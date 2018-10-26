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 Политика Украины, Экономика
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Все про:субсидия (429) Гройсман (4383) коммунальные услуги (252)

 В проекте бюджета на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, - Гройсман

Кабинет Министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения. Это больше фактического показателя и является достаточным для того, чтобы обеспечить украинские семьи адресной помощью.

Об этомзаявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составила 6,9 млн. В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

"Свою частичку семья, как платила так и будет платить. Остальное заплатит государство", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики

Он также напомнил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей. И даже те семьи, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальных комиссий при органах социальной защиты.

"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку ", - отметил Гройсман.

Читайте также: Рева озвучил три возможных варианта оформления субсидий

Источник: https://censor.net.ua/n3093667
 
 
 Топ комментарии
 
Слышишь ты великий комбинатор, а может лучше в три раза тарифы снизить, и все забудут за субсидии.
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"...И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию..."
Зато очень даже скажется на тех людях, которые не имеют субсидий, льгот и дотаций. Это те, кто тянет на своем горбу и себя - свою семью, детей, родителей, а еще олигархов, чиновников, ментов, получателей субсидий и прочих (последними указами сюда добавили нарголыг и алкашей). Весь тарифный удар наносится по ним.
И таких все больше уезжает из страны, ибо горб не резиновый.
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в школах кривого рога ,в классах уже всего 12 градусов тепла,спасибо хоть Вилкулу Юрию Григорьевичу за бесплатные горячие обеды от родителей школьников города низкий поклон
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васЫль, иди на хер вместе со своим вЫлкулом
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Главное, что он все свои комменты, сам себе лайкает.
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поставь себе еще один автолайк, крЫсеныш У проекті бюджету на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 476
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в чем моя крысость обоснуйте любезный,что я хвалю мэра своего города?
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Передавай привіт торговкі з переходу.
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Ты его не хвалишь, ты ему очко российское зализываешь.
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Саме через таких як ти Україна 27 рокв перебуває в олігархічному ярмі
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Гнося говори правильно, не на субсидии а на твои карманы и твоих подельников.
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Слышишь ты великий комбинатор, а может лучше в три раза тарифы снизить, и все забудут за субсидии.
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ще й вРоттердами+ відмінити, егеж !?! ну ти наївняк ))) як же вони будуть тоді на сейшели і мальдіви їздити?
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Базарлог, это на самом деле закладка в инфляцию
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Продовжують плодити злиднів, мабуть вигідніше, чим запустити сюди інвесторів.
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для інвесторів потрібно зробити справжню судову реформу і дати гарантію безпеки їхніх активів від зазіхання соєвих рейдерів
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У каждого свои фишки. У кацапов реновация и олимпиада, у нас субсидии и дотации. Еще с 1 января очередную на-ловку включат - монетезация льгот, которая даже на расеи вызвала протесты
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ці субсидії/ допомога - звичайна мімікрія, батькам пенсіонерам з мінімальною пенсією субсидію дали 500 гр...пздц
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"...И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию..."
Зато очень даже скажется на тех людях, которые не имеют субсидий, льгот и дотаций. Это те, кто тянет на своем горбу и себя - свою семью, детей, родителей, а еще олигархов, чиновников, ментов, получателей субсидий и прочих (последними указами сюда добавили нарголыг и алкашей). Весь тарифный удар наносится по ним.
И таких все больше уезжает из страны, ибо горб не резиновый.
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а ще за рік ,до нових парламенських виборів такої фігні наобіцяє і зробить шо огоогоогого.
розгрібати і розгрібати....
я не заздрю новому прим`єру , то дійсно буде камікадзе
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В проекте бюджета на 2019 год нам (порошенко, ахметов, гройсман и проч.) на субсидии заложено 55 млрд грн, - Гройсман.
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Которые в итоге упадут им же в карманы
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Закладывать надо за воротник---зима скоро. И ещё закладывать в кагаты картохи и капусты. Тебе доверили. А субсидии к весне деды да бабы вроде наличманом получать собрались. Они это с первого разу запомнили на днях как Рева твой ляпнул за это. Не прогоняй его--а то сьедят тебя после зимы. Пусть он будет первым---может остальные успеют разбежаться!
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Вот кормушечка для утырков ... У проекті бюджету на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1194 все законно и графа в бюджете есть.
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мда, вам страшно не повезло с премьером.
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почему блокируют комментарии? где свобода слова ?ведь вы в эвропус стремитесь
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Власне помешкання перетворюється на пастку, - Костянтин Матвієнко

Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Власне помешкання перетворюється на пастку, - Костянтин Матвієнко
20.10.2018, 09:45 • 1194 • 0
Власне помешкання перетворюється на пастку, яка незалежно від бажання власника, невідворотним самопливом зробить його банкрутом.
Отже: нехай у вас є квартира, хоч би і у "хрущівці". Її утримання обходиться дедалі дорожче, бо зростає вартість водопостачання, опалення, електроенергії, газу, вивезення сміття та обслуговування прибудинкової території. І це на ваше щастя у вашому будинку немає ні ліфта, ні конс'єржа. Одночасно зростає ціна проїзду в міському транспорті, вартість ліків і харчів.
Читайте також: Газ для населення з листопада подорожчає майже на чверть
Ваша індексована пенсія, або зарплатня, не встигає за темпами здорожчання життя. Субсидія "від Гройсмана з Ревою" не покриває усіх видатків. Певний час ви тримаєтеся на заощадженнях "на чорний день", однак настає момент, коли ви - банкрут. (Парламент позавчора ухвалив кодекс банкрутства фізичної особи. Саме напередодні затвердження урядом постанови про підвищення ціни на газ). Ваше особисте майно, перед усім квартира, йде з молотка. Woo a la - ви безпритульний - бомж.
Спочатку це стане масовим явищем у кварталах хрущівської забудови. Чим менше громадян там будуть спроможними оплачувати утримання житла, тим дорожчим воно буде. Райони глибокого соціального депресняка - алкоголізм, наркоманія, бандитизм, хвороби і самогубства, голод - такою є реальна перспектива для цілих житлових масивів. Єдиними закладами, що там ще недовго процвітатимуть, залишаться гральні салони та ломбарди.
Читайте також: Більшість українців поки що не відчули покращення добробуту. Чому ж так сталося?
Серед українських міст лідером пошесті злиднів стане столиця. Тут найвищі споживчі ціни, тут системно душать малий і середній бізнес, знищуючи робочі місця, тут ще залишається "смачною" нерухомість, яку забиратимуть у банкрутів всілякі афельовані з владою напівбандитські арбітражні управляючі та колекторські фірми.
Пік мародерства припаде на наступну п'ятирічну електорального циклу, що починається наступного року. Запобігти такому розвитку подій ще можна - так само на виборах.
https://uainfo.org/blognews/1540014502-vlasne-pomeshkannya-peretvoryuetsya-na-pastku-kostyantin.html
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Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили.
Українським Новинам удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн (что на 72,4% выше нынешней цены).
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
А давече в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения. А теплокомунэнерго как промышленное но потребитель в основном население.
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Т.е. нагрузка на работающих граждан, злиднем бути вигідно. Ти так собі працюєшь і держава сплачує твій газ. Нормально...
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А украинский народ(это который не кацапы) молчит в тряпочку, сосёт лапу!
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Покращень все більше і більше, а рівень життя все гірше і гірше((( Володя, досить. Ми вже ситі по горло вашою з Петром турботою.
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Є притомний план шоб Юля не стала президентом за півроку? Може краще не повторювати помилку Юща і взагалі владі не балатуватись, тоді принаймі Толя матиме шанс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте бюджета на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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