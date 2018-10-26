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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1769) Укрпочта (101) Гройсман (4383) Смилянский Игорь (1)

 Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - со своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче", - заявил Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпочты".

Премьер-министр также отметил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это категорически неприемлемо", - Порошенко выступил против сокращения отделений "Укрпочты"

"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

Читайте также: Поручу Омеляну изучить, нет ли перегибов в ситуации с закрытием отделений "Укрпочты" в селах, - Гройсман

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил глава правительства.

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что компания планирует оптимизировать сеть в селах и прекратить доставку пенсий, если тариф на ее доставку не будет изменен.

Источник: https://censor.net.ua/n3093665
 
   
 Топ комментарии
 
У соєвої шобли вже починаються розборки, схожі на боротьбу павуків у закритій банці, і це добре.
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чего то сегодня по ходу не было новостей о наших дорогих киевлянах и где помытся..Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1859

Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9737 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 60 мин.60 минут назад
бідні кияни , як воно , без горячої води Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1342

Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9993
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У соєвої шобли вже починаються розборки, схожі на боротьбу павуків у закритій банці, і це добре.
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так тыж на майдане за них глотку рвал
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Більше став самолайків, клоун кацапський.
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Гройсман: Экономить пусть начинают с себя - со своих заработных плат. Источник: https://censor.net.ua/n3093665

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Странно, шо Гройсман не начал экономить с себя, перед поднятием цен на газ населению! Со своей заработной платы!
Министрам, депутатам по прежнему платят заоблачные зарплаты, Кобелеву миллионные премии, а ЖПа Гройсмана так и катается в бронированном Мерседесик, за народный счет!
Торговец трусами не хочет начать с себя экономить??
Пошта буде доставляти пенсії, економити нехай починають зі своїх зарплат, - Гройсман про ситуацію в "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 7165
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Понятное дело. Нужно экономить на почтальонах. А зарплата Кобеля это святое......
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У почтальонов зарплата копеечная! Там же некому работать! При том, что тарифы Укрпочты повышают регулярно. За посылку в Бремен (Германия) из Запорожья взяли на 10% больше, чем за ее транспортировку назад!!! . Вместо того, чтобы работать так, как "Новая почта" в плане оперативности доставки, руководство Укрпочты многие годы заставляло почтальонов торговать в разнос мылом/шампунем, канцтоварами и прочей мелочевкой. Рыба вида "Укрпочта" уже сгнила с головы...
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Носили даже туалетную бумагу и очень стеснялись предлагать, т.к. цена была реально выше, чем в магазинах(((
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Да-да, носили туалетную бумагу, мыло, порошки всякие.
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Точно, зарплаты рядовых на укрпочте мизер, а работа адова. Давно пора государству ликвидировать все госкомпании и перевести их на вольные хлеба. Чем меньше роль государства в экономике, тем полезнее для страны. Пример "Новой почты" перед глазами.
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якщо б ту клюєвську нову почъту так доїли як державну=то уже ніякої нової і не стало..
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Они больше месяца назад начали эту фишку готовить....собирали руководителей отделений районных и т.д.... Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 286
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о грося вспомнил - нада же = к выборам готовится
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Більшість українців не знають, шо Порошенко, за 9-ть місяців поточного року задекларував доходів в 5-ть разів більше, ніж в минулому, 2017-му.
Може розкажете про це ?
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да и партнера ахметки дела неплохо снова пошли...- война ведь за окном...
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Состояние П. Порошенко увеличилось "всего" на 10%, в отличие от Новинского 94%, Боголюбова 113% или Пинчука 87%. Пошта буде доставляти пенсії, економити нехай починають зі своїх зарплат, - Гройсман про ситуацію в "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 1325
https://biz.censor.net.ua/news/3093508/ahmetov_za_god_stal_bogache_na_53_mlrd_infografika
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Умный какой, ему говорят что расценки не поднимали с 2004 года а он вместо обсуждения этой проблемы наезжает на руководство почты.
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Руководству, как раз, зарплату поднимали исправно. И низкие тарифы этому не мешали.
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Память у нас всех короткая. Буквально в сентябре скандал был сильный по Укрпочте. Оклад у этого Директора генерального 330 тыс гр! А почтальоны за полторы минималки два участка тянут.
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Вот и пусть со своего оклада отдаёт почтальонам, а нехрен на пенсионеров всё сваливать.
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Это руководство имеет укрпочту с каждой закупки, не думая вообще, не понимая рыночных условий и ценообразования. Есть уйма отделений которые не имели ремонта с времен ссср, а есть где отлично заработали.
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чего то сегодня по ходу не было новостей о наших дорогих киевлянах и где помытся..Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1859

Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9737 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 60 мин.60 минут назад
бідні кияни , як воно , без горячої води Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1342

Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9993
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Может потому, что большинство киевлян давно не нуждается в централизованной горячей воде и этот вопрос больше волнует тех, кто на ней зарабатывает.

