 Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Тука написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.

Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком...

Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили.

P.s. Парни, не пишите в комментариях угрозы, он их скринит и бежит потом в СБУ".

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Также Тука опубликовал переписку с нардепом.













