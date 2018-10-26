 Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - со своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче", - заявил Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпочты".
Премьер-министр также отметил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.
"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил Гройсман.
По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.
"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил глава правительства.
Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что компания планирует оптимизировать сеть в селах и прекратить доставку пенсий, если тариф на ее доставку не будет изменен.
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Странно, шо Гройсман не начал экономить с себя, перед поднятием цен на газ населению! Со своей заработной платы!
Министрам, депутатам по прежнему платят заоблачные зарплаты, Кобелеву миллионные премии, а ЖПа Гройсмана так и катается в бронированном Мерседесик, за народный счет!
Торговец трусами не хочет начать с себя экономить??
Може розкажете про це ?
https://biz.censor.net.ua/news/3093508/ahmetov_za_god_stal_bogache_na_53_mlrd_infografika
Вера Измайлова @veraizmaylova41 60 мин.60 минут назад
бідні кияни , як воно , без горячої води
Ты себе на бойлер заработал высерами или ковшиком подмываешься?
уже думал спать пойду...а грося так и не осадит зажравшегося почтальона Печкина-главного
правильно, вольдемар!
начинай с зарплат... и неприлично высоких премий (а то вон кобелев быстренько денежку - 8лямов зелени маман в Америку перевел - чтобы не отобрали... )
Українським Новинам удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн (что на 72,4% выше нынешней цены).
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
А давече в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения. А теплокомунэнерго как промышленное но потребитель в основном население.
Патом петюнчик пррропиаритца на пенсах, защитник, мля ..
🤣🤑
Правая рука не знает, что делает левая!
Работать не умеют и не хотят. Хотят только денег за то, что там сидят.
Почта -- коммерческая организация. Не может себя окупить, нахер с баржи деньгососов.
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Грося и компания, пересмотрела голивудских фильмоф
И решила что мы купимся на дешевое кино
про хорошего и плохого полицейского
и будем молча терпеть
Эту комедию...
зы-грося, дулю тебе с маслом по всей морде!
Тебе уже ни кто не верит!
Иди обратно на базар.
Туда- гиде у тебя
было счастливое детство и папа -директор рынка "юность"...
Вы посмотрите на Пецу-Томосного. Вот это кобыла с одним яйцом !
Этот поц, худо- бедно имея на жизнь пару мирьЯрдов дохлых мериканских президенков.
От жадности до еще большего-решил вообразить себя Богом разрушения.
Нам рассказывал что будет разрушать Россию.
Но пока тренируется на Украине.
Падла -(не хороший человек)...
А Укрпочта это хамский брехливый тупой хлев, а не прозрачная и европейская организация.
Не надо вестись на то, что они научились современную рекламу делать. Только рекламу и научились. Новый уровень лжи.
Пенси будуть вдячні доброму сцарю.
А от генеральний директор УДППЗ "Укрпошта" Ігор Смілянський минулого року отримав значно більше - 3 мільйони 958 тисяч 541 гривню заробітної плати, пише Експрес-онлайн.
Про це йдеться єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті НАЗК.
Дружина Ігоря Смілянського, громадянка США Мишкіна Наталія, заробила 7 мільйонів 829 тисяч 667 гривень, працюючи в BANK LEUMI USA у Нью-Йорку. На банківських рахунках головного поштаря країни - 494 тисячі 800 доларів, 120 тисяч 682 гривні, а готівкою він зберігає 35 тисяч 200 доларів. Минулого року Ігор Смілянський оплатив навчання дітей в США на загальну суму 1 мільйон 118 тисяч гривень.
Власного житла у директора "Укрпошти" немає, він орендує квартиру у Києві - площею 70 квадратних метрів. Його дружина орендує квартиру в США, їздить на Nissan Murano 2011 року випуску.
У власності Ігоря Смілянського - годинник марки Cartier вартістю 175 тисяч гривень. Крім того, він володіє 31 200 акціями компанії KPMG 401K, зареєстрованої в Нью-Йорку, на загальну суму 810 тисяч гривень.
Також у декларації керівник "Укрпошти" повідомив про сплату податків у США на загальну суму 3 мільйони 115 тисяч 865 гривень.
ГОТОВИТ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ В УКРАИНЕ закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский( Пенсию в Украине получают 11,9 миллионов человек)
Влади́мир Бори́сович ЗАКРЫВАЙ Смилянский И по Статья 111. Государственная измена
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.2 - 3 мес закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, угадывает в март 2019 г может являться срывом выборов