka.
Политик, подчеркнул, что в той ситуции, в которой Украина оказалась сегодня, существует большой риск, что если случится новый Майдан, люди будут там не безоружны и начнут расстреливать власть без всякого сожаления.
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Новый Майдан - это как раз то, что нужно путину, ибо даст ему повод двинуть армию на Украину - смотрите, что твориться, надо спасать людей, мы же говорили...
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В слове "е...аНый" должно быть одно "на", а не два! Какой, однако, неграмотный депутат. Второй Янукович...
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Яцик, конечно, лайно.
Но кагальный сородич Пеци, гешефтмахер Пука - то еще гавнидло.
Однозначно!
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Звучат обвинения в тяжких преступлениях..В ответ гневно ДАНО СЛОВО,что это не останется безнаказанным...Ну тут просто не может быть мирного решения.Либо злостная клевета,либо контрабанда.Либо мы лохи.Третий вариант очевиден,но мы старательно его не замечаем в миллионный раз.
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если Яценко с таким задором начал гнать на Туку, значит Яценко строит контрабандную схему, а Тука ему сильно мешает... по другому быть не может...
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мне тот рыг пох, но про тук-туку слышал , что сидит на откатах от котрабаса и не раз.
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А вообще...Может тотализатор сделаем?Есть может контрабандист и может злостный клеветник.Каждый в суде может РАСТОПТАТЬ друг друга.(один другого ненавидит!).Предлагаю варианты:Кто-то пострадает.Никто не пострадает(это зэро).
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Никто не пострадает, но луценко выиграет Екс-регіонал, нардеп Яценко звинуватив у соцмережах родину Тукі в контрабанді - Цензор.НЕТ 7384
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Яценко - гнида і заслуговує на те аби його втопили в гівні.
А Тука - кращий. Його можна просто розстріляти або повісити.
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А как Тука задницу рвал за Эндрю, так обещал найти убийц! Такое было впечетление, что он его своими руками убил.
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Щойно дізнався що один сепар про якого знаю що він на 100% сепар про-запоребриковий, хвилини не був на фронті, сьогодні отримав учасника АТО. Це апофеос і можно закривати проект який називався "Майдан."
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Даже не сом неваюсь, бо чем тука хуже потроха?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде
 
 
 
 
 
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