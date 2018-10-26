 Украина завершила участие в "Играх непокоренных": 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской сборной на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что официальная церемония завершения Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover пройдет в субботу, 27 октября, и еще завтра будут проходить соревнования по баскетболу на колясках, но украинские спортсмены уже завершили свои соревнования.
"Финальный отчет. Всего сборная получила 20 медалей - 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых", - говорится в сообщении. Таким образом, медали получили:
Золото:
Сергей Ильницкий, капитан сборной этого года - гребля на тренажерах, категория men's IR6 One Minute Sprint;
Команда лучников Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач, категория "новички-команда";
Александр Белобоков - гребля на тренажере, категория men's IR3 One Minute Sprint;
Александр Гавриленко - пауэрлифтинг, категория men's Midweight IP5;
Майя Москвич - стрельба из лука, категория "женщины-новички";
Богдан Оксентюк - легкая атлетика, бег, категория men's IT7 1500m;
Василий Омельченко - легкая атлетика, бег, категория men's IT7 400m.
Серебро:
Александр Белобоков - толкание ядра, категория men's IF4;
Юрий Дмитренко - легкая атлетика, метание диска, категория men's IF1, а также толкание ядра, категория men's IF1;
Александр Зозуляк - стрельба из лука, категория "мужчины-новички";
Владимир Король - плавание, категория men's ISD 100m Freestyle, а также категория men's ISD 50m Backstroke;
Богдан Оксентюк - плавание, категория men's ISD 50m Freestyle;
Евгений Олексенко - пауэрлифтинг, категория men's Heavyweight IP6;
Василий Омельченко - легкая атлетика, прыжки в длину, категория men's IJ5;
Шинкарук Виктор - плавание, категория men's ISD 50m Breaststroke.
Бронза:
Владимир Король - плавание, категория men's ISD 50m Freestyle;
Богдан Оксентюк - плавание, категория men's ISD 100m Freestyle;
Денис Фищук - велоспорт, men's Road Cycling IRB3 Time Trial.
Напомним, "Игры непокоренных" стартовали 20 октября. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов, они соревновались в шести видах спорта.
Ура!!!