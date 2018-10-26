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 Украинец Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по вольной, женской и греко-римской борьбе в Будапеште (Венгрия) копилка сборной Украины пополнилась четвертой наградой. Воспитанник крымской борцовской школы Ленур Темиров стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 63 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На пути к пьедесталу Темиров одержал победы над Алдин Нугуманов из Казахстана (11:1), Николаем Ивановым Вичевым из Болгарии (9:1), Урматбеком Аматовим из Кыргызстана (8:5), в полуфинале минимально уступил узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4), а в схватке за 3-е место выиграл у китайца Ербату То (3:1).

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Ранее в составе сборной Украины золото чемпионата мира-2018 завоевала Алла Черкасова (68 кг), а Оксана Ливач (50 кг) и Юлия Ткач-Остапчук (62 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093670
 
 
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