Ты себе на бойлер заработал высерами или ковшиком подмываешься?
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фух...
уже думал спать пойду...а грося так и не осадит зажравшегося почтальона Печкина-главного
правильно, вольдемар!
начинай с зарплат... и неприлично высоких премий (а то вон кобелев быстренько денежку - 8лямов зелени маман в Америку перевел - чтобы не отобрали... )
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тот редкии случии когда с ним можно соглосится, кстати, замена десять высших чинов почты, очень, даже очень очень позитивно деиствует на работоспособность и смыкалку новых восемь
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Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили.
Українським Новинам удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месячной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн (что на 72,4% выше нынешней цены).
Гройсман сегодня де-факто подтвердил, что сразу после президентских выборов стоит ждать очередное подорожание газа.
А давече в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Гройсман категорически заявил, что дальнейшего подорожания не будет.
«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», - ляпнул тогда он.
Кстати, на той передаче Гройсман несколько раз похвастался, что, дескать, МВФ требовал повышения на 60%, а я добился - только на 23,5%.
Это - тоже брехня.
МВФ настаивал и настаивает на партите цен на газ для населения с ценами для промышленности. Однако с октября цена на газ для промышленности стала в 2 раза больше, чем цена для населения. А теплокомунэнерго как промышленное но потребитель в основном население.
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я конечно много не знаю Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1879 - на на прошлой неделе девушка, что доносила пенсию отцу , сказала хватит...- 2400 это очень много - ну плюс конечно 5 -10 грн подбрасывли сердобольные пенсионеры..., так что гросе конечно виднее...
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Если в Укрпочте начать увольнять рядовых сотрудников, то потом, новых нанять не выйдет...
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Аггга, играют в игру - один "плохой" а другой "харрроший ..
Патом петюнчик пррропиаритца на пенсах, защитник, мля ..
🤣🤑
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"папа, ты будешь меньше пить? - нет, сынок, ты будешь меньше есть". и кому же снизят зарплаты? 2000 почтальонов на пару сотен гривен, или одной, но более важной физиономии? судя по примеру "слуг народа", ответ очевиден.
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А Гнойсман не хочет на зарплатах своей банды соевой секономить? Та Укрпочта на ладан дышит и так одни пенсионэры работают потому что до пенсии по пару лет доработать хотят.
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А просто выделить больше денег для почты если руководство докажет убыточность теперешней ситуации Гросе в голову не приходит?
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Ты видел ту Укрпошту? Там руководство что угодно докажет. Типа.
Работать не умеют и не хотят. Хотят только денег за то, что там сидят.
Почта -- коммерческая организация. Не может себя окупить, нахер с баржи деньгососов.
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на карточку пусть перечисляют пенсионерам. Трудно додуматься.
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а тебе, Сёма, трудно додуматься, что есть люди, которым до банкомата дойти - проблема. Причём не один раз, т.к. в банкоматах вечно бабок не будет
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зачетная отмазка - денег в банкомате не будет.. сразу и не осмыслишь
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а в селах магазинов, магазинов и цивилизации нет? нахрена тогда этот евроколхоз строили.
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Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман о ситуации в "Укрпочте"

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Грося и компания, пересмотрела голивудских фильмоф
И решила что мы купимся на дешевое кино
про хорошего и плохого полицейского
и будем молча терпеть
Эту комедию...
зы-грося, дулю тебе с маслом по всей морде!
Тебе уже ни кто не верит!
Иди обратно на базар.
Туда- гиде у тебя
было счастливое детство и папа -директор рынка "юность"...
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Ой, дался вам этот Вова. Это не самое большое зло.
Вы посмотрите на Пецу-Томосного. Вот это кобыла с одним яйцом !
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Та не имейте дурных мыслей за Петю.
Этот поц, худо- бедно имея на жизнь пару мирьЯрдов дохлых мериканских президенков.
От жадности до еще большего-решил вообразить себя Богом разрушения.
Нам рассказывал что будет разрушать Россию.
Но пока тренируется на Украине.
Падла -(не хороший человек)...
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Вова, і нахрен тобі цей популістичний срач?
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А газовую тему как перебивать перед выборами?
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Що це було?Гройсман зазіхає на посаду гендиректора "Укрпошти"?
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Доставка пенсій та гарячої води є популізм, совок дрімучий.
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Гройсман правильно щемит. Укрпочта безмозглая организация. Тупит и еще денег просит из бюджета. Шиш. Может поумнеют.
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Гройсман пусть сначала Кобелеву перестанет миллионы бюджетных денег дарить. Укрпочта по сравнению с Нафтогазом, организация ангелов, прозрачная и европейская компания!

