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 Политика Украины
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 Резолюцию Европарламента по Азову используем в международном трибунале против РФ, - Беца

Принятую Европарламентом резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против РФ за обострение ситуации в Азовском море, Украина будет приобщать к доказательной базе в международных судах против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире  "Громадського ТВ" заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что принятый документ содержит много политических сигналов и осуждает не только спровоцированное Россией обострение в Азовском море, но и строительство керченского моста.

"Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно", - отметила Беца.

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Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море

Источник: https://censor.net.ua/n3093666
 
   
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Что с этого простым, обычным, нищим работягам?
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Внуки работяг получат колоссальные компенсации после победы над РФ.
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Можно в Польшу, можно во Францию, можно молиться. Безвиз и томос решают!
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в школах кривого рога ,в классах уже всего 12 градусов тепла,спасибо хоть Вилкулу Юрию Григорьевичу за бесплатные горячие обеды от родителей школьников города низкий поклон
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Сын и брат судей Громик,у котрого нашли деньги со взятки судьи(он работал помощником) таки прошёл школу судей и допущен к квалификационному экзамену...и не важно что он не прошёл спецпроверку,но видимо семья порешала и он таки ее прошёл.
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Красивая ты девка Беца! Правда! А с резолюцией-полюцией тормозни. Сколько их полягло тех резолюций! Бумага сильно качественная--сколько не жмакай---а не подотрёся---больно на душе.
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хотя пока что нифига не понятно, за исключением подтверждения что террористическую операцию организовали оккупанты...
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Нехай кацапи для підтвердження проведуть слідчий експеримент. Стріляючи бойовими.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезолюцию Европарламента по Азову используем в международном трибунале против РФ, - Беца
 
 
 
 
 
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