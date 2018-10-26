 Экс-регионал, нардеп Яценко обвинил в соцсетях семью Туки в контрабанде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Тука написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Значит так, дамы и господа. Я безумно спокойный человек, но данное чучело перешло все допустимые рамки.
Я такого не прощу никогда. Я много допускал ошибок в жизни, часто оступался, но обвинять меня в таком...
Я публично даю слово, что так этого не оставлю. Нардепы, которых мы заслужили.
P.s. Парни, не пишите в комментариях угрозы, он их скринит и бежит потом в СБУ".
Также Тука опубликовал переписку с нардепом.
https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
стуку
16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».
вот как оно туда попадает, не знаю, может и через пидоРашку, но это очень накладно.....
если кто крышует контрабанду, то только кто то достаточно влиятельный, местный и не прикосновенный....
https://ukranews.com/ua/news/580885-do-novoi-korupciynoi-skhemy-ocinky-nerukhomosti-maye-vidnoshennya-deputat-rady-yacenko
-Підозрюваний в розсилці бомб американським політикам був затриманий 26 жовтня. ЗМІ повідомили, що його звуть Цезар Сайок.
-йому ЗАГРОЖУЄ 58 років тюрми...
Те, кто затевают коррупцию, коррупцию затевают, затевают вот это, всю вот эту коррупцию, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой коррупцией, которую вы затеваете
Те, кто затевают контрабанду, контрабанду затевают, затевают вот это, всю вот эту контрабанду, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой контрабандой, которую вы затеваете
Те, кто затевают цену на газ, цену на газ затевают, затевают вот это, всю вот эту цену на газ, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой ценой на газ, которую вы затеваете
Те, кто затевают Роттердам+, Роттердам+ затевают, затевают вот это, всю вот эту Роттердам+, те кто все это затевают, им это и адресовано - доиграетесь со своей этой Роттердам+, которую вы затеваете...
этот пэдрик тука не на шару языком чешет за пэдра...
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Politeka.
Политик, подчеркнул, что в той ситуции, в которой Украина оказалась сегодня, существует большой риск, что если случится новый Майдан, люди будут там не безоружны и начнут расстреливать власть без всякого сожаления.
Но кагальный сородич Пеци, гешефтмахер Пука - то еще гавнидло.
Однозначно!
А Тука - кращий. Його можна просто розстріляти або повісити.