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Одно другому не мешает.
А Укрпочта это хамский брехливый тупой хлев, а не прозрачная и европейская организация.
Не надо вестись на то, что они научились современную рекламу делать. Только рекламу и научились. Новый уровень лжи.
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пусть говорит что хочет Он сказал что пойдет в депутаты так что может обещать что угодно Хромой индюк...тьфу утка как в штатах говрят
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каменный век.....в Европе только левые деньги получают наличкой
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Вопрос в том, что в некоторых селах до банкомата 3 дня оленями ехать.
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а для чего нужен банкомат? смартфон, ПК, безналичный расчет
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Наблюдательный совет это кучка бездельников еврейской команды Порошенка и Гройсмана с милионныи зарплатами и клали они свой хер на Украину и украинцев. А слова пиздобола Гройсмана они засунуть Гройсману в жопу, как это сделал Колобой, Витренко и наблюдательный совет Нефтегаза!
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если пенсии действительно не будут носить с января (это между прочим чётко предусмотрено законом) пенсы хрен за Петю проголосуют.
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він їм підгонить по парочці кіло гречки, які завезуть разом з пенсіями до хати
Пенси будуть вдячні доброму сцарю.
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Да, если кто помнит, предлагали раньше, чтоб пенсионеров исключить из списков избирателей.
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Денги почта выбивает.Почтальоны вообще на селе задаром работают
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Біба і Вова два долбо#оба і все це в одній особі
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Класс, создали проблему и тут же на её решении пропиарились Это гениальные напёрсточники!
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Они и сэкономят) Сократят 2/3 почтальйонш с з/п в 3400.
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Уряд взявся за листонош- олігархів, коли доберуться до двірників?
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Отправьте этого бродячего менеджера Смелянского назад, в США: у нас своих рвачей достаточно!
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У порівнянні з правлінням «Нафиогазу» керманичі «Укрпошти» - церковні миші.
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Минулорічна зарплата глави Нацбанку Якова Смолія становила 2 мільйони 306 тисяч 102 гривні, а Генпрокурора Юрія Луценка - 1 мільйон 302 тисяч 001 гривень.
А от генеральний директор УДППЗ "Укрпошта" Ігор Смілянський минулого року отримав значно більше - 3 мільйони 958 тисяч 541 гривню заробітної плати, пише Експрес-онлайн.
Про це йдеться єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті НАЗК.

Дружина Ігоря Смілянського, громадянка США Мишкіна Наталія, заробила 7 мільйонів 829 тисяч 667 гривень, працюючи в BANK LEUMI USA у Нью-Йорку. На банківських рахунках головного поштаря країни - 494 тисячі 800 доларів, 120 тисяч 682 гривні, а готівкою він зберігає 35 тисяч 200 доларів. Минулого року Ігор Смілянський оплатив навчання дітей в США на загальну суму 1 мільйон 118 тисяч гривень.

Власного житла у директора "Укрпошти" немає, він орендує квартиру у Києві - площею 70 квадратних метрів. Його дружина орендує квартиру в США, їздить на Nissan Murano 2011 року випуску.
У власності Ігоря Смілянського - годинник марки Cartier вартістю 175 тисяч гривень. Крім того, він володіє 31 200 акціями компанії KPMG 401K, зареєстрованої в Нью-Йорку, на загальну суму 810 тисяч гривень.
Також у декларації керівник "Укрпошти" повідомив про сплату податків у США на загальну суму 3 мільйони 115 тисяч 865 гривень.
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В том селе,где у меня дача,уволились все работники почты.Было 4 человека,село большое,почти 4000 жителей.Зарплата у них была по 2200.Уже несколько месяцев нет никого.Зато у головы Укрпочты около миллиона зарплата.Страна развитого идиотизма-у чиновников миллионные зарплаты и миллиардные премии,но зато правительство побирается по всему миру,выклянчивая деньги и народ живет в нищете.Докерувались соевые дегенераты до ручки
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По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.Источник: https://censor.net.ua/n3093665

ГОТОВИТ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ В УКРАИНЕ закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, - гендиректор Смилянский( Пенсию в Украине получают 11,9 миллионов человек)

Влади́мир Бори́сович ЗАКРЫВАЙ Смилянский И по Статья 111. Государственная измена
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.2 - 3 мес закроем 5-7 тыс. отделений, уволим часть персонала, угадывает в март 2019 г может являться срывом выборов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"
 
 
 
 
 
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