 В проекте бюджета на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, - Гройсман

Об этомзаявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составила 6,9 млн. В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.
"Свою частичку семья, как платила так и будет платить. Остальное заплатит государство", - сказал Гройсман.
Он также напомнил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей. И даже те семьи, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальных комиссий при органах социальной защиты.
"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку ", - отметил Гройсман.
)))
Зато очень даже скажется на тех людях, которые не имеют субсидий, льгот и дотаций. Это те, кто тянет на своем горбу и себя - свою семью, детей, родителей, а еще олигархов, чиновников, ментов, получателей субсидий и прочих (последними указами сюда добавили нарголыг и алкашей). Весь тарифный удар наносится по ним.
И таких все больше уезжает из страны, ибо горб не резиновый.
розгрібати і розгрібати....
я не заздрю новому прим`єру , то дійсно буде камікадзе
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Власне помешкання перетворюється на пастку, - Костянтин Матвієнко
20.10.2018, 09:45 • 1194 • 0
Власне помешкання перетворюється на пастку, яка незалежно від бажання власника, невідворотним самопливом зробить його банкрутом.
Отже: нехай у вас є квартира, хоч би і у "хрущівці". Її утримання обходиться дедалі дорожче, бо зростає вартість водопостачання, опалення, електроенергії, газу, вивезення сміття та обслуговування прибудинкової території. І це на ваше щастя у вашому будинку немає ні ліфта, ні конс'єржа. Одночасно зростає ціна проїзду в міському транспорті, вартість ліків і харчів.
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Ваша індексована пенсія, або зарплатня, не встигає за темпами здорожчання життя. Субсидія "від Гройсмана з Ревою" не покриває усіх видатків. Певний час ви тримаєтеся на заощадженнях "на чорний день", однак настає момент, коли ви - банкрут. (Парламент позавчора ухвалив кодекс банкрутства фізичної особи. Саме напередодні затвердження урядом постанови про підвищення ціни на газ). Ваше особисте майно, перед усім квартира, йде з молотка. Woo a la - ви безпритульний - бомж.
Спочатку це стане масовим явищем у кварталах хрущівської забудови. Чим менше громадян там будуть спроможними оплачувати утримання житла, тим дорожчим воно буде. Райони глибокого соціального депресняка - алкоголізм, наркоманія, бандитизм, хвороби і самогубства, голод - такою є реальна перспектива для цілих житлових масивів. Єдиними закладами, що там ще недовго процвітатимуть, залишаться гральні салони та ломбарди.
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Серед українських міст лідером пошесті злиднів стане столиця. Тут найвищі споживчі ціни, тут системно душать малий і середній бізнес, знищуючи робочі місця, тут ще залишається "смачною" нерухомість, яку забиратимуть у банкрутів всілякі афельовані з владою напівбандитські арбітражні управляючі та колекторські фірми.
Пік мародерства припаде на наступну п'ятирічну електорального циклу, що починається наступного року. Запобігти такому розвитку подій ще можна - так само на виборах.
https://uainfo.org/blognews/1540014502-vlasne-pomeshkannya-peretvoryuetsya-na-pastku-kostyantin.html
Українським Новинам удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн (что на 72,4% выше нынешней цены).
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
А давече в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения. А теплокомунэнерго как промышленное но потребитель в основном